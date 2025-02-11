https://sputnik-georgia.ru/20250211/skolko-pensionerov-v-gruzii--dannye-statistiki-292077280.html

Сколько пенсионеров в Грузии – данные статистики

Сколько пенсионеров в Грузии – данные статистики

Sputnik Грузия

Почти треть всех пенсионеров Грузии живет в Тбилиси 11.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-11T11:58+0400

2025-02-11T11:58+0400

2025-02-11T11:58+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Число возрастных пенсионеров в Грузии составило 864,3 тысячи в 2024 году, следует из данных Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". Согласно статистике, 70,8% пенсионеров – женщины. При этом почти треть всех пенсионеров Грузии живет в Тбилиси, на втором месте – регион Имерети, где проживает 15,6% от общего числа пенсионеров, а на третьем – регион Самегрело – Земо-Сванети, где живет 10,3%. Наименьшее число пенсионеров насчитывается в регионе Гурия (3,2%), Мцхета-Мтианети (2,4%) и Рача-Лечхуми – Земо Сванети (1,2%). В Грузии посчитали получателей соцпомощи >>Пенсия по возрасту в Грузии полагается женщинам с 60 лет, а мужчинам – с 65 лет. Размер государственной пенсии с 1 января 2025 года составляет 450 лари, для лиц в возрасте 70 лет и старше, для лиц, проживающих в высокогорных поселениях, – 540 лари. Пенсия для лиц моложе 70 лет – 350 лари, а в высокогорных регионах – 420 лари. Пенсии в стране растут в рамках ежегодной индексации, которая вступила в силу с 1 января 2021 года – выплаты должны расти ежегодно, в зависимости от экономических факторов. Для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия растет с учетом инфляции, а для граждан старше 70 лет – инфляции и 80% от экономического роста. Участники накопительной пенсионной системы дополнительно к государственной пенсии получают накопления в расчете от продолжительности жизни и общей суммы накоплений. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 11 февраля в размере 2,78 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, пенсионер, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"