https://sputnik-georgia.ru/20250212/premer-gruzii-otsenil-nachalo-rassledovaniya-dela-o-popytke-sabotazha-v-strane-292095737.html

Премьер Грузии оценил начало расследования дела о попытке саботажа в стране

Премьер Грузии оценил начало расследования дела о попытке саботажа в стране

Sputnik Грузия

Расследование в том числе ведется по статьям "Саботаж, совершенный при отягчающих обстоятельствах" и "Попытка саботажа" 12.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-12T12:57+0400

2025-02-12T12:57+0400

2025-02-12T13:36+0400

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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Скоординированные попытки нанести ущерб жизненно важным интересам Грузии предпринимаются в последние годы, а также идут прямые разговоры об искусственном создании экономического кризиса в стране, что требует расследования, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Следственный отдел Генеральной прокуратуры Грузии на основании иска общественной организации "Единая нейтральная Грузия" 8 февраля приступил к расследованию фактов саботажа и попытки саботажа, а также содействия иностранным организациям во вред интересам Грузии на фоне продолжающихся в стране акций протеста. "Если мы выйдем за рамки правовой оценки и посмотрим политически на события, развивающиеся в нашей стране в течение этих лет, вы увидите, что имеет место скоординированная попытка нанести ущерб жизненно важным интересам нашей страны", – заявил Кобахидзе. Прокуратура Грузии расследует дело о саботаже с призывами о смене конституционного строя>>Соответствующие силы не могут добиться успеха, однако, как отметил премьер, попытка уже наказуема. Глава правительства считает начатое расследование "абсолютно релевантным". Общественное движение "Единая нейтральная Грузия" в начале февраля 2025 года обратилось с иском в Генпрокуратуру. Учредители движения требуют выявления действующей в стране шпионской сети и расследования ее деятельности. Как говорится в распространенном движением заявлении, многочисленные призывы к насильственной смене конституционного строя, которые звучат на митингах в Тбилиси и других городах страны, содержат признаки преступления. Расследование ведется по статьям "Саботаж, совершенный при отягчающих обстоятельствах", "Попытка саботажа" и "Оказание иностранному государству, иностранной организации или организации, подконтрольной иностранному государству, помощи во враждебной деятельности". В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста. До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских. Партию "Единая нейтральная Грузия" основал бывший член правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и депутат сакребуло (горсобрание) Тбилиси Вато Шакаришвили. Членами учредительной группы движения также являются экс-депутат парламента Грузии, бывший политзаключенный Бидзина Гиоргобиани, правозащитница Нана Какабадзе, адвокат Гела Николаишвили и эксперт Леван Николеишвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, тбилиси, генеральная прокуратура грузии