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Запад наказал Грузию за непослушание - замглавы МИД РФ
Запад наказал Грузию за непослушание - замглавы МИД РФ
Sputnik Грузия
Западные страны все еще пытаются навредить интересам России через давление на Грузию и другие государства Южного Кавказа 10.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-10T16:12+0400
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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Попытки Западных стран открыть "второй фронт" в Грузии провалились, однако идут активные работы по дестабилизации Южного Кавказа и выстраивания анти-российских настроений в регионе, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, сообщает РИА Новости.Представитель российского МИДа дал обширное интервью, в котором проанализировал политические и геополитические процессы в мире, сделав особенный акцент на Южном Кавказе и стремлении внерегиональных сил вклиниться во внутренние процессы.По мнению замглавы МИД РФ, стратегические партнеры Тбилиси до сих пор пытаются изменить суверенный выбор грузинского народа и подтолкнуть страну к смене режиме. Более того, Грузию также принуждали к т.н. открытию "второго фронта" против России.Угроза уничтожения Грузии еще не исчезла – президент>>Открытие "второго фронта" - это призыв определенных Западных и украинских политиков и видных деятелей к правительству Грузии начать военные действия в Абхазии и Цхинвали, которые Тбилиси считает "оккупированными". Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ни раз говорил, что отказ от этого призыва и вызвал разлом в отношениях с Западом.Отвечая на вопрос о будущем Женевских дискуссий, Галузин высказал надежду на смену риторики грузинских политических элит, что могло бы привести к новым возможностям в сфере примирения грузин с абхазами и осетинами.Женевские международные дискуссии, начавшиеся после войны в августе 2008 года, проходят под совместным председательством ЕС, ООН и ОБСЕ. В переговорах участвуют представители Грузии, России, США, а также делегаты из Цхинвали и Сухуми. Заседания организованы в рамках двух рабочих групп: одна сфокусирована на вопросах мира и безопасности, другая — на гуманитарных аспектах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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россия, политика, грузия, сша, абхазия, мид россии, оон, обсе, новости, европа
россия, политика, грузия, сша, абхазия, мид россии, оон, обсе, новости, европа
Запад наказал Грузию за непослушание - замглавы МИД РФ
Западные страны все еще пытаются навредить интересам России через давление на Грузию и другие государства Южного Кавказа
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik.
Попытки Западных стран открыть "второй фронт" в Грузии провалились, однако идут активные работы по дестабилизации Южного Кавказа и выстраивания анти-российских настроений в регионе, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, сообщает РИА Новости
.
Представитель российского МИДа дал обширное интервью, в котором проанализировал политические и геополитические процессы в мире, сделав особенный акцент на Южном Кавказе и стремлении внерегиональных сил вклиниться во внутренние процессы.
"Действительно, Запад не прекращает усилий по дестабилизации Южного Кавказа. Наглядный пример – Грузия. США и ЕС решили демонстративно наказать страну, вдруг "посмевшую" играть по своим, а не навязанным ей правилам", сказал Галузин.
По мнению замглавы МИД РФ, стратегические партнеры Тбилиси до сих пор пытаются изменить суверенный выбор грузинского народа и подтолкнуть страну к смене режиме. Более того, Грузию также принуждали к т.н. открытию "второго фронта" против России.
Открытие "второго фронта" - это призыв определенных Западных и украинских политиков и видных деятелей к правительству Грузии начать военные действия в Абхазии и Цхинвали, которые Тбилиси считает "оккупированными". Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ни раз говорил, что отказ от этого призыва и вызвал разлом в отношениях с Западом.
"Вашингтон и Брюссель пробуют давить даже на наших ближайших союзников – Абхазию и Южную Осетию", заявил Галузин.
Отвечая на вопрос о будущем Женевских дискуссий, Галузин высказал надежду на смену риторики грузинских политических элит, что могло бы привести к новым возможностям в сфере примирения грузин с абхазами и осетинами.
"Рассчитываем, что прозвучавшие признания о необходимости примирения с абхазами и югоосетинами, а также факта агрессии Михаила Саакашвили против народа Южной Осетии станут определяющими в подходах грузинской стороны к выстраиванию отношений с Сухумом и Цхинвалом", подытожил представитель МИДа.
Женевские международные дискуссии, начавшиеся после войны в августе 2008 года, проходят под совместным председательством ЕС, ООН и ОБСЕ. В переговорах участвуют представители Грузии, России, США, а также делегаты из Цхинвали и Сухуми. Заседания организованы в рамках двух рабочих групп: одна сфокусирована на вопросах мира и безопасности, другая — на гуманитарных аспектах.