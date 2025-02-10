https://sputnik-georgia.ru/20250210/prokuratura-gruzii-rassleduet-delo-o-sabotazhe-s-prizyvami-o-smene-konstitutsionnogo-stroya-292071681.html

Прокуратура Грузии расследует дело о саботаже с призывами о смене конституционного строя

Прокуратура Грузии расследует дело о саботаже с призывами о смене конституционного строя

Sputnik Грузия

Преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет или лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет 10.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-10T15:31+0400

2025-02-10T15:31+0400

2025-02-10T15:31+0400

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Следственный отдел Генеральной прокуратуры Грузии на основании иска общественной организации "Единая нейтральная Грузия" 8 февраля приступил к расследованию фактов саботажа и попытки саботажа, а также содействия иностранным организациям во вред интересам Грузии, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. Общественное движение "Единая нейтральная Грузия" в начале февраля обратилось с иском в Генпрокуратуру. Учредители движения требуют выявления действующей в стране шпионской сети и расследования ее деятельности. Как говорится в распространенном движением заявлении, многочисленные призывы к насильственной смене конституционного строя, которые звучат на митингах в Тбилиси и других городах страны, содержат признаки преступления. Расследование ведется по статьям "Саботаж, совершенный при отягчающих обстоятельствах", "Попытка саботажа" и "Оказание иностранному государству, иностранной организации или организации, подконтрольной иностранному государству, помощи во враждебной деятельности". Как говорится в заявлении прокуратуры, преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет или лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет. В целях эффективного осуществления соответствующих мероприятий и проведения всестороннего, полного и объективного расследования к следственной группе привлечены соответствующие подразделения Службы Госбезопасности и МВД Грузии.Экспорта демократии не будет: Америка прикрыла лавочку USAID >> В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста. До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских. Партию "Единая нейтральная Грузия" основал бывший член правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и депутат сакребуло (горсобрание) Тбилиси Вато Шакаришвили. Членами учредительной группы движения также являются экс-депутат парламента Грузии, бывший политзаключенный Бидзина Гиоргобиани, правозащитница Нана Какабадзе, адвокат Гела Николаишвили и эксперт Леван Николеишвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, грузинская мечта - демократическая грузия, генеральная прокуратура грузии