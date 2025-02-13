https://sputnik-georgia.ru/20250213/sabotazhu-radikalov-v-gruzii-budet-dan-pravovoy-otvet--deputat-292112450.html

Саботажу радикалов в Грузии будет дан правовой ответ – депутат

Саботажу радикалов в Грузии будет дан правовой ответ – депутат

Sputnik Грузия

Оппозиция в своих заявлениях признает, что ее целью был подрыв грузинской экономики и общества, заявил депутат 13.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-13T22:33+0400

2025-02-13T22:33+0400

2025-02-13T22:33+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Саботажу со стороны радикалов в Грузии должен быть дан правовой ответ, заявил член парламентского большинства Рати Ионатамишвили журналистам. Следственный отдел Генеральной прокуратуры Грузии на основании иска общественной организации "Единая нейтральная Грузия" 8 февраля приступил к расследованию фактов саботажа и попытки саботажа, а также содействия иностранным организациям во вред интересам Грузии на фоне продолжающихся в стране акций протеста. По его словам, оппозиция в своих заявлениях признает, что ее целью был подрыв грузинской экономики и общества. "Их разговоры – всего лишь спекуляция, не имеющая оснований. Они признают в своих заявлениях, что на самом деле их целью было подорвать грузинскую экономику и наше общество, но в конечном итоге они подрывают себя и своих партнеров", – сказал Ионатамишвили. Расследование ведется по статьям "Саботаж, совершенный при отягчающих обстоятельствах", "Попытка саботажа" и "Оказание иностранному государству, иностранной организации или организации, подконтрольной иностранному государству, помощи во враждебной деятельности". Прокуратура Грузии расследует дело о саботаже с призывами о смене конституционного строя >>В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста. До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских. Партию "Единая нейтральная Грузия" основал бывший член правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и депутат сакребуло (горсобрание) Тбилиси Вато Шакаришвили. Членами учредительной группы движения также являются экс-депутат парламента Грузии, бывший политзаключенный Бидзина Гиоргобиани, правозащитница Нана Какабадзе, адвокат Гела Николаишвили и эксперт Леван Николеишвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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