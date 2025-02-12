https://sputnik-georgia.ru/20250212/premer-gruzii-otsenil-nachalo-rassledovaniya-dela-o-popytke-sabotazha-v-strane-292095737.html
Премьер Грузии оценил начало расследования дела о попытке саботажа в стране
Премьер Грузии оценил начало расследования дела о попытке саботажа в стране
Sputnik Грузия
Расследование в том числе ведется по статьям "Саботаж, совершенный при отягчающих обстоятельствах" и "Попытка саботажа" 12.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-12T12:57+0400
2025-02-12T12:57+0400
2025-02-12T13:36+0400
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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Скоординированные попытки нанести ущерб жизненно важным интересам Грузии предпринимаются в последние годы, а также идут прямые разговоры об искусственном создании экономического кризиса в стране, что требует расследования, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Следственный отдел Генеральной прокуратуры Грузии на основании иска общественной организации "Единая нейтральная Грузия" 8 февраля приступил к расследованию фактов саботажа и попытки саботажа, а также содействия иностранным организациям во вред интересам Грузии на фоне продолжающихся в стране акций протеста. "Если мы выйдем за рамки правовой оценки и посмотрим политически на события, развивающиеся в нашей стране в течение этих лет, вы увидите, что имеет место скоординированная попытка нанести ущерб жизненно важным интересам нашей страны", – заявил Кобахидзе. Прокуратура Грузии расследует дело о саботаже с призывами о смене конституционного строя>>Соответствующие силы не могут добиться успеха, однако, как отметил премьер, попытка уже наказуема. Глава правительства считает начатое расследование "абсолютно релевантным". Общественное движение "Единая нейтральная Грузия" в начале февраля 2025 года обратилось с иском в Генпрокуратуру. Учредители движения требуют выявления действующей в стране шпионской сети и расследования ее деятельности. Как говорится в распространенном движением заявлении, многочисленные призывы к насильственной смене конституционного строя, которые звучат на митингах в Тбилиси и других городах страны, содержат признаки преступления. Расследование ведется по статьям "Саботаж, совершенный при отягчающих обстоятельствах", "Попытка саботажа" и "Оказание иностранному государству, иностранной организации или организации, подконтрольной иностранному государству, помощи во враждебной деятельности". В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста. До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских. Партию "Единая нейтральная Грузия" основал бывший член правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и депутат сакребуло (горсобрание) Тбилиси Вато Шакаришвили. Членами учредительной группы движения также являются экс-депутат парламента Грузии, бывший политзаключенный Бидзина Гиоргобиани, правозащитница Нана Какабадзе, адвокат Гела Николаишвили и эксперт Леван Николеишвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, тбилиси, генеральная прокуратура грузии
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, тбилиси, генеральная прокуратура грузии
Премьер Грузии оценил начало расследования дела о попытке саботажа в стране
12:57 12.02.2025 (обновлено: 13:36 12.02.2025)
Расследование в том числе ведется по статьям "Саботаж, совершенный при отягчающих обстоятельствах" и "Попытка саботажа"
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Скоординированные попытки нанести ущерб жизненно важным интересам Грузии предпринимаются в последние годы, а также идут прямые разговоры об искусственном создании экономического кризиса в стране, что требует расследования, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Следственный отдел Генеральной прокуратуры Грузии на основании иска общественной организации "Единая нейтральная Грузия" 8 февраля приступил к расследованию фактов саботажа и попытки саботажа, а также содействия иностранным организациям во вред интересам Грузии на фоне продолжающихся в стране акций протеста.
"Если мы выйдем за рамки правовой оценки и посмотрим политически на события, развивающиеся в нашей стране в течение этих лет, вы увидите, что имеет место скоординированная попытка нанести ущерб жизненно важным интересам нашей страны", – заявил Кобахидзе.
Соответствующие силы не могут добиться успеха, однако, как отметил премьер, попытка уже наказуема.
"В целом, вы также можете видеть, что прямые разговоры ведутся об искусственном создании экономического кризиса. Здесь тоже есть абсолютно скоординированные усилия, все это, естественно, требует расследования", – заявил Кобахидзе.
Глава правительства считает начатое расследование "абсолютно релевантным".
"Остальное будет установлено прокуратурой и, в конечном счете, установлено судом", – добавил премьер.
Общественное движение "Единая нейтральная Грузия" в начале февраля 2025 года обратилось с иском в Генпрокуратуру. Учредители движения требуют выявления действующей в стране шпионской сети и расследования ее деятельности.
Как говорится в распространенном движением заявлении, многочисленные призывы к насильственной смене конституционного строя, которые звучат на митингах в Тбилиси и других городах страны, содержат признаки преступления.
Расследование ведется по статьям "Саботаж, совершенный при отягчающих обстоятельствах", "Попытка саботажа" и "Оказание иностранному государству, иностранной организации или организации, подконтрольной иностранному государству, помощи во враждебной деятельности".
В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста. До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских.
Партию "Единая нейтральная Грузия" основал бывший член правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и депутат сакребуло (горсобрание) Тбилиси Вато Шакаришвили. Членами учредительной группы движения также являются экс-депутат парламента Грузии, бывший политзаключенный Бидзина Гиоргобиани, правозащитница Нана Какабадзе, адвокат Гела Николаишвили и эксперт Леван Николеишвили.