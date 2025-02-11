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Западные политики готовили сценарий "Майдана" в Грузии - глава МИД

Западные политики готовили сценарий "Майдана" в Грузии - глава МИД

Sputnik Грузия

Главы МИД назвала недопустимым заявление Бюро Конгресса местных и региональных властей Совета Европы 11.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-11T20:00+0400

2025-02-11T20:00+0400

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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Конкретные политики на западе не только рассматривали возможность "Майдана" в Грузии, но и готовили такой сценарий , заявила глава МИД Мака Бочоришвили журналистам. Политик из Швеции Эрик Оттоссон призывал жителей Грузии выйти на улицу: "Если вы верите в евродемократию, в европейские идеи, вы должны быть на улице". Оттоссон был в числе вице-спикеров и глав комитетов по иностранным делам парламентов восьми стран ЕС, прибывших в Тбилиси в ноябре 2024 года. Главы МИД назвала недопустимым заявление Бюро Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. "Недопустимо, когда происходит столь сильное вмешательство во внутриполитическую жизнь страны", - заявила Бочоришвили. По словам министра, очень сложно комментировать, когда, с одной стороны, Совет Европы хочет представить все так, будто оппозиция говорит и действует от имени всего грузинского народа, а с другой стороны, создается впечатление, что оппозиция не готова участвовать в выборах и ей нужно время для мобилизации сторонников. Митинги с 28 ноября прошлого года перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. В первые дни у парламента массово происходили беспорядки, пострадали десятки силовиков и митингующих, а также журналисты. Бюро Конгресса СЕ призвало власти Грузии к проведению новых выборов >>Оппозиция и поддерживающие их западные политики заявляют о начавшихся в стране репрессиях, а власти в ответ говорят о попытке "агентурной оппозиции" устроить "майдан" при поддержке своих зарубежных хозяев. С 4 декабря 2024 года на акциях стало спокойно. До этого каждую ночь отдельные группы митингующих у парламента Грузии, в основном в масках, повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ. Следственный отдел Генеральной прокуратуры Грузии на основании иска общественной организации "Единая нейтральная Грузия" 8 февраля приступил к расследованию фактов саботажа и попытки саботажа, а также содействия иностранным организациям во вред интересам Грузии на фоне продолжающихся в стране акций протеста.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, швеция, мака бочоришвили, совет европы