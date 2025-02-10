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Желание президента ОАЭ – вице-премьер Грузии об арабских инвестициях

Желание президента ОАЭ – вице-премьер Грузии об арабских инвестициях

Sputnik Грузия

Многомиллиардная инвестиция ОАЭ в Грузию была пожеланием президента государства, которое поддержал премьер-министр Грузии 10.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-10T16:32+0400

2025-02-10T16:32+0400

2025-02-10T16:32+0400

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Инвестиции крупнейшей арабской девелоперской компании Emaar Properties/Eagle Hills в размере 6 млрд долларов в Грузию, непосредственное желание и воля президента ОАЭ, заявил первый вице-премьер, глава Минэкономики Леван Давиташвили в эфире телеканала "Имеди", отмечая важность арабской инвестиции.Инвестиция Emaar Properties/Eagle Hills станет крупнейшим вложением в истории Грузии. Будет реализован проект многофункциональной застройки и создана многофункциональная инфраструктура как в Тбилиси, так и на черноморских курортах Грузии – в Батуми и Гонио (АР Аджария). По словам Давиташвили, в течение 2024 года прошло несколько раундов переговоров с инвестором по развитию этого проекта, и непосредственно премьер-министр Ираклий Кобахидзе был прямым сторонником этой инициативы. Инвестиция Emaar Properties/Eagle Hills В рамках визита премьера Ираклия Кобахидзе в ОАЭ 26-27 января 2025 года был подписан меморандум о сотрудничестве с крупнейшей арабской девелоперской компанией Emaar Properties/Eagle Hills, которая инвестирует в страну 6 миллиардов долларов, что станет крупнейшим вложением в истории Грузии. Иностранные инвестиции гарантируют безопасность Грузии – депутат>>На эти деньги будет реализован проект многофункциональной застройки и создана многофункциональная инфраструктура как в Тбилиси, так и на черноморских курортах Грузии – в Батуми и Гонио (АР Аджария). Инвестиция будет распределена примерно на пять лет, до завершения проекта. Emaar Properties – многонациональная девелоперская компания, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах. Компания владеет более чем 30 миллиардами активов по всему миру и работает во многих странах Азии, Европы и Северной Америки. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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экономика, грузия, новости, оаэ, тбилиси, батуми, леван давиташвили, ираклий кобахидзе