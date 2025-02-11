https://sputnik-georgia.ru/20250211/politik-iz-shvetsii-otkryto-prizyvaet-k-maydanu-v-gruzii--glava-parlamenta-292089663.html

Политик из Швеции открыто призывает к Майдану в Грузии – глава парламента

Политик из Швеции открыто призывает к Майдану в Грузии – глава парламента

Sputnik Грузия

За каждым радикальным НПО стоит радикальный донор, заявил Папуашвили 11.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-11T20:56+0400

2025-02-11T20:56+0400

2025-02-11T20:56+0400

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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Председатель комитета по делам ЕС парламента Швеции Эрик Оттоссон открыто призывает к Майдану и радикализации процессов в Грузии, и никто из Швеции не отмежевался от его заявления, написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на своей странице в соцсети. К своему посту Папуашвили опубликовал видео, в которого Оттоссон призывает население Грузии выйти на улицу и к расширению протестов. В своем обращение шведский политик упоминает о Майдане и о революции на Украине. "Если вы верите в евродемократию, в европейские идеи, вы должны быть на улице", заявил Оттоссон. Оттоссон был в числе вице-спикеров и глав комитетов по иностранным делам парламентов восьми стран Евросоюза, прибывших в Тбилиси в начале ноября 2024 года. Зарубежные гости встретились со всеми, кто обвиняет власти Грузии в фальсификации выборов 26 октября, – президентом на то время Саломе Зурабишвили, оппозицией и представителями неправительственных организаций, а вечером выступили на акции протеста в Тбилиси. Европейские политики призывали собравшихся не сдаваться и подчеркивали, что прибыли в Тбилиси, чтобы поддержать грузин на пути к демократии и Европе. Бюро Конгресса СЕ призвало власти Грузии к проведению новых выборов >>В своем посту Папуашвили также напомнил о том, что Швеция является спонсором одной из крупнейших неправительственных организаций "Международная прозрачность - Грузия", которая наряду с другими поддерживающими оппозицию НПО утверждают, что сейчас во главе страны стоят "нелегитимные власти", так как выборы, по их словам, были сфальсифицированы. В Грузии с 28 ноября 2024 года проводятся акции тех, кто опротестовывает решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Хоть власти ежедневно и поясняют, что это не означает приостановку евроинтеграции, протесты не прекращаются. Протестующие не признают результаты прошедших в стране парламентских выборов и требуют назначения новых. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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