https://sputnik-georgia.ru/20250212/gruziya-bez-korruptsii--ambitsioznyy-plan-premer-ministra-gruzii-292096386.html

Грузия без коррупции – амбициозный план премьер-министра Грузии

Грузия без коррупции – амбициозный план премьер-министра Грузии

Sputnik Грузия

Премьер-министр Грузии Кобахидзе видит страну среди самых наименее коррумпированных государств мира в будущем 12.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-12T14:15+0400

2025-02-12T14:15+0400

2025-02-12T14:15+0400

грузия

новости

дубай

греция

словакия

ираклий кобахидзе

transparency international

нато

грузия против коррупции

коррупция

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/0d/284165575_0:345:1365:1113_1920x0_80_0_0_3a7e95f522c973cce4391b900002489e.jpg

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Амбициозная цель правительства Грузии – войти в тройку стран мира с низким уровнем коррупции, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам в Дубае, комментируя Индекс восприятия коррупции за 2024 год. Грузия занимает 53 место в Индексе восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index – CPI), составленном международной антикоррупционной неправительственной организацией Transparency International за 2024 год, получив 53 балла из 100 возможных. Как отметил первое лицо государства, в Грузии сделано многое по снижению уровня коррупции. Борьба с коррупцией всегда была актуальна для властей Грузии – вице-премьер>>Кобахидзе привел в пример прозрачную работу правительства, которое публикует все решения, указы и правовые акты на своей веб-странице, и посоветовал всем госучреждениям поступать также. По словам премьера, правительство Грузии сделает все возможное, чтобы обеспечить стране максимальный прогресс в этом направлении. Грузия лидирует в регионе Восточной Европы и Центральной Азии по Индексу восприятия коррупции 2024 года. Грузия опережает в рейтинге 11 стран-членов ЕС и НАТО: Грецию, Словакию, Хорватию, Мальту, Черногорию, Румынию, Болгарию, Албанию, Венгрию, Северную Македонию и Турцию. Индекс восприятия коррупции традиционно проводится в 180 странах. Страны оцениваются по 100-балльной системе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

дубай

греция

словакия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, дубай, греция, словакия, ираклий кобахидзе, transparency international, нато, грузия против коррупции, коррупция