https://sputnik-georgia.ru/20250213/evroparlament-prinyal-ocherednuyu-kriticheskuyu-rezolyutsiyu-po-gruzii-292109551.html

Европарламент принял очередную критическую резолюцию по Грузии

Европарламент принял очередную критическую резолюцию по Грузии

Sputnik Грузия

Резолюцию поддержали 400 депутатов, против резолюции проголосовали 63, 81 – воздержался 13.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-13T17:11+0400

2025-02-13T17:11+0400

2025-02-13T17:11+0400

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бидзина иванишвили

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Европейский парламент принял резолюцию "О дальнейшем ухудшении политической ситуации в Грузии", призывающую ввести санкции в отношении лидеров правящей партии "Грузинская мечта" и провести в стране новые парламентские выборы. Резолюцию поддержали 400 депутатов, против резолюции проголосовали 63, 81 – воздержался. Авторами резолюции стали 57 депутатов Европарламента от пяти политических групп: "Европейской народной партии", "Социал-демократов", "Группы европейских консерваторов и реформаторов", "Обновляя Европу" и "Европейской партии зеленых". В резолюции также подтверждается, что единственным решением нынешнего кризиса в Грузии является проведение новых парламентских выборов, которые, по мнению членов Европарламента, должны состояться в течение ближайших нескольких месяцев.Кроме того, согласно новой резолюции: Подобно предыдущей резолюции по Грузии, депутаты Европарламента требуют введения санкций в отношении основателя правящей партии Бидзины Иванишвили, премьера Ираклия Кобахидзе, мэра Тбилиси Кахи Каладзе, спикера парламента Шалвы Папуашвили, главы МВД Вахтанга Гомелаури и председателя партии Ираклия Гарибашвили. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. Интересно, но без иллюзий! Премьер о резолюции в поддержку Грузии от партии АДГ в ЕП >>США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран, включая Великобританию, ввели визовые санкции примерно против 200 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, европарламент, европейская народная партия, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе