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Как изменилась стоимость строительства в Грузии
Как изменилась стоимость строительства в Грузии
Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за декабрь 2024 года повысился на 2,7% по сравнению с ноябрем 2024 года, сообщает... 12.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-12T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за декабрь 2024 года повысился на 2,7% по сравнению с ноябрем 2024 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, рост индекса за месяц в основном произошло за счет повышения зарплат рабочих на 12,6%.В декабре 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года индекс стоимости строительства вырос на 4,7%, что было вызвано ростом зарплаты на 19,7%.Сколько объектов построено в Грузии в 2024 году – новая статистика >>Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, строительство, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
экономика, грузия, новости, строительство, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за декабрь 2024 года повысился на 2,7% по сравнению с ноябрем 2024 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
Ведомство проводит расчет ежемесячного индекса стоимости строительства (CCI), который представляет собой средний уровень цен на строительные материалы и услуги, необходимые для строительства различных типов зданий, в отчетном периоде по сравнению с базовым периодом.
По данным ведомства, рост индекса за месяц в основном произошло за счет повышения зарплат рабочих на 12,6%.
В декабре 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года индекс стоимости строительства вырос на 4,7%, что было вызвано ростом зарплаты на 19,7%.
Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.