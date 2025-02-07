https://sputnik-georgia.ru/20250207/eksporta-demokratii-ne-budet-amerika-prikryla-lavochku-usaid-292043547.html

Экспорта демократии не будет: Америка прикрыла лавочку USAID

Экспорта демократии не будет: Америка прикрыла лавочку USAID

Sputnik Грузия

Колумнист Sputnik Грузия, эксперт по региональным вопросам Нино Скворцова анализирует скандал вокруг USAID, поддерживающего спорные и радикальные проекты в... 07.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-07T16:16+0400

2025-02-07T16:16+0400

2025-02-07T17:18+0400

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Сразу же после своей инаугурации 21 января президент США Дональд Трамп издал указ о заморозке международной помощи на 90 дней. Целью служит расследование, которое позволит понять, насколько расходы американского бюджета соответствовали интересам американцев. За красивым фасадом скрывается холодный политический расчет – Трамп начал осушать болото, которым он так давно планировал заняться.Первые жертвы: USAID под раздачейТрамп решил начать с главной конторы, где переплетались финансовые интересы как республиканцев, так и демократов – USAID, положив конец многолетнему экспорту "правильных ценностей" за чужой счет. Теперь безвозмездная "помощь" в продвижении демократии рискует остаться лишь в воспоминаниях грантополучателей.Новая администрация занялась чисткой кадров, которые в первую каденцию Трампа мешали ему и его команде реализовывать поставленные задачи. Сейчас более емко описанная политика трамповской администрации в 10 приоритетах "Америка в первую очередь" (America First Policy – прим. авт.) не предполагает продвижение демократии и перестраивания государств по образу и подобию США.На данный момент работа USAID приостановлена, правительство США планомерно возвращает сотрудников из-за рубежа, а неутомимый руководитель временного департамента по эффективности правительства Илон Маск сотрясает американцев и мир подробностями, о которых многие догадывались, но не могли представить масштабы.Так, благодаря приверженности к прозрачности и хорошему чувству юмора, на сайте Белого дома появилась публикация относительно деятельности агентства под названием "Расходы и злоупотребления глубоко укоренились в USAID". Например, гватемальская организация активистов Asociacion Lambda получила грант от USAID в размере 2 миллионов долларов на участие в ЛГБТ*-активизме и предоставление "гендерно-подтверждающей помощи", предполагающей смену пола и другие медицинские манипуляции.По данным федеральных отчетов, организация активно пыталась повлиять на выборы 2023 года в этой стране и вела правозащитную деятельность через встречи с правительственными чиновниками.В целом, агентство было крайне активным и разносторонним, поддерживая как ЛГБТ*-повестку, так и радикальные террористические организации.Кто платил за беспорядки в Грузии?Чаша терпения переполнилась не только у американских налогоплательщиков, но и за пределами США, в частности в странах, куда навязчиво экспортировали демократию американского образца. Можно сказать, что помощь вышла боком, и в последние годы власти страны оказались вынуждены настойчиво отпираться от нее.Однако средства по линии госдепартамента и USAID в большей степени направлены на поддержку "гражданского общества", что в понимании либеральной теории является противовесом гоббсовскому государству – "Левиафану". Кроме того, в перспективе формирование политической элиты Грузии должно было происходить из среды активистов неправительственных организаций (НПО), которые тотально зависимы от внешнего финансирования. Недаром практически во всех государственно важных вопросах требовалось участие НПО, на чем настаивали как американцы, так и европейцы.Общественности было известно о крупных финансовых вливаниях перед выборами, однако никто не знал о цифрах. Этому не помогло даже принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" в мае прошлого года. В период перед парламентскими выборами значительные средства были потрачены на поддержку оппозиционных партий, СМИ и активизма.Доказательства тому опубликовала новая администрация США. Например, USAID выделил более 26 миллионов долларов во время избирательной гонки в Грузии. Известно, что часть средств была потрачена на поддержку местных организаций и СМИ, проведение треннингов для активистов, но немалая часть была направлена на международный мониторинг, предполагающий итоговый доклад наблюдателей. Сейчас все их официальные сайты находятся в нерабочем состоянии, а доступ к отчетности об их деятельности закрыт.Накал в отношениях властей Грузии и USAID начался в октябре 2023 года, когда Служба госбезопасности в своем заявлении обвинила агентство в поддержке проектов, нацеленных на дестабилизацию в стране. Тогда были обнародованы кадры с тренингов, где активистов обучали технологиям "цветных революций", используя которые, они смогут бороться с правительством.Тогда посольство США назвало обвинения абсурдными, но сегодня, как говорят грузины, "справедливость съела свой хлеб" (груз. სამართალმა პური ჭამაო).После всплывших деталей о крупных дотациях грузинские власти рассматривают ряд мер, в том числе принятие более жесткого закона, повторяющего американский закон FARA.USAID – от трансов к христианству?Очевидно, что USAID ждет незавидная судьба. Уже озвучено решение о расформировании около 97% сотрудников агентства. Оно уходит под контроль госсекретаря США Марко Рубио, который будет контролировать грантовые проекты и их соответствие политике администрации Трампа.К сожалению для многих поклонников транс-оперы в Колумбии и ценителей комиксов о трансах, или людей, ожидающих помощи от США для смены пола, это окно возможностей закрылось. Президент США озвучил новые инициативы, среди которых стоит обратить внимание на актуализацию религии в политической сфере, поэтому будет вполне иронично, что ранее продвигающее антихристианские идеи и ЛГБТ*-повестку USAID начнет разрабатывать проекты по поддержке христианских ценностей в мире.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииМнение автора может не совпадать с позицией редакции

https://sputnik-georgia.ru/20250206/usaid-ispolzoval-gruzinskie-npo-dlya-organizatsii-revolyutsii--premer-gruzii-292035857.html

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аналитика, грузия, сша, колумбия, дональд трамп, илон маск, usaid, гватемала, перу, украина