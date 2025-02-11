https://sputnik-georgia.ru/20250211/torgovlya-turizm-logistika--itogi-zasedaniya-rossiysko-gruzinskogo-delovogo-soveta-292081688.html

Торговля, туризм, логистика – итоги заседания Российско-Грузинского делового совета

Торговля, туризм, логистика – итоги заседания Российско-Грузинского делового совета

Sputnik Грузия

Российско-Грузинский деловой совет был создан при Торгово-промышленной палате РФ в феврале 2023 года 11.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-11T13:24+0400

2025-02-11T13:24+0400

2025-02-11T14:29+0400

россия

экономика

грузия

давид цецхладзе

грузино-российские отношения

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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Вопросы двусторонней торговли между Грузией и Россией, логистики и сотрудничества между туристическими секторами двух стран обсудили в ходе первого в 2025 году заседания Российско-Грузинского делового совета. Заседание 6 февраля открыл вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко, назвавший Российско-Грузинский совет, один из 76 деловых советов, действующих при Палате, одним из самых активных. По его словам, импорт Россией фруктов, ягод и орехов из Грузии по итогам прошлого года вырос до максимальных значений за всю историю торговли двух стран. Согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат", товарооборот между Грузией и Россией в 2024 году вырос на 5,4% по сравнению с 2023 годом и составил 2,5 миллиарда долларов, а экспорт в Россию вырос на 3,7%. Доля России во внешнеторговом обороте Грузии в 2024 году составила 10,8%. Кроме того, среди всех путешественников в 2024 году граждане России совершили наибольшее число визитов в Грузию (более 1,4 миллиона). Грузия побила рекорд по туристическим визитам в 2024 году. Страна приняла на 4,2% больше международных путешественников по сравнению с 2023 годом – около 7,4 миллиона, 1,4 миллиона из которых граждане России (+0,2%). Также, в ходе заседания, вице-президент ТПП РФ обратил особое внимание на учреждение в январе 2025 года Грузино-российской бизнес-ассоциации. Бизнес-объединение по торговле с Россией, в которое войдут до 60 бизнес-субъектов, основал бизнесмен Заза Нишнианидзе. По его словам, Грузино-российской бизнес-ассоциацией заинтересовались виноделы, а также представители различных отраслей сельского хозяйства. В Грузии создают грузино-российское объединение бизнесменов>>Кроме того, председатель Российско-Грузинского делового совета Юрий Балашов представил участникам заседания отчет о проделанной работе за 2024 год и назвал ключевые мероприятия, запланированные советом на ближайшие месяцы. В мае 2025 года в Ингушетии ожидается проведение Российско-Грузинского молодежного форума. Заместитель председателя совета Давид Цецхладзе отметил "историческое дополнение" двух народов и важность развития дружественных связей. Еще одним пунктом повестки стало рассмотрение транзитного потенциала Грузии. Грузия позиционирует себя как государство на перекрестке Европы и Азии, и ряд маршрутов на ее территории является частью международного транспортного коридора "Север – Юг". О текущем развитии логистики рассказали представители граничащих с Грузией регионов: президент ТПП Республики Ингушетия Радмила Налгиева, президент ТПП Республики Дагестан Бадрутин Магомедов и заместитель министерства транспорта Республики Дагестан Магомед Тагиров (по видео-конференц-связи). На заседании рассматривались и другие актуальные вопросы российско-грузинских отношений. С инициативами укрепления сотрудничества выступили генеральный директор Союза независимых сетей России Иван Бабухадзе и предприниматель Владимир Климович, который рассказал о развитии автомобильного транзита через территорию Грузии. Российско-Грузинский деловой совет был создан при Торгово-промышленной палате РФ в феврале 2023 года, тогда и прошло первое заседание Совета. Цель Совета – создать новые возможности для укрепления экономических отношений между Россией и Грузией, объединив предпринимателей из соседних стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, экономика, грузия, давид цецхладзе, грузино-российские отношения