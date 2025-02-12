https://sputnik-georgia.ru/20250212/pochtovuyu-marku-posvyaschennuyu-olimpiyskomu-festivalyu-bakuriani-2025-napechatali-v-gruzii-292092941.html

Почтовую марку, посвященную олимпийскому фестивалю "Бакуриани 2025", напечатали в Грузии

Почтовую марку, посвященную олимпийскому фестивалю "Бакуриани 2025", напечатали в Грузии

Sputnik Грузия

Проведение спортивного мероприятия такого высокого уровня – еще одно большое признание Грузии как популярного направления для зимних курортов и спортивного... 12.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-12T17:08+0400

2025-02-12T17:08+0400

2025-02-12T17:09+0400

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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Почтовые марки, посвященные Европейскому зимнему юношескому олимпийскому фестивалю "Бакуриани 2025", напечатали в Грузии, заявил замминистра экономики и устойчивого развития, председатель Комиссии по маркам Гурам Гурамишвили. Церемония открытия "Бакуриани 2025" состоялась на горнолыжном курорте Грузии 9 февраля. Фестиваль проходит в Бакуриани, Тбилиси и Батуми и завершится 16 февраля. В Грузию приехали около тысячи спортсменов из 48 стран Европы. Соревнования проходят в восьми дисциплинах: горнолыжный спорт, биатлон, лыжные гонки, фристайл, сноуборд, хоккей, фигурное катание и шорт-трек. По его словам, проведение спортивного мероприятия такого высокого уровня – еще одно большое признание Грузии как популярного направления для зимних курортов и спортивного туризма. Как отметил замминистра, очень важно, чтобы в стране развивались зимние виды спорта, а также для этого создавалась необходимая инфраструктура международного уровня. Номинал каждой почтовой марки – 1 лари, тираж – 20 тысяч экземпляров. Автор дизайна марки – Бадри Коблианидзе. Новые почтовые марки уже поступили в обращение. "Бакуриани 2025" Основные соревнования олимпийского фестиваля проходят на трассах в Бакуриани, Тбилиси принимает хоккейные турниры среди девушек и юношей. А вот выступление фигуристов примет Ледовый дворец в курортном городе Батуми. В состав комплекса входит и бассейн, который начнет работу к концу 2025 года. Общая стоимость проекта составляет более 19 млн долларов. Грузинский горнолыжный курорт Бакуриани официально получил статус хозяина Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля 2025 года на 49-й Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) в 2020 году. Европейский олимпийский фестиваль в Бакуриани – расписание грузинских спортсменов >>В 2015 году Грузия впервые стала хозяйкой XIII Европейского юношеского олимпийского фестиваля "Тбилиси 2015". Соревнования в девяти летних видах спорта прошли с 27 июля по 1 августа. В фестивале приняли участие около четырех тысяч спортсменов из 50 стран. Европейский юношеский олимпийский фестиваль был создан ассоциацией Европейских олимпийских комитетов под эгидой Международного олимпийского комитета. Это региональные международные комплексные спортивные соревнования среди молодых спортсменов из 50 стран ассоциации EOC. Фестиваль как летний, так и зимний проводится раз в два года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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