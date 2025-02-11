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Политик из Швеции открыто призывает к Майдану в Грузии – глава парламента
Политик из Швеции открыто призывает к Майдану в Грузии – глава парламента
Sputnik Грузия
За каждым радикальным НПО стоит радикальный донор, заявил Папуашвили 11.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-11T20:56+0400
2025-02-11T20:56+0400
2025-02-11T20:56+0400
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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Председатель комитета по делам ЕС парламента Швеции Эрик Оттоссон открыто призывает к Майдану и радикализации процессов в Грузии, и никто из Швеции не отмежевался от его заявления, написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на своей странице в соцсети. К своему посту Папуашвили опубликовал видео, в которого Оттоссон призывает население Грузии выйти на улицу и к расширению протестов. В своем обращение шведский политик упоминает о Майдане и о революции на Украине. "Если вы верите в евродемократию, в европейские идеи, вы должны быть на улице", заявил Оттоссон. Оттоссон был в числе вице-спикеров и глав комитетов по иностранным делам парламентов восьми стран Евросоюза, прибывших в Тбилиси в начале ноября 2024 года. Зарубежные гости встретились со всеми, кто обвиняет власти Грузии в фальсификации выборов 26 октября, – президентом на то время Саломе Зурабишвили, оппозицией и представителями неправительственных организаций, а вечером выступили на акции протеста в Тбилиси. Европейские политики призывали собравшихся не сдаваться и подчеркивали, что прибыли в Тбилиси, чтобы поддержать грузин на пути к демократии и Европе. Бюро Конгресса СЕ призвало власти Грузии к проведению новых выборов >>В своем посту Папуашвили также напомнил о том, что Швеция является спонсором одной из крупнейших неправительственных организаций "Международная прозрачность - Грузия", которая наряду с другими поддерживающими оппозицию НПО утверждают, что сейчас во главе страны стоят "нелегитимные власти", так как выборы, по их словам, были сфальсифицированы. В Грузии с 28 ноября 2024 года проводятся акции тех, кто опротестовывает решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Хоть власти ежедневно и поясняют, что это не означает приостановку евроинтеграции, протесты не прекращаются. Протестующие не признают результаты прошедших в стране парламентских выборов и требуют назначения новых. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, швеция, шалва папуашвили
грузия, новости, политика, швеция, шалва папуашвили
Политик из Швеции открыто призывает к Майдану в Грузии – глава парламента
За каждым радикальным НПО стоит радикальный донор, заявил Папуашвили
ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Председатель комитета по делам ЕС парламента Швеции Эрик Оттоссон открыто призывает к Майдану и радикализации процессов в Грузии, и никто из Швеции не отмежевался от его заявления, написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на своей странице в соцсети.
К своему посту Папуашвили опубликовал видео, в которого Оттоссон призывает население Грузии выйти на улицу и к расширению протестов. В своем обращение шведский политик упоминает о Майдане и о революции на Украине. "Если вы верите в евродемократию, в европейские идеи, вы должны быть на улице", заявил Оттоссон.
"Один из лидеров шведских властей и председатель парламентского комитета по европейским делам Эрик Оттоссон открыто призывает к Майдану и радикализации. От этого его заявления никто из Швеции отмежевался", - написал Папуашвили в соцсети.
Оттоссон был в числе вице-спикеров и глав комитетов по иностранным делам парламентов восьми стран Евросоюза, прибывших в Тбилиси в начале ноября 2024 года. Зарубежные гости встретились со всеми, кто обвиняет власти Грузии в фальсификации выборов 26 октября, – президентом на то время Саломе Зурабишвили, оппозицией и представителями неправительственных организаций, а вечером выступили на акции протеста в Тбилиси.
Европейские политики призывали собравшихся не сдаваться и подчеркивали, что прибыли в Тбилиси, чтобы поддержать грузин на пути к демократии и Европе.
В своем посту Папуашвили также напомнил о том, что Швеция является спонсором одной из крупнейших неправительственных организаций "Международная прозрачность - Грузия", которая наряду с другими поддерживающими оппозицию НПО утверждают, что сейчас во главе страны стоят "нелегитимные власти", так как выборы, по их словам, были сфальсифицированы.
"За каждым радикальным НПО стоит радикальный донор. За радикальной повесткой дня "Международной прозрачности" стоит финансирование со стороны шведских властей", - отметил Папуашвили.
В Грузии с 28 ноября 2024 года проводятся акции тех, кто опротестовывает решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Хоть власти ежедневно и поясняют, что это не означает приостановку евроинтеграции, протесты не прекращаются. Протестующие не признают результаты прошедших в стране парламентских выборов и требуют назначения новых.
Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.
Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет.
ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров.
США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта".
Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти.
* Экстремистская организация, запрещенная в России