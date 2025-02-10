https://sputnik-georgia.ru/20250210/god-na-postu--deputat-rasskazal-ob-osobennykh-kachestvakh-kobakhidze-kak-premera-292068355.html

Год на посту – депутат рассказал об особенных качествах Кобахидзе как премьера

Год на посту – депутат рассказал об особенных качествах Кобахидзе как премьера

Sputnik Грузия

Ираклия Кобахидзе представила на пост премьера правящая партия "Грузинская мечта" 10.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-10T12:29+0400

2025-02-10T12:29+0400

2025-02-10T13:20+0400

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тбилиси

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Ираклий Кобахидзе весьма успешно справляется со своими задачами на посту премьер-министра Грузии благодаря личностным качествам, в том числе спокойствию и крепкой нервной системе, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Кобахидзе возглавил правительство Грузии 8 февраля 2024 года, сменив на этом посту Ираклия Гарибашвили. Во время парламентских выборов, которые прошли в Грузии в октябре 2024 года, Кобахидзе также руководил избирательным штабом "Грузинской мечты". Искушение углубиться в какие-то детали, потеряться в них и не суметь вернуться к этим системным вопросам в конкретных эпизодах, отметил депутат.По словам Мдинарадзе, редко встречаются лидеры с такими качествами как у Кобахидзе, и к этому добавляется дефицитные для многих политиков, однако для Кобахидзе характерные качества – спокойствие и крепкая нервная система. "Можно следовать по отдельности, укрепить и свои нервы, и быть стойкими против этих атак. Вы можете заботиться об экономике и суверенитете. Но когда накапливается все вместе, это сложно, и он успешно с этим справляется", – добавил Мдинарадзе. Кобахидзе официально стал премьером Грузии – президент подписала распоряжение>>Ираклия Кобахидзе представила на пост премьера правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", как партия, получившая самый высокий результат на парламентских выборах, в соответствии с Конституцией Грузии из-за отставки занимавшего этот пост Ираклия Гарибашвили. Парламент Грузии 8 февраля 2024 выразил вотум доверия Ираклию Кобахидзе, предложенному им составу правительства и правительственной программе "Для строительства европейского государства". Распоряжение о его назначении премьер-министром в тот же день подписала на то время президент Грузии Саломе Зурабишвили, после чего Кобахидзе официально стал главой правительства. Гарибашвили после отставки стал председателем правящей партии. Таким образом, Ираклий Гарибашвили и Ираклий Кобахидзе фактически обменялись своими позициями. Кто такой Ираклий Кобахидзе? Ираклию Кобахидзе 46 лет. С января 2021 года он являлся председателем партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". До этого был исполнительным секретарем правящей команды. В 2016-2019 годах был председателем парламента Грузии и покинул эту должность после скандала с заседанием Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. В 2020 году был главой предвыборного штаба правящей партии и привел ее к победе. По образованию Кобахидзе юрист. До прихода в "Грузинскую мечту" работал менеджером проекта реформы местного самоуправления, осуществляемого при поддержке Программы развития ООН. Был исполняющим обязанности начальника службы обеспечения качества юридического факультета Тбилисского государственного университета, членом комитета экспертов программы прав человека и верховенства закона Фонда "Открытое общество – Грузия", экспертом стратегического планирования в представительстве Совета Европы в Грузии, экспертом по региональному развитию при Программе развития ООН и менеджером проекта регионального и муниципального развития Программы развития ООН.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, мамука мдинарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий гарибашвили, тбилиси