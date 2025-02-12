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Грузия и Кувейт решили углублять сотрудничество

Грузия и Кувейт решили углублять сотрудничество

Sputnik Грузия

Грузия намерена активно сотрудничать с Кувейтом для привлечения дополнительных инвестиций в страну 12.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-12T15:00+0400

2025-02-12T15:00+0400

2025-02-12T15:16+0400

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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Премьер-министры Грузии и Кувейта приняли решение создать рабочую группу, которая будет заниматься конкретными вопросами с привлечением как частного, так и государственного секторов, заявил журналистам вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. Грузинская делегация во главе с премьером Ираклием Кобахидзе находится в Дубае в рамках Всемирного правительственного саммита, который проходит в ОАЭ с 11 по 13 февраля. В пределах мероприятия грузинская сторона проводит активные встречи с главами арабских стран и потенциальными инвесторами. По словам Давиташвили, потенциал сотрудничества Грузии с Кувейтом велик, в том числе в сфере торговли и инвестиций. Также были рассмотрены конкретные потенциальные проекты в Грузии, которые могут быть интересны кувейтским инвесторам. Грузия как цифровой хаб и крупный узел для маршрута Европа-Азия – премьер>>Глава Минэкономики выразил надежду, что в этом году состоятся визиты на высоком уровне, которые помогут повысить популярность Грузии в Кувейте и еще больше привлечь инвесторов из этого государства. Дипломатические отношения между Грузией и Кувейтом были установлены 3 сентября 1992 года. В целях развития сотрудничества, стороны работают над проведением регулярных политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран, обменом визитами на высоком уровне, установлением контактов между законодательными органами, развитием договорно-правовой базы.Кроме того, страны нацелены на развитие тесного и взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, образовательной, научной, культурной и туристической сферах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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новости, экономика, грузия, кувейт, тбилиси, дубай, леван давиташвили, ираклий кобахидзе