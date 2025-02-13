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Европарламент принял очередную критическую резолюцию по Грузии
Европарламент принял очередную критическую резолюцию по Грузии
Sputnik Грузия
Резолюцию поддержали 400 депутатов, против резолюции проголосовали 63, 81 – воздержался 13.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-13T17:11+0400
2025-02-13T17:11+0400
2025-02-13T17:11+0400
политика
грузия
новости
европарламент
европейская народная партия
бидзина иванишвили
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Европейский парламент принял резолюцию "О дальнейшем ухудшении политической ситуации в Грузии", призывающую ввести санкции в отношении лидеров правящей партии "Грузинская мечта" и провести в стране новые парламентские выборы. Резолюцию поддержали 400 депутатов, против резолюции проголосовали 63, 81 – воздержался. Авторами резолюции стали 57 депутатов Европарламента от пяти политических групп: "Европейской народной партии", "Социал-демократов", "Группы европейских консерваторов и реформаторов", "Обновляя Европу" и "Европейской партии зеленых". В резолюции также подтверждается, что единственным решением нынешнего кризиса в Грузии является проведение новых парламентских выборов, которые, по мнению членов Европарламента, должны состояться в течение ближайших нескольких месяцев.Кроме того, согласно новой резолюции: Подобно предыдущей резолюции по Грузии, депутаты Европарламента требуют введения санкций в отношении основателя правящей партии Бидзины Иванишвили, премьера Ираклия Кобахидзе, мэра Тбилиси Кахи Каладзе, спикера парламента Шалвы Папуашвили, главы МВД Вахтанга Гомелаури и председателя партии Ираклия Гарибашвили. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. Интересно, но без иллюзий! Премьер о резолюции в поддержку Грузии от партии АДГ в ЕП >>США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран, включая Великобританию, ввели визовые санкции примерно против 200 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, европарламент, европейская народная партия, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе
политика, грузия, новости, европарламент, европейская народная партия, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе
Европарламент принял очередную критическую резолюцию по Грузии
Резолюцию поддержали 400 депутатов, против резолюции проголосовали 63, 81 – воздержался
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Европейский парламент принял резолюцию "О дальнейшем ухудшении политической ситуации в Грузии", призывающую ввести санкции в отношении лидеров правящей партии "Грузинская мечта" и провести в стране новые парламентские выборы.
Резолюцию поддержали 400 депутатов, против резолюции проголосовали 63, 81 – воздержался.
Авторами резолюции стали 57 депутатов Европарламента от пяти политических групп: "Европейской народной партии", "Социал-демократов", "Группы европейских консерваторов и реформаторов", "Обновляя Европу" и "Европейской партии зеленых".
Согласно резолюции
, Европарламент призывает правящую партию "Грузинская мечта" немедленно прекратить жестокие репрессии в отношении мирных демонстрантов, политических оппонентов и представителей СМИ.
В резолюции также подтверждается, что единственным решением нынешнего кризиса в Грузии является проведение новых парламентских выборов, которые, по мнению членов Европарламента, должны состояться в течение ближайших нескольких месяцев.
Кроме того, согласно новой резолюции:
самопровозглашенные власти Грузии не имеют легитимности,
Европейский парламент признает Саломе Зурабишвили законным президентом Грузии,
Европарламент призывает Евросоюз ввести санкции в отношении ведущих грузинских политиков, а также провести новые выборы, которые являются единственным выходом из политического кризиса в Грузии,
депутаты Европарламента призывают международное сообщество присоединиться к бойкоту самопровозглашенной власти в Грузии, обвиняя их в подрыве демократии в стране и репрессиях против инакомыслящих.
Подобно предыдущей резолюции по Грузии, депутаты Европарламента требуют введения санкций в отношении основателя правящей партии Бидзины Иванишвили, премьера Ираклия Кобахидзе, мэра Тбилиси Кахи Каладзе, спикера парламента Шалвы Папуашвили, главы МВД Вахтанга Гомелаури и председателя партии Ираклия Гарибашвили.
Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.
Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет.
ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров.
США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта".
Пять стран, включая Великобританию, ввели визовые санкции примерно против 200 представителей грузинской власти.
* Экстремистская организация, запрещенная в России