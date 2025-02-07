https://sputnik-georgia.ru/20250207/inostrannye-investitsii-garantiruyut-bezopasnost-strany---mdinaradze-292041976.html

Иностранные инвестиции гарантируют безопасность Грузии – депутат

Иностранные инвестиции гарантируют безопасность Грузии – депутат

Sputnik Грузия

Депутат рассказал о важности прямых иностранных инвестиций для развития Грузии, которая в условиях сложной геополитической обстановки и внутренних... 07.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-07T13:18+0400

2025-02-07T13:18+0400

2025-02-07T13:51+0400

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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Инвесторы заинтересованы в безопасности страны, в которую они вкладываются, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе, комментируя решение крупнейшей арабской девелоперской компании Emaar Properties/Eagle Hills инвестировать в Грузию 6 миллиардов долларов. Инвестиция Emaar Properties/Eagle Hills станет крупнейшим вложением в истории Грузии. Будет реализован проект многофункциональной застройки и создана многофункциональная инфраструктура как в Тбилиси, так и на черноморских курортах Грузии – в Батуми и Гонио (АР Аджария).Как отметил Мдинарадзе, несмотря на сложную политическую ситуацию в Грузии, после парламентских выборов, которые прошли в октябре 2024 года, и непрекращающихся акций протеста, а также давления на власть, правящей партии удалось сохранить темп развития роста экономики. "В этих условиях мы боролись за выживание и в то же время сумели добиться 10% экономического роста. Когда нас спрашивают, что мы сделали – наряду с миром, посреди этой сложнейшей геополитической ситуации, посреди огня и дыма, что происходит на Востоке, что происходит на Украине – мы дошли до двузначного экономического роста", – отметил он. Почему ОАЭ хочет инвестировать в Грузию 6 миллиардов долларов?>>Параллельно этому, по его словам, страна должна получить гарантии безопасности за счет дополнительных аналогичных инвестиций. Мдинарадзе отметил, что в Грузии многие начали говорить об арабских интересах и о том, что что теперь они "купят страну". Однако, по его словам, общественность поняла, что должна надеяться на правящую партию, которая ничего никому не продаст. "Инвестирование не может быть сопряжено с антинациональными интересами", – отметил он. И в Грузии никогда не было правительства, которое бы лучше страховало страну от этого, заявил депутат. По данным Национальной службы статистики "Сакстат", средний показатель реального роста ВВП в 2024 году составил 9,4%. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%. Согласно данным "Сакстат", в январе-сентябре 2024 года (последние данные – ред.) объем прямых иностранных инвестиций сократился на 39,8% по сравнению с данными за девять месяцев 2023 года и составил 966,3 миллиона долларов. Причиной сокращения инвестиций в третьем квартале называются снижение показателей акционерного капитала и реинвестиций, а также сокращение обязательства перед инвестором.Инвестиция Emaar Properties/Eagle HillsВ рамках визита премьера Ираклия Кобахидзе в ОАЭ 26-27 января 2025 года был подписан меморандум о сотрудничестве с крупнейшей арабской девелоперской компанией Emaar Properties/Eagle Hills, которая инвестирует в страну 6 миллиардов долларов, что станет крупнейшим вложением в истории Грузии. На эти деньги будет реализован проект многофункциональной застройки и создана многофункциональная инфраструктура как в Тбилиси, так и на черноморских курортах Грузии – в Батуми и Гонио (АР Аджария). Инвестиция будет распределена примерно на пять лет, до завершения проекта. Emaar Properties – многонациональная девелоперская компания, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах. Компания владеет более чем 30 миллиардами активов по всему миру и работает во многих странах Азии, Европы и Северной Америки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, мамука мдинарадзе, ираклий кобахидзе, украина