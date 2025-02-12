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Грузия и Кувейт решили углублять сотрудничество
Грузия и Кувейт решили углублять сотрудничество
Sputnik Грузия
Грузия намерена активно сотрудничать с Кувейтом для привлечения дополнительных инвестиций в страну 12.02.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Премьер-министры Грузии и Кувейта приняли решение создать рабочую группу, которая будет заниматься конкретными вопросами с привлечением как частного, так и государственного секторов, заявил журналистам вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. Грузинская делегация во главе с премьером Ираклием Кобахидзе находится в Дубае в рамках Всемирного правительственного саммита, который проходит в ОАЭ с 11 по 13 февраля. В пределах мероприятия грузинская сторона проводит активные встречи с главами арабских стран и потенциальными инвесторами. По словам Давиташвили, потенциал сотрудничества Грузии с Кувейтом велик, в том числе в сфере торговли и инвестиций. Также были рассмотрены конкретные потенциальные проекты в Грузии, которые могут быть интересны кувейтским инвесторам. Грузия как цифровой хаб и крупный узел для маршрута Европа-Азия – премьер>>Глава Минэкономики выразил надежду, что в этом году состоятся визиты на высоком уровне, которые помогут повысить популярность Грузии в Кувейте и еще больше привлечь инвесторов из этого государства. Дипломатические отношения между Грузией и Кувейтом были установлены 3 сентября 1992 года. В целях развития сотрудничества, стороны работают над проведением регулярных политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран, обменом визитами на высоком уровне, установлением контактов между законодательными органами, развитием договорно-правовой базы.Кроме того, страны нацелены на развитие тесного и взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, образовательной, научной, культурной и туристической сферах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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новости, экономика, грузия, кувейт, тбилиси, дубай, леван давиташвили, ираклий кобахидзе
Грузия и Кувейт решили углублять сотрудничество
15:00 12.02.2025 (обновлено: 15:16 12.02.2025)
Грузия намерена активно сотрудничать с Кувейтом для привлечения дополнительных инвестиций в страну
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Премьер-министры Грузии и Кувейта приняли решение создать рабочую группу, которая будет заниматься конкретными вопросами с привлечением как частного, так и государственного секторов, заявил журналистам вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.
Грузинская делегация во главе с премьером Ираклием Кобахидзе находится в Дубае в рамках Всемирного правительственного саммита, который проходит в ОАЭ с 11 по 13 февраля. В пределах мероприятия грузинская сторона проводит активные встречи с главами арабских стран и потенциальными инвесторами.
"Премьер-министры решили создать рабочую группу из представителей обоих правительств, которая будет работать над конкретными вопросами и при участии как частного, так и государственного секторов. Думаю, что в ближайшем будущем может получится весьма эффективное сотрудничество", – заявил Давиташвили.
По словам Давиташвили, потенциал сотрудничества Грузии с Кувейтом велик, в том числе в сфере торговли и инвестиций.
"В ходе встречи с премьер-министром Кувейта и правительственной делегацией мы затронули вопросы потенциального сотрудничества в различных областях экономики. Поток туристов из Кувейта в Грузию увеличивается, и эта тенденция, вероятно, сохранится и в будущем", – сказал он.
Также были рассмотрены конкретные потенциальные проекты в Грузии, которые могут быть интересны кувейтским инвесторам.
Глава Минэкономики выразил надежду, что в этом году состоятся визиты на высоком уровне, которые помогут повысить популярность Грузии в Кувейте и еще больше привлечь инвесторов из этого государства.
"Наше министерство в течение последнего года активно работало с несколькими крупнейшими группами из Кувейта, и я считаю, что связи, которые уже установлены с потенциальными кувейтскими инвесторами, будут развиваться позитивно и в этом году", – сказал Давиташвили.
Дипломатические отношения между Грузией и Кувейтом были установлены 3 сентября 1992 года.
В целях развития сотрудничества, стороны работают над проведением регулярных политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран, обменом визитами на высоком уровне, установлением контактов между законодательными органами, развитием договорно-правовой базы.
Кроме того, страны нацелены на развитие тесного и взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, образовательной, научной, культурной и туристической сферах.