https://sputnik-georgia.ru/20250211/byuro-kongressa-se-prizvalo-vlasti-gruzii-k-provedeniyu-novykh-vyborov-292080813.html

Бюро Конгресса СЕ призвало власти Грузии к проведению новых выборов

Бюро Конгресса СЕ призвало власти Грузии к проведению новых выборов

Sputnik Грузия

Власти Грузии должны начать с немедленных шагов по устранению крайней политической и социальной поляризации в стране, считают в Конгрессе Совета Европы 11.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-11T12:55+0400

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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Бюро Конгресса местных и региональных властей Совета Европы призвало власти Грузии уважать европейские стандарты в области прав человека, демократии и верховенства закона и подготовить почву для проведения в стране повторных выборов. В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста. Протестующие требуют проведения досрочных парламентских выборов и освобождения задержанных на акциях. "Бюро Конгресса призывает правительство Грузии полностью уважать европейские стандарты в области прав человека, демократии и верховенства закона, прокладывая путь к свободным и справедливым повторным выборам на национальном уровне, свободным и справедливым выборам на местном уровне и справедливому обращению со всеми грузинами, включая местных избранных представителей", – говорится в заявлении. Конгресс местных и региональных властей Совета Европы является одним из трех основных подразделений Совета Европы (СЕ).МВД Грузии опровергло информацию о массовом увольнении сотрудников>>В Бюро считают, что грузинские власти должны начать с немедленных шагов по устранению крайней политической и социальной поляризации, которая наносит ущерб стране. Также власти должны обеспечить независимость правоохранительных органов, судебной системы и всех государственных институтов. В заявлении также отмечено, что каждому должно быть позволено осуществлять свои демократические права на свободу выражения мнения, свободу собраний и ассоциаций. "Мирный протест является неотъемлемой частью демократического общества. Поэтому те, кто в настоящее время содержатся под стражей за ненасильственное участие в акциях протеста против правительства, должны быть освобождены", – говорится в заявлении. Певицу Нино Катамадзе суд оштрафовал на пять тысяч лари>>В их число входят национальные и местные политики и журналисты, такие как основатель интернет-изданий Batumelebi и Netgazeti Мзия Амаглобели, в отношении которой Конгресс выражает особую озабоченность. Мзию Амаглобели задержали 12 января после того, как она дала пощечину шефу полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе на акции с требованием отпустить задержанных в Батуми. Буквально за несколько часов до этого она была задержана в административном порядке на другой акции протеста. В тот же день Амаглобели объявила голодовку, в результате чего была госпитализирована. "Придерживаясь такого подхода, правительство Грузии должно изменить свою позицию и ясно заявить о своей приверженности подлинному, открытому и конструктивному диалогу с оппозицией", – говорится в заявлении. Бюро Конгресса считает, что это возвращение к демократическим нормам и стандартам должно обеспечить доверие, необходимое оппозиции для взаимодействия с правительством и прекращения бойкота институтов. Все четыре оппозиционные партии – "Единство – национальное движение", "Лело для Грузии", "Коалиция за перемены" и "За Грузию", прошедшие в парламент по итогам выборов, утверждают, что произошла фальсификация, и бойкотируют законодательный орган. "В свою очередь, это должно проложить путь к новым национальным выборам, основанным на европейских стандартах и рекомендациях международных наблюдателей, в частности, после выборов, состоявшихся в октябре 2024 года, а также способствовать прогрессу на пути к свободным и справедливым местным выборам", – отмечено в заявлении. Названа дата очередных выборов в органы местной власти в Грузии>>Очередные выборы в органы местного самоуправления – сакребуло (совещательный орган) и выборы мэров – состоятся 4 октября 2025 года, в первую субботу месяца.В этой связи грузинским властям следует сотрудничать с Венецианской комиссией в отношении заключения, запрошенного Конгрессом по последним поправкам к Избирательному кодексу, говорится в заявлении. В заявлении также отмечено, что проведение следующих выборов в органы местного самоуправления в нынешних условиях создает риск усугубления ситуации, отмечено в заявлении. В заявлении также отмечено, что бюро верит в демократическое европейское будущее, которое отвечает интересам всех грузин. "Это требует участия всех политических игроков на всех уровнях власти, включая правящую партию, оппозицию и гражданское общество, для возобновления диалога. Конгресс готов оказать любую возможную поддержку в достижении этой цели", – говорится в заявлении. В заявлении также сообщается, что в ходе следующей сессии Конгресса, которая состоится 25-27 марта 2025 года, пройдет дискуссия по Грузии. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, бидзина иванишвили, совет европы, венецианская комиссия, грузия - евросоюз, евросоюз