https://sputnik-georgia.ru/20250212/opyat-dvadtsat-pyat--premer-gruzii-o-proekte-rezolyutsii-evroparlamenta-292101054.html

"Опять двадцать пять" – премьер Грузии о проекте резолюции Европарламента

"Опять двадцать пять" – премьер Грузии о проекте резолюции Европарламента

Sputnik Грузия

Премьер Грузии не считает нужным реагировать на резолюции европарламентариев, которые просто не отражают объективную реальность 12.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-12T19:01+0400

2025-02-12T19:01+0400

2025-02-12T19:01+0400

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кутаисский апелляционный суд

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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Проект очередной резолюции Европарламента, предусматривающий введение санкций в отношении высокопоставленных грузинских чиновников, не представляет никакой ценности для властей Грузии, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам. По данным телеканала "Формула", проект резолюции Европарламента, за который евродепутатам предстоит проголосовать в четверг, содержит требование ввести санкции в отношении основателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, премьера Ираклия Кобахидзе, спикера парламента Шалвы Папуашвили. В проекте документа говорится об ухудшении медиа-среды, а также о политических заключенных, в том числе основательнице Batumelebi и Netgazeti Мзие Амаглобели. Что касается реальности, то, по словам премьера, в Грузии страна управляется демократическим путем, оппозиция по своей сути антидемократична. Как отметил премьер, Европарламент принял уже пять резолюций, касающихся Грузии.Европарламент с 2022 года принимает критические резолюции по Грузии, в каждой из которых есть призыв к освобождению экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в заключении с 29 октября 2021 года. Также европарламентарии обвиняют власти Грузии в отклонении от демократии и политическом преследовании оппонентов.Кто такая Мзия Амаглобели?Основателя интернет-изданий Batumelebi и Netgazeti Мзию Амаглобели задержали 12 января, после того, как она дала пощечину шефу полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе на акции с требованием отпустить задержанных в Батуми. Буквально за несколько часов до этого она была задержана в административном порядке на другой акции протеста. В тот же день Амаглобели объявила голодовку. Кутаисский апелляционный суд 21 января не принял к рассмотрению иск об изменении меры пресечения основательнице грузинских оппозиционных интернет-изданий. В Тбилиси, Батуми и Кутаиси проводятся перманентные акции протеста с требованием освободить Амаглобели из заключения. Прокуратура Грузии расследует дело о саботаже с призывами о смене конституционного строя>>Вечером 4 февраля Амаглобели перевели из Руставской тюрьмы в тбилисскую клинику "Вивамеди", где она остается до сих пор под наблюдением медиков. В этой же клинике почти три года (с мая 2022 года) года пребывает осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет."Грузинская мечта" указала главе МИД Эстонии на его место>>ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран, включая Великобританию, ввели визовые санкции примерно против 200 представителей грузинской власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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политика, грузия, новости, сша, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, европарламент, кутаисский апелляционный суд