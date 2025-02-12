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Поезд Баку-Тбилиси – результат отзывчивости президента Алиева – премьер Грузии

Поезд Баку-Тбилиси – результат отзывчивости президента Алиева – премьер Грузии

Sputnik Грузия

Тбилиси и Баку договорились пустить пассажирский поезд, несмотря на существующие в Азербайджане ограничения 12.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-12T20:00+0400

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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поблагодарил президента Азербайджана за отзывчивость, отметив, что вопрос возобновления пассажирского железнодорожного сообщения между странами главы двух государств обсуждали во время визита Кобахидзе в Азербайджан.Азербайджанские СМИ со ссылкой на источник в правительстве сообщили, что пассажирский поезд начнет курсировать по маршруту Баку-Тбилиси-Баку с апреля 2025 года, соглашение было достигнуто между соответствующими органами Азербайджана и Грузии. Пассажирские перевозки будут осуществляться поездами швейцарской компании Stadler.По его словам, очень важно, чтобы как можно больше людей путешествовали из Грузии в Азербайджан и из Азербайджана в Грузию, в том числе и для дальнейшего углубления отношений между людьми, традиционной дружбы, которая связывает два народа.Движение поездов между Грузией и Азербайджаном было приостановлено из-за пандемии коронавируса с марта 2020 года.В департаменте по связям с общественностью ЗАО "Азербайджанские железные дороги" сообщили азербайджанским СМИ, что в настоящее время международные пассажирские перевозки приостановлены из-за закрытия сухопутных границ Азербайджана. Специальный карантинный режим из-за COVID-19 в Азербайджане продлен до 06:00 1 апреля 2025 года согласно распоряжению, подписанному премьер-министром республики Али Асадовым. Карантинный режим включает в себя среди прочего закрытие сухопутных границ, в том числе с Грузией. Ранее этот срок был продлен до 1 января 2025 года. Сколько денег потратили туристы из Грузии за границей в 2024 году>>Правительство Азербайджана в марте 2023 года отменило ряд ограничений в связи с особым карантинным режимом. Так, в республику был разрешен въезд воздушным транспортом для граждан иностранных государств и граждан других государств, постоянно проживающих в этих странах, а также лиц без гражданства. При этом COVID-паспорт (документ, подтверждающий полную вакцинацию от COVID-19 или наличие иммунного сертификата) не требуется в следующих случаях: Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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