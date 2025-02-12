https://sputnik-georgia.ru/20250212/parlament-armenii-odobril-proekt-o-nachale-vstupleniya-armenii-v-es-292102199.html

Парламент Армении одобрил проект о начале вступления Армении в ЕС

Парламент Армении одобрил проект о начале вступления Армении в ЕС

Sputnik Грузия

С подобной инициативой выступил ряд общественных организаций, собравших около 60 тыс. голосов. 12.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-12T19:31+0400

2025-02-12T19:31+0400

2025-02-12T19:48+0400

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ТБИЛИСИ, 12 фев – Sputnik. Парламент Армении в первом чтении принял законопроект "О начале процесса присоединения Армении к Европейскому союзу". "За" проголосовали 63 человека, 7 – против, воздержавшихся не было.Оппозиционная фракция "Айастан" заявила, что не примет участие в голосовании, а вторая по численности оппозиционная фракция "Честь имею" проголосовала против.Законопроект накануне представил один из авторов инициативы – бывший глава Минюста, член политсовета прозападной партии "Республика" Артак Зейналян.Общественные и политические организации, которые выступили с соответствующей инициативой, собрали 60 тыс. подписей (Конституция Армении разрешает парламенту рассматривать законопроекты, предлагаемые гражданским обществом, при условии, что они соберут не менее 50 тыс. подписей граждан).Проект был одобрен правительством в январе 2025 года. Премьер-министр Никол Пашинян ранее пояснял, что этот шаг не означает автоматического вступления Армении в ЕС, так как подобное решение должно быть вынесено на референдум. "Опять двадцать пять" – премьер Грузии о проекте резолюции Европарламента>>Позже он заявил, что Армения "неплохо себя чувствует" в ЕАЭС, заинтересована в углублении отношений с Ираном, но в то же время "определенная и чувствительная часть народа" хочет иметь европейский выбор для будущего страны.Комментируя решение правительства Армении, в Кремле заявили, что невозможно быть одновременно участником Евразийского экономического союза и ЕС. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия рассматривает обсуждение законопроекта как начало выхода Армении из ЕАЭС, сравнив решение Еревана с покупкой билета на "Титаник".При этом у Еревана нет понимания, как он будет действовать в случае необходимости выбирать. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявлял по этому поводу следующее: "Что будет дальше – будем разбираться потом".Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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