https://sputnik-georgia.ru/20250213/interesno-no-bez-illyuziy-premer-o-rezolyutsii-v-podderzhku-gruzii-ot-partii-adg-v-ep-292108694.html
Интересно, но без иллюзий! Премьер о резолюции в поддержку Грузии от партии АДГ в ЕП
Интересно, но без иллюзий! Премьер о резолюции в поддержку Грузии от партии АДГ в ЕП
Sputnik Грузия
Европарламент с 2022 года принимает критические резолюции по Грузии, в каждой из которых есть призыв к освобождению экс-президента Грузии Михаила Саакашвили... 13.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-13T16:31+0400
2025-02-13T16:31+0400
2025-02-13T16:31+0400
грузия
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новости
ираклий кобахидзе
европарламент
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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. У властей нет иллюзий в связи с тем, что резолюция в поддержку Грузии, инициированная партией "Альтернатива для Германии", найдет поддержку в Европейском парламенте, однако сам факт является интересным и важным для страны, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Резолюцию в поддержку Грузии зарегистрировала партия "Альтернатива для Германии", которую активно поддерживает Илон Маск. Согласно документу, АДГ осуждает вмешательство во внутриполитические дела Грузии и подтверждает, что "выбор политического руководства и управления в Грузии является исключительно делом грузинского народа и должен быть свободен от внешнего принуждения и давления". Deep State в правящей партии также называют "глобальной партией войны". Под "глобальной партией войны" власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора. Согласно тексту проекта резолюции, прошедшие в Грузии 26 октября 2024 года парламентские выборы были проведены в соответствии с национальными и международными правовыми стандартами, а грузинский народ сделал четкий и демократический выбор. В документе отмечено, что "новое правительство Грузии сохраняет приверженность евроинтеграции и продолжает свое стремление вступить в ЕС при уважении национального суверенитета и демократических процессов". Мы идем неверным путем! Депутат Европарламента о критической резолюции по Грузии >>Кроме того, проект резолюция "призывает институты ЕС уважать готовность парламента Грузии к открытому диалогу и не выдвигать односторонних требований, которые игнорируют политическую реальность Грузии". В документе также указано, что давление ЕС на Грузию, включая угрозы санкций и потенциальную приостановку финансовой помощи, является неоправданным карательным подходом, который ведет к разрыву отношений с главным стратегическим партнером в регионе. Партия подчеркивает, что институты должны учитывать суверенитет Грузии, признанный международным правом, Уставом ООН и принципами невмешательства во внутренние дела. В проекте резолюции также говорится, что партия "требует, чтобы ЕС прекратил поддерживать оппозиционные движения, которые не представляют волю большинства граждан Грузии, и вместо этого сосредоточился на продвижении институционального диалога с законно избранным правительством". "Грузинская мечта" указала главе МИД Эстонии на его место >>Между тем, Европарламент готовится к принятию критическое резолюции по Грузии. Голосование по проекту резолюции "Об ухудшении политической ситуации в Грузии", которая предусматривает введение санкции в отношении основателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, его родственников и окружения состоится 13 февраля. В проекте документа говорится о том, что парламентские выборы в Грузии были сфальсифицированы, об ухудшении медиасреды, о политических заключенных, в том числе основательнице Batumelebi и Netgazeti Мзие Амаглобели. Европарламент с 2022 года принимает критические резолюции по Грузии, в каждой из которых есть призыв к освобождению экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в заключении с 29 октября 2021 года. Также европарламентарии обвиняют власти Грузии в отклонении от демократии и политическом преследовании оппонентов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, европарламент
грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, европарламент
Интересно, но без иллюзий! Премьер о резолюции в поддержку Грузии от партии АДГ в ЕП
Европарламент с 2022 года принимает критические резолюции по Грузии, в каждой из которых есть призыв к освобождению экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в заключении с 29 октября 2021 года
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. У властей нет иллюзий в связи с тем, что резолюция в поддержку Грузии, инициированная партией "Альтернатива для Германии", найдет поддержку в Европейском парламенте, однако сам факт является интересным и важным для страны, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Резолюцию в поддержку Грузии зарегистрировала партия "Альтернатива для Германии", которую активно поддерживает Илон Маск. Согласно документу, АДГ осуждает вмешательство во внутриполитические дела Грузии и подтверждает, что "выбор политического руководства и управления в Грузии является исключительно делом грузинского народа и должен быть свободен от внешнего принуждения и давления".
"Существует очень тесная связь между этой немецкой партией и новой администрацией США, поэтому этот акт, естественно, представляет для нас интерес. У нас нет иллюзий, что такой прогрузинский акт найдет поддержку в Европарламенте, в связи с тем, что там продолжает доминировать Deep state, но для нас этот факт сам по себе интересен и важен", – заявил премьер.
Deep State в правящей партии также называют "глобальной партией войны". Под "глобальной партией войны" власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора.
Согласно тексту проекта резолюции, прошедшие в Грузии 26 октября 2024 года парламентские выборы были проведены в соответствии с национальными и международными правовыми стандартами, а грузинский народ сделал четкий и демократический выбор.
В документе отмечено, что "новое правительство Грузии сохраняет приверженность евроинтеграции и продолжает свое стремление вступить в ЕС при уважении национального суверенитета и демократических процессов".
Кроме того, проект резолюция "призывает институты ЕС уважать готовность парламента Грузии к открытому диалогу и не выдвигать односторонних требований, которые игнорируют политическую реальность Грузии".
В документе также указано, что давление ЕС на Грузию, включая угрозы санкций и потенциальную приостановку финансовой помощи, является неоправданным карательным подходом, который ведет к разрыву отношений с главным стратегическим партнером в регионе.
Партия подчеркивает, что институты должны учитывать суверенитет Грузии, признанный международным правом, Уставом ООН и принципами невмешательства во внутренние дела.
"Согласно международному праву, Грузия является суверенным государством, обладающим всеми полномочиями определять свою политическую систему, проводить выборы и управлять собой без вмешательства иностранных субъектов или международных организаций", – говорится в документе.
В проекте резолюции также говорится, что партия "требует, чтобы ЕС прекратил поддерживать оппозиционные движения, которые не представляют волю большинства граждан Грузии, и вместо этого сосредоточился на продвижении институционального диалога с законно избранным правительством".
Между тем, Европарламент готовится к принятию критическое резолюции по Грузии. Голосование по проекту резолюции "Об ухудшении политической ситуации в Грузии", которая предусматривает введение санкции в отношении основателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, его родственников и окружения состоится 13 февраля. В проекте документа говорится о том, что парламентские выборы в Грузии были сфальсифицированы, об ухудшении медиасреды, о политических заключенных, в том числе основательнице Batumelebi и Netgazeti Мзие Амаглобели.
Европарламент с 2022 года принимает критические резолюции по Грузии, в каждой из которых есть призыв к освобождению экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в заключении с 29 октября 2021 года.
Также европарламентарии обвиняют власти Грузии в отклонении от демократии и политическом преследовании оппонентов.