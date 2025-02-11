https://sputnik-georgia.ru/20250211/premer-gruzii-nazval-usloviya-vosstanovleniya-dipotnosheniy-s-rossiey-292085033.html

Премьер Грузии назвал условия восстановления дипотношений с Россией

Премьер Грузии назвал условия восстановления дипотношений с Россией

Sputnik Грузия

У Грузии есть торговые, экономические отношения с Россией, и власти намерены сохранить эту картину в отношениях, заявил премьер 11.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-11T15:36+0400

2025-02-11T15:36+0400

2025-02-11T15:36+0400

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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Дипломатические отношения с Россией не будут восстановлены без восстановления территориальной целостности Грузии, однако власти страны проводят прагматичную политику, без которой Грузия не выживет, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Это, по словам главы грузинского правительства, один из главных уроков истории страны. При этом, как отметил премьер, есть конкретные направления в тех отношениях, которые связаны с территориальной целостностью Грузии. "Без восстановления территориальной целостности нашей страны, конечно, дипломатические отношения восстановлены не будут. Это также является юридическим вопросом, не только политическим, но и правовым", – добавил Кобахидзе. Между Грузией и Россией до сих пор нет дипломатических отношений, нет политических связей, нет политических контактов, поэтому эта часть коммуникации, как отметил премьер, просто крайне ограничена. Россия на сегодняшний день является вторым по величине торговым партнером Грузии. Торговый оборот с Россией в 2024 году вырос по сравнению с 2023 годом на 5,4% и составил 5,4 миллиарда долларов. Доля России в экспорте грузинской продукции в 2024 году составила 10,8%. А доля импортируемых товаров из России составила 11,2% от всего импорта. На сегодня диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских переговоров и регулярных встреч в Праге спецпредставителя грузинского премьера по связям с РФ и главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григория Карасина. В марте 2024 года дипломат Зураб Абашидзе покинул пост спецпредставителя премьера, и это место занял Георгий Каджая. Абашидзе вел переговоры с Карасиным с первого дня запуска пражского формата, с декабря 2012 года, после прихода к власти "Грузинской мечты". У России и Грузии – общие друзья и общие враги >>Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. Грузия отменила визы в одностороннем порядке в начале 2012 года. В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году. В октябре 2024 года был издан указ о расширении безвизового режима на граждан Грузии, въезжающих в РФ в целях трудовой деятельности либо на срок более 90 дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, россия, грузино-российские отношения