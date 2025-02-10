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Певицу Нино Катамадзе суд оштрафовал на пять тысяч лари
Певицу Нино Катамадзе суд оштрафовал на пять тысяч лари
Sputnik Грузия
Певице были предъявлены обвинения в нарушении правил проведения манифестации 10.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-10T22:25+0400
2025-02-10T22:25+0400
2025-02-10T22:25+0400
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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Кутаисский городской суд оштрафовал на 5 тысяч лари девять человек, устроивших акцию протеста возле дома судьи Кутаисского апелляционного суда Малхаза Окропирашвили, среди них известная певица Нино Катамадзе. Все девять человек обвиняются в нарушении правил проведения манифестации. Среди оштрафованных также обладатель национальной премии "Учитель года - 2018" Владимир Апхазава, Гела Мтивлишвили – редактор издания "Мтис амбеби", Хвича Вашакмадзе, Кетеван Пилаури, Майя Цирамуа, Ирина Зарандия, Гиви Цинцадзе и Эка Кухалашвили. Правонарушители могут обжаловать решение в Апелляционном суде в течение десяти дней. Всем девятерым предъявлены обвинения по статье 174 Кодекса об административных правонарушениях. Правда или клевета – в пенитенциарной службе Грузии рассказали о здоровье Мзии Амаглобели >>Акция протеста состоялась у дома судьи Кутаисского апелляционного суда Малхаза Окропирашвили, так как он не принял на рассмотрение решение Батумского городского суда по делу Мзии Амаглобели. Основателя интернет-изданий Batumelebi и Netgazeti Мзию Амаглобели задержали 12 января, после того, как она дала пощечину шефу полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе на акции с требованием отпустить задержанных в Батуми. Буквально за несколько часов до этого она была задержана в административном порядке на другой акции протеста. В тот же день Амаглобели объявила голодовку. В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста. До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, нино катамадзе, кутаисский апелляционный суд, кутаисский городской суд
грузия, новости, политика, нино катамадзе, кутаисский апелляционный суд, кутаисский городской суд
Певицу Нино Катамадзе суд оштрафовал на пять тысяч лари
Певице были предъявлены обвинения в нарушении правил проведения манифестации
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Кутаисский городской суд оштрафовал на 5 тысяч лари девять человек, устроивших акцию протеста возле дома судьи Кутаисского апелляционного суда Малхаза Окропирашвили, среди них известная певица Нино Катамадзе.
Все девять человек обвиняются в нарушении правил проведения манифестации. Среди оштрафованных также обладатель национальной премии "Учитель года - 2018" Владимир Апхазава, Гела Мтивлишвили – редактор издания "Мтис амбеби", Хвича Вашакмадзе, Кетеван Пилаури, Майя Цирамуа, Ирина Зарандия, Гиви Цинцадзе и Эка Кухалашвили. Правонарушители могут обжаловать решение в Апелляционном суде в течение десяти дней.
Всем девятерым предъявлены обвинения по статье 174 Кодекса об административных правонарушениях.
Акция протеста состоялась у дома судьи Кутаисского апелляционного суда Малхаза Окропирашвили, так как он не принял на рассмотрение решение Батумского городского суда по делу Мзии Амаглобели.
Основателя интернет-изданий Batumelebi и Netgazeti Мзию Амаглобели задержали 12 января, после того, как она дала пощечину шефу полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе на акции с требованием отпустить задержанных в Батуми. Буквально за несколько часов до этого она была задержана в административном порядке на другой акции протеста. В тот же день Амаглобели объявила голодовку.
В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста. До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских.