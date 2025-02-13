https://sputnik-georgia.ru/20250213/spustya-chetyre-dnya-podacha-gaza-vosstanovlena-150-tysyacham-abonentov-tbilisi-292106158.html

Спустя четыре дня подача газа восстановлена 150 тысячам абонентам в Тбилиси

Спустя четыре дня подача газа восстановлена 150 тысячам абонентам в Тбилиси

Sputnik Грузия

По данным Tbilisi Energy, газопровод был поврежден при неизвестных обстоятельствах, вероятно, третьим лицом 13.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-13T11:22+0400

2025-02-13T11:22+0400

2025-02-13T11:49+0400

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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Подача газа 150 тысячам абонентов Тбилиси восстановлена спустя четыре дня после крупной аварии на газопроводе, сообщили в газораспределительной компании Tbilisi Energy. Газ поэтапно отключили поздно вечером 9 февраля. По данным Tbilisi Energy, центральный газопровод диаметром 500 мм был поврежден при неизвестных обстоятельствах, вероятно, третьим лицом. Возобновление подачи газа началось 10 февраля днем. Из-за правил безопасности оно целенаправленно не было начато поздно ночью. По информации компании, в настоящее время ведутся работы по подаче "голубого топлива" по тем адресам, где газ не был подключен из-за требований техники безопасности или технических норм. Tbilisi Energy будет отвечать за сбой в подаче газа перед регулирующей комиссией>>В Tbilisi Energy отметили, что весь ресурс компании до сих пор полностью направлен на ликвидацию аварии. Компания приносит извинения абонентам за созданные неудобства. По факту повреждения газопровода компетентными органами проводится расследование, о результатах которого общественность будет проинформирована. Ранее в Tbilisi Energy заявили, что подача газоснабжения – сложный процесс, и из-за правил безопасности он требует времени. Особенности отопления В Грузии нет центрального отопления и горячей воды. Исходя из этого, обеспечение своей недвижимости этими двумя необходимыми вещами лежит на самих жителях страны. Закон в стране контролирует только безопасность самого прибора и метод его установки. Какой тип обогревателя для воды и отопления поставить и где разместить радиаторы – решают сами хозяева, исходя из своих финансовых возможностей. На сегодняшний день в Грузии встречаются два вида приборов: котел для нагрева воды и отопления или два отдельных агрегата – котел для нагрева воды, именуемый в Грузии "колонка", и отдельная система для отопления, вмонтированная в стену квартиры, или "карма" – это стало именем нарицательным в память о первой фирме подобных агрегатов в Грузии. Электрические системы в Грузии – редкость, и их практически невозможно найти в обычных квартирах. Из плюсов подобной системы – возможность самим контролировать температуру как горячей воды, так и температуру в квартире, из минусов – необходимость проверять систему на безопасность. Согласно новым законам, в Грузии обязательной является установка датчиков контроля угарного газа. А также газовые компании раз в год проверяют состояние системы подачи газа в домах и выявляют нарушителей правил безопасности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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