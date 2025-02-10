https://sputnik-georgia.ru/20250210/pevitsu-nino-katamadze-sud-oshtrafoval-na-pyat-tysyach-lari-292075929.html

Певицу Нино Катамадзе суд оштрафовал на пять тысяч лари

Певицу Нино Катамадзе суд оштрафовал на пять тысяч лари

Sputnik Грузия

Певице были предъявлены обвинения в нарушении правил проведения манифестации 10.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-10T22:25+0400

2025-02-10T22:25+0400

2025-02-10T22:25+0400

грузия

новости

политика

нино катамадзе

кутаисский апелляционный суд

кутаисский городской суд

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24578/10/245781048_0:0:1984:1117_1920x0_80_0_0_132f3198e23a84936de9cfa54e25a40b.jpg

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Кутаисский городской суд оштрафовал на 5 тысяч лари девять человек, устроивших акцию протеста возле дома судьи Кутаисского апелляционного суда Малхаза Окропирашвили, среди них известная певица Нино Катамадзе. Все девять человек обвиняются в нарушении правил проведения манифестации. Среди оштрафованных также обладатель национальной премии "Учитель года - 2018" Владимир Апхазава, Гела Мтивлишвили – редактор издания "Мтис амбеби", Хвича Вашакмадзе, Кетеван Пилаури, Майя Цирамуа, Ирина Зарандия, Гиви Цинцадзе и Эка Кухалашвили. Правонарушители могут обжаловать решение в Апелляционном суде в течение десяти дней. Всем девятерым предъявлены обвинения по статье 174 Кодекса об административных правонарушениях. Правда или клевета – в пенитенциарной службе Грузии рассказали о здоровье Мзии Амаглобели >>Акция протеста состоялась у дома судьи Кутаисского апелляционного суда Малхаза Окропирашвили, так как он не принял на рассмотрение решение Батумского городского суда по делу Мзии Амаглобели. Основателя интернет-изданий Batumelebi и Netgazeti Мзию Амаглобели задержали 12 января, после того, как она дала пощечину шефу полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе на акции с требованием отпустить задержанных в Батуми. Буквально за несколько часов до этого она была задержана в административном порядке на другой акции протеста. В тот же день Амаглобели объявила голодовку. В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста. До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, нино катамадзе, кутаисский апелляционный суд, кутаисский городской суд