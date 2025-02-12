https://sputnik-georgia.ru/20250212/gruzinskaya-kultura-ne-pozvolyaet---mer-tbilisi-kaladze-otvetil-shevchenko-292100060.html

Грузинская культура не позволяет - мэр Тбилиси Каладзе ответил Шевченко

Грузинская культура не позволяет - мэр Тбилиси Каладзе ответил Шевченко

Sputnik Грузия

Мэр Тбилиси Каха Каладзе отказался отвечать на грубые заявления бывшего соратника по футболу Шевченко, ссылаясь на грузинскую культуру и традиции 12.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-12T18:09+0400

2025-02-12T18:09+0400

2025-02-12T18:09+0400

новости

грузия

украина

италия

каха каладзе

андрей шевченко

владимир зеленский

уефа

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/01/286042955_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_80e039b1e250f67b11382961e992c25d.jpg

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Экс-нападающий итальянского "Милана" Андрей Шевченко сегодня в роли скорбящего, согласно грузинским традициям с ним нельзя вступать в полемику, заявил мэр Тбилиси и генсек правящей партии "Грузинская мечта", в прошлом бывший одноклубник украинца Каха Каладзе. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко прокомментировал политическую деятельность экс-защитника киевского "Динамо" и итальянского "Милана", а ныне генсека "Грузинской мечты" Кахи Каладзе. По словам Шевченко, для него бывший одноклубник больше "не существует" и он поддерживает президента Украины Владимира Зеленского, который ввел санкции против ряда грузинских политиков, среди которых оказался Каладзе. По словам мэра, он надеется на то, что вскоре жители Украины смогут залечить свои раны и проанализировать то, что произошло. В декабре 2024 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 10 лет в отношении 19 представителей грузинских властей из-за разгона антиправительственных акций протестов в Тбилиси. Под санкции попал и Каха Каладзе. В ответ мэр Тбилиси заявил, что Зеленский служит интересам другой страны.С Грузией нельзя разговаривать языком шантажа и ультиматумов – генсек партии власти>>В Грузии с 28 ноября 2024 года в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста. До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских.Каладзе и Шевченко выступали вместе за киевское "Динамо" в конце 90-х годов, а затем и за итальянский "Милан". В составе "россонери" они выиграли Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок, серию А и Кубок Италии. Как активно писали в СМИ, именно Шевченко способствовал переходу Каладзе в "Милан" в январе 2001 года. Украинец присоединился к "россонери" двумя годами ранее.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

украина

италия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, украина, италия, каха каладзе, андрей шевченко, владимир зеленский, уефа