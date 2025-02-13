https://sputnik-georgia.ru/20250213/pervyy-tekhnokhab-otkryvaetsya-v-gruzii-292100686.html

Первый технохаб открывается в Грузии

Первый технохаб открывается в Грузии

Sputnik Грузия

В Грузии будет создана технологическая лаборатория регионального масштаба, которая поспособствует дальнейшему развитию страны 13.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-13T14:35+0400

2025-02-13T14:35+0400

2025-02-13T14:35+0400

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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Первый технологический хаб откроется в Кутаиси (регион Имерети) в бывшем здании парламента Грузии осенью 2025 года, заявил глава Агентства инноваций и технологий Минэкономики Грузии Автандил Касрадзе. На проект обустройства технологического центра выделено 12 миллионов лари. Открытие хаба поручено Агентству инноваций и технологий Грузии, входящему в министерство экономики и устойчивого развития. Как отметил Касрадзе, Агентство готово периодически и прозрачно предоставлять общественности всю важную информацию по проекту. По его словам, на данном этапе ведутся внешние инфраструктурные работы, в том числе уже завершено обустройство автомобильной дороги со стороны западного входа, сквера, зеленого покрытия и наружного освещения. Грузия и Казахстан договорились усилить сотрудничество в сфере образования>>Также в активной фазе находятся масштабные работы по ремонту систем отопления и охлаждения и инженерных коммуникаций, по обновлению дизайна интерьера, процесс обустройства интерактивного научно-технического музея и т. д.Глава Агентства заявил, что одной из главных проблем здания была высокая температура и недостаток кислорода внутри помещения, поэтому уже несколько месяцев ведется не только полный ремонт системы охлаждения здания, но и добавление новых мощностей и напольного охлаждения.Технохаб регионального значения По оценке замминистра экономики и устойчивого развития Ираклия Надареишвили, технохаб важный проект не только для Грузии, но и для всего региона. Кроме того, в технохабе будут действовать уникальный в регионе научно-технический музей, Международный учебный центр "Сакпатенти" (Национальный центр интеллектуальной собственности Грузии, прим.) и т. д.По словам замминистра, в технологическом хабе также разместятся крупнейший в Грузии технопарк и его промышленная инновационная лаборатория (FabLab), лаборатория 3D-принтеров, лаборатория электроники, робототехники, дронов, STEAM, IoT, виртуальной и аугументированной реальности, а также другие экспериментальные пространства для студентов и стартапов. Там же будут работать центры креативных технологий TUMO и мощные центры обработки данных и компетенций в области искусственного интеллекта.Здание парламента в КутаисиЗдание парламента, построенное в Кутаиси по распоряжению экс-президента Михаила Саакашвили, не функционирует с тех пор, как правительство "Грузинской мечты" в конце 2018 года вернуло парламент в Тбилиси. Строительство здания парламента в Кутаиси началось с трагедии. Для строительства в 2009 году было принято решение демонтировать Мемориал воинской славы, посвященный погибшим во Второй мировой войне. Для демонтажа мемориала использовалась взрывчатка. В результате погибли два человека – молодая женщина и ее восьмилетняя дочь. В 2012 году 26 мая здание с огромным стеклянным куполом все же было торжественно открыто. Стоимость проекта составила около 100 миллионов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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грузия, новости, экономика, кутаиси, агентство технологий и инноваций, технологии