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Грузия продолжит прагматичную политику в отношении России – Кобахидзе

Грузия продолжит прагматичную политику в отношении России – Кобахидзе

Sputnik Грузия

Восстановление территориальной целостности Грузии возможно и рассматривается лишь мирным путем, заявил премьер 09.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-09T13:50+0400

2025-02-09T13:50+0400

2025-02-09T13:50+0400

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Грузия проводит прагматичную политику в вопросе с Россией и поддерживает с ней торгово-экономические отношения, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Премьер также отметил, что на данном этапе нет возможности восстановления дипломатических отношений с Россией из-за признания ею независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южная Осетия). "Мы хотели бы восстановить нашу территориальную целостность. Этому нет альтернативы. И мы надеемся, что в какой-то момент это станет реальностью", – сказал Кобахидзе. При этом он подчеркнул, что восстановление территориальной целостности Грузии возможно и рассматривается лишь мирным путем. У России и Грузии – общие друзья и общие враги >>Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость. Визовый режим для граждан Грузии был введен Россией в 2000 году, но Грузия одностороне его отменила в начале 2012 года. В мае 2023 года Россия сняла визовые ограничения для граждан Грузии, которые действовали с 2000 года, а также открыла прямое авиасообщение между двумя странами, отменив запрет, введенный в 2019 году. В октябре 2024 года был принят указ, который расширяет безвизовый режим для граждан Грузии, приезжающих в Россию с целью трудовой деятельности или на срок более 90 дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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