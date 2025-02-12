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Грузия без коррупции – амбициозный план премьер-министра Грузии
Грузия без коррупции – амбициозный план премьер-министра Грузии
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Премьер-министр Грузии Кобахидзе видит страну среди самых наименее коррумпированных государств мира в будущем 12.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-12T14:15+0400
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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Амбициозная цель правительства Грузии – войти в тройку стран мира с низким уровнем коррупции, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам в Дубае, комментируя Индекс восприятия коррупции за 2024 год. Грузия занимает 53 место в Индексе восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index – CPI), составленном международной антикоррупционной неправительственной организацией Transparency International за 2024 год, получив 53 балла из 100 возможных. Как отметил первое лицо государства, в Грузии сделано многое по снижению уровня коррупции. Борьба с коррупцией всегда была актуальна для властей Грузии – вице-премьер>>Кобахидзе привел в пример прозрачную работу правительства, которое публикует все решения, указы и правовые акты на своей веб-странице, и посоветовал всем госучреждениям поступать также. По словам премьера, правительство Грузии сделает все возможное, чтобы обеспечить стране максимальный прогресс в этом направлении. Грузия лидирует в регионе Восточной Европы и Центральной Азии по Индексу восприятия коррупции 2024 года. Грузия опережает в рейтинге 11 стран-членов ЕС и НАТО: Грецию, Словакию, Хорватию, Мальту, Черногорию, Румынию, Болгарию, Албанию, Венгрию, Северную Македонию и Турцию. Индекс восприятия коррупции традиционно проводится в 180 странах. Страны оцениваются по 100-балльной системе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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грузия, новости, дубай, греция, словакия, ираклий кобахидзе, transparency international, нато, грузия против коррупции, коррупция
грузия, новости, дубай, греция, словакия, ираклий кобахидзе, transparency international, нато, грузия против коррупции, коррупция
Грузия без коррупции – амбициозный план премьер-министра Грузии
Премьер-министр Грузии Кобахидзе видит страну среди самых наименее коррумпированных государств мира в будущем
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Амбициозная цель правительства Грузии – войти в тройку стран мира с низким уровнем коррупции, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам в Дубае, комментируя Индекс восприятия коррупции за 2024 год.
Грузия занимает 53 место в Индексе восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index – CPI
), составленном международной антикоррупционной неправительственной организацией Transparency International за 2024 год, получив 53 балла из 100 возможных.
"У нас амбициозная цель – войти в число передовых стран мира, даже в тройку лидеров, с точки зрения низкой коррупции. Для этого есть политическая воля, остальное зависит от правильной политики", – заявил Кобахидзе.
Как отметил первое лицо государства, в Грузии сделано многое по снижению уровня коррупции.
"Важно, что мы занимаем передовую позицию, хотя, я думаю, что это исследование не отражает в полной мере прогресс, достигнутый нашей страной в плане снижения коррупции за последний год", – отметил он.
Кобахидзе привел в пример прозрачную работу правительства, которое публикует все решения, указы и правовые акты на своей веб-странице, и посоветовал всем госучреждениям поступать также.
"Я бы посоветовал всем государственным институтам последовать примеру грузинского правительства, быть проактивными, прозрачными, и в таком случае, конечно, уровень коррупции в нашей стране снизится еще больше. Это один из важнейших национальных вопросов для нашей страны и правительства", – заявил премьер.
По словам премьера, правительство Грузии сделает все возможное, чтобы обеспечить стране максимальный прогресс в этом направлении.
Грузия лидирует в регионе Восточной Европы и Центральной Азии по Индексу восприятия коррупции 2024 года. Грузия опережает в рейтинге 11 стран-членов ЕС и НАТО: Грецию, Словакию, Хорватию, Мальту, Черногорию, Румынию, Болгарию, Албанию, Венгрию, Северную Македонию и Турцию.
Индекс восприятия коррупции традиционно проводится в 180 странах. Страны оцениваются по 100-балльной системе.