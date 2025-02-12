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Грузинская культура не позволяет - мэр Тбилиси Каладзе ответил Шевченко
Грузинская культура не позволяет - мэр Тбилиси Каладзе ответил Шевченко
Sputnik Грузия
Мэр Тбилиси Каха Каладзе отказался отвечать на грубые заявления бывшего соратника по футболу Шевченко, ссылаясь на грузинскую культуру и традиции 12.02.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Экс-нападающий итальянского "Милана" Андрей Шевченко сегодня в роли скорбящего, согласно грузинским традициям с ним нельзя вступать в полемику, заявил мэр Тбилиси и генсек правящей партии "Грузинская мечта", в прошлом бывший одноклубник украинца Каха Каладзе. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко прокомментировал политическую деятельность экс-защитника киевского "Динамо" и итальянского "Милана", а ныне генсека "Грузинской мечты" Кахи Каладзе. По словам Шевченко, для него бывший одноклубник больше "не существует" и он поддерживает президента Украины Владимира Зеленского, который ввел санкции против ряда грузинских политиков, среди которых оказался Каладзе. По словам мэра, он надеется на то, что вскоре жители Украины смогут залечить свои раны и проанализировать то, что произошло. В декабре 2024 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 10 лет в отношении 19 представителей грузинских властей из-за разгона антиправительственных акций протестов в Тбилиси. Под санкции попал и Каха Каладзе. В ответ мэр Тбилиси заявил, что Зеленский служит интересам другой страны.С Грузией нельзя разговаривать языком шантажа и ультиматумов – генсек партии власти>>В Грузии с 28 ноября 2024 года в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста. До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских.Каладзе и Шевченко выступали вместе за киевское "Динамо" в конце 90-х годов, а затем и за итальянский "Милан". В составе "россонери" они выиграли Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок, серию А и Кубок Италии. Как активно писали в СМИ, именно Шевченко способствовал переходу Каладзе в "Милан" в январе 2001 года. Украинец присоединился к "россонери" двумя годами ранее.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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новости, грузия, украина, италия, каха каладзе, андрей шевченко, владимир зеленский, уефа
новости, грузия, украина, италия, каха каладзе, андрей шевченко, владимир зеленский, уефа
Грузинская культура не позволяет - мэр Тбилиси Каладзе ответил Шевченко
Мэр Тбилиси Каха Каладзе отказался отвечать на грубые заявления бывшего соратника по футболу Шевченко, ссылаясь на грузинскую культуру и традиции
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Экс-нападающий итальянского "Милана" Андрей Шевченко сегодня в роли скорбящего, согласно грузинским традициям с ним нельзя вступать в полемику, заявил мэр Тбилиси и генсек правящей партии "Грузинская мечта", в прошлом бывший одноклубник украинца Каха Каладзе.
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко прокомментировал политическую деятельность экс-защитника киевского "Динамо" и итальянского "Милана", а ныне генсека "Грузинской мечты" Кахи Каладзе. По словам Шевченко, для него бывший одноклубник больше "не существует" и он поддерживает президента Украины Владимира Зеленского, который ввел санкции против ряда грузинских политиков, среди которых оказался Каладзе.
"Андрей Шевченко сегодня в роли скорбящего. Для меня, как для грузина, исходя из моей культуры и традиций категорически неприемлемо вступать в полемику с теми, кто скорбит, или давать какие-либо объяснения", - заявил Каладзе.
По словам мэра, он надеется на то, что вскоре жители Украины смогут залечить свои раны и проанализировать то, что произошло.
В декабре 2024 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 10 лет в отношении 19 представителей грузинских властей из-за разгона антиправительственных акций протестов в Тбилиси. Под санкции попал и Каха Каладзе. В ответ мэр Тбилиси заявил, что Зеленский служит интересам другой страны.
В Грузии с 28 ноября 2024 года в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста. До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских.
Каладзе и Шевченко выступали вместе за киевское "Динамо" в конце 90-х годов, а затем и за итальянский "Милан". В составе "россонери" они выиграли Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок, серию А и Кубок Италии.
Как активно писали в СМИ, именно Шевченко способствовал переходу Каладзе в "Милан" в январе 2001 года. Украинец присоединился к "россонери" двумя годами ранее.