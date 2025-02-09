https://sputnik-georgia.ru/20250209/evropeyskiy-olimpiyskiy-festival-v-bakuriani--raspisanie-gruzinskikh-sportsmenov-292055279.html

Европейский олимпийский фестиваль в Бакуриани – расписание грузинских спортсменов

Европейский олимпийский фестиваль в Бакуриани – расписание грузинских спортсменов

Sputnik Грузия

Соревнования пройдут в восьми дисциплинах: горнолыжный спорт, биатлон, лыжные гонки, фристайл, сноуборд, хоккей, фигурное катание и шорт-трек 09.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-09T10:06+0400

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2025-02-09T10:06+0400

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Европейский юношеский зимний олимпийский фестиваль "Бакуриани – 2025" стартует вечером воскресенья на горнолыжном курорте Грузии – церемония открытия запланирована на 19:00. Европейский юношеский зимний олимпийский фестиваль пройдет с 9 по 16 февраля в Бакуриани, Тбилиси и Батуми. Грузию посетят около тысячи спортсменов из 48 стран Европы. Соревнования пройдут в восьми дисциплинах: горнолыжный спорт, биатлон, лыжные гонки, фристайл, сноуборд, хоккей, фигурное катание и шорт-трек. Церемонии открытия и закрытия пройдут в Бакуриани. Церемония открытия состоится 9 февраля в 19:00 Церемония закрытия – 16 февраля в 19:00. Знаменосцами грузинской олимпийской делегации станут горнолыжники Георгий Джапаридзе и Нелли Устименко. Расписание выступлений восьми грузинских спортсменов: 10 февраля Горные лыжи (гигантский слалом – юноши) Ясон Вездени, Ираклий Хергиани, Георгий Джапаридзе, Гога Гуледани11 февраля Горные лыжи (гигантский слалом – девушки) Анастасия Мирианашвили, Нелли Устименко12 февраля Инга Гургенидзе 13 февраля Горные лыжи (слалом – юноши) Ясон Вездени, Ираклий Хергиани, Георгий Джапаридзе, Гога Гуледани Инга Гургенидзе 14 февраля Горные лыжи (слалом – девушки) Анастасия Мирианашвили, Нелли Устименко Шио Кучукиани 15 февраля Два юноши, две девушки.В рамках Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля в Бакуриани пройдут соревнования по горнолыжному спорту, биатлону, лыжным гонкам, фристайлу и сноуборду. В Тбилиси пройдут хоккейные турниры среди девушек и юношей. Соревнования примет новый Ледовый дворец, который построили специально к фестивалю. В здании ледовой арены, отвечающем международным стандартам, разместились ледовый каток, трибуны на 700 зрителей, тренировочный, хореографический, рекреационный, медицинский и конференц-залы. Проектирование и строительство ледовой арены финансировалось за счет средств государственного бюджета в размере 29,2 млн лари. А вот выступление фигуристов примет Ледовый дворец в курортном городе Батуми. Грузинский горнолыжный курорт Бакуриани официально получил статус хозяина Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля 2025 года на 49-й Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) в 2020 году. Европейский юношеский олимпийский фестиваль был создан ассоциацией Европейских олимпийских комитетов под эгидой Международного олимпийского комитета. Это региональные международные комплексные спортивные соревнования среди молодых спортсменов из 50 стран ассоциации EOC. Фестиваль как летний, так и зимний проводится раз в два года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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