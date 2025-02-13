https://sputnik-georgia.ru/20250213/interesno-no-bez-illyuziy-premer-o-rezolyutsii-v-podderzhku-gruzii-ot-partii-adg-v-ep-292108694.html

Интересно, но без иллюзий! Премьер о резолюции в поддержку Грузии от партии АДГ в ЕП

Интересно, но без иллюзий! Премьер о резолюции в поддержку Грузии от партии АДГ в ЕП

Sputnik Грузия

Европарламент с 2022 года принимает критические резолюции по Грузии, в каждой из которых есть призыв к освобождению экс-президента Грузии Михаила Саакашвили... 13.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-13T16:31+0400

2025-02-13T16:31+0400

2025-02-13T16:31+0400

грузия

политика

новости

ираклий кобахидзе

европарламент

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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. У властей нет иллюзий в связи с тем, что резолюция в поддержку Грузии, инициированная партией "Альтернатива для Германии", найдет поддержку в Европейском парламенте, однако сам факт является интересным и важным для страны, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Резолюцию в поддержку Грузии зарегистрировала партия "Альтернатива для Германии", которую активно поддерживает Илон Маск. Согласно документу, АДГ осуждает вмешательство во внутриполитические дела Грузии и подтверждает, что "выбор политического руководства и управления в Грузии является исключительно делом грузинского народа и должен быть свободен от внешнего принуждения и давления". Deep State в правящей партии также называют "глобальной партией войны". Под "глобальной партией войны" власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора. Согласно тексту проекта резолюции, прошедшие в Грузии 26 октября 2024 года парламентские выборы были проведены в соответствии с национальными и международными правовыми стандартами, а грузинский народ сделал четкий и демократический выбор. В документе отмечено, что "новое правительство Грузии сохраняет приверженность евроинтеграции и продолжает свое стремление вступить в ЕС при уважении национального суверенитета и демократических процессов". Мы идем неверным путем! Депутат Европарламента о критической резолюции по Грузии >>Кроме того, проект резолюция "призывает институты ЕС уважать готовность парламента Грузии к открытому диалогу и не выдвигать односторонних требований, которые игнорируют политическую реальность Грузии". В документе также указано, что давление ЕС на Грузию, включая угрозы санкций и потенциальную приостановку финансовой помощи, является неоправданным карательным подходом, который ведет к разрыву отношений с главным стратегическим партнером в регионе. Партия подчеркивает, что институты должны учитывать суверенитет Грузии, признанный международным правом, Уставом ООН и принципами невмешательства во внутренние дела. В проекте резолюции также говорится, что партия "требует, чтобы ЕС прекратил поддерживать оппозиционные движения, которые не представляют волю большинства граждан Грузии, и вместо этого сосредоточился на продвижении институционального диалога с законно избранным правительством". "Грузинская мечта" указала главе МИД Эстонии на его место >>Между тем, Европарламент готовится к принятию критическое резолюции по Грузии. Голосование по проекту резолюции "Об ухудшении политической ситуации в Грузии", которая предусматривает введение санкции в отношении основателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, его родственников и окружения состоится 13 февраля. В проекте документа говорится о том, что парламентские выборы в Грузии были сфальсифицированы, об ухудшении медиасреды, о политических заключенных, в том числе основательнице Batumelebi и Netgazeti Мзие Амаглобели. Европарламент с 2022 года принимает критические резолюции по Грузии, в каждой из которых есть призыв к освобождению экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в заключении с 29 октября 2021 года. Также европарламентарии обвиняют власти Грузии в отклонении от демократии и политическом преследовании оппонентов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, европарламент