https://sputnik-georgia.ru/20250209/natsbank-gruzii-vypustil-kollektsionnuyu-monetu-bakuriani-2025-k-olimpiyskomu-festivalyu-292063324.html

Нацбанк Грузии выпустил коллекционную монету "Бакуриани 2025" к олимпийскому фестивалю

Нацбанк Грузии выпустил коллекционную монету "Бакуриани 2025" к олимпийскому фестивалю

Sputnik Грузия

Решение о выпуске памятных монет номиналом в пять лари было принято Советом НБГ совместно с оргкомитетом олимпийского фестиваля 09.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-09T17:04+0400

2025-02-09T17:04+0400

2025-02-09T17:04+0400

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии провел презентацию серебряной коллекционной монеты "Бакуриани 2025" , посвященной Европейскому зимнему юношескому олимпийскому фестивалю - он стартует на горнолыжном курорте в воскресенье вечером. Президент Национального банка Грузии Натия Турнава вручила коллекционные серебряные монеты президенту Европейского олимпийского комитета Спиросу Капралосу, президенту Национального олимпийского комитета Грузии Лери Хабелову, отцу спортсмена, трагически погибшего на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере Нодара Кумариташвили и сыну ветерана-прыгуна с трамплина Кобы Цакадзе. По данным Национального банка, решение о выпуске памятных монет номиналом в пять лари было принято Советом НБГ совместно с Оргкомитетом Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля "Бакуриани 2025". Эскиз дизайна коллекционной монеты был подготовлен совместно с Оргкомитетом "Бакуриани 2025". Монеты отчеканены на Польском монетном дворе тиражом 5 тысяч экземпляров. На аверсе монеты изображен лыжник на фоне заснеженных гор, а также надписи "Европейский зимний юношеский олимпийский фестиваль" и "Бакуриани 2025", разделенные снежинками. На реверсе монеты изображен логотип фестиваля (цветная деталь) на фоне заснеженных гор и надпись "Грузия". Точная дата и условия начала реализации монет опубликуют на официальном сайте Национального банка и платформе Музея денег. Национальный банк Грузии ранее выпускал и другие монеты спортивной тематики. В том числе, чтобы отметить успешные выступления грузинских спортсменов в регби, баскетболе, футболе и на Олимпийских играх. Церемонии открытия и закрытия фестиваля пройдут в Бакуриани. Церемония открытия состоится 9 февраля в 19:00. Знаменосцами грузинской олимпийской делегации станут горнолыжники Георгий Джапаридзе и Нелли Устименко. Европейский олимпийский фестиваль в Бакуриани – расписание грузинских спортсменов >>Европейский юношеский зимний олимпийский фестиваль пройдет с 9 по 16 февраля в Бакуриани, Тбилиси и Батуми. Грузию посетят около тысячи спортсменов из 48 стран Европы. Соревнования пройдут в восьми дисциплинах: горнолыжный спорт, биатлон, лыжные гонки, фристайл, сноуборд, хоккей, фигурное катание и шорт-трек. Грузинский горнолыжный курорт Бакуриани официально получил статус хозяина Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля 2025 года на 49-й Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) в 2020 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, экономика, бакуриани, натия турнава, лери хабелов, коба цакадзе, спорт