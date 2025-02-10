https://sputnik-georgia.ru/20250210/tabachnyy-dym-v-gosudarstvennykh-i-meditsinskikh-uchrezhdeniyakh--issledovanie-292066160.html

Табачный дым в государственных и медицинских учреждениях – исследование

Табачный дым в государственных и медицинских учреждениях – исследование

Sputnik Грузия

Показатели в ряде объектов попадают в категорию "приемлемых" по стандартам ВОЗ, но указывают на необходимость улучшения, отмечает Альянс 10.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-10T20:31+0400

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Данные исследования по определению концентрации табачного дыма в воздухе показали высокую его концентрацию в государственных и медицинских учреждениях, говорится в сообщении Альянса контроля табака Исследование проводилось в 118 учреждениях в Грузии, в том числе образовательных, государственных, медицинских учреждениях, а также в гостиницах. Наилучшие результаты отмечены в образовательных учреждениях, где показатель составляет 7,38 мкг/м3, также хорошие показатели были зафиксированы в гостиницах – 10,77 мкг/м3. Что касается медучреждений, то там средний показатель в медицинских учреждениях составляет 15,52 мкг/м3, а в госучреждениях – 18,72 мкг/м3. "Оба показателя попадают в категорию "приемлемых" по стандартам ВОЗ, но указывают на необходимость улучшения", – отмечает Альянс. Исследование, проведенное в рамках мониторинга 2024 года, является продолжением программы мониторинга качества воздуха, начатой в 2017 году. В 2017 году парламент утвердил закон "О контроле табака", который запрещает курение в помещении, рекламу табачных изделий, курение в автомобилях и такси в присутствии несовершеннолетних. Также, согласно антитабачному законодательству, запрещена продажа сигарет в радиусе 50 м от образовательных учреждений, в том числе вузов, в публичных учреждениях, в секциях с детской одеждой, продуктами питания или игрушками. В остальных местах табачные изделия можно продавать из закрытых ящиков так, чтобы они не были видны покупателям.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

общество, грузия, новости, всемирная организация здравоохранения, нпо "альянс контроля табака", закон "о контроле табака"