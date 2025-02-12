https://sputnik-georgia.ru/20250212/tbilisi-energy-budet-otvechat-za-sboy-v-podache-gaza-pered-reguliruyuschey-komissiey-292096809.html
Tbilisi Energy будет отвечать за сбой в подаче газа перед регулирующей комиссией
Tbilisi Energy будет отвечать за сбой в подаче газа перед регулирующей комиссией
Sputnik Грузия
Регулирующая комиссия Грузии рассмотрит жалобы абонентов в Тбилиси, связанных с неэффективной работой компании Tbilisi Energy 12.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-12T13:59+0400
2025-02-12T13:59+0400
2025-02-12T13:59+0400
грузия
новости
тбилиси
происшествия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/0f/277691324_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_b8071a69471a9a778731a8f44be00ceb.jpg
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) 17 февраля в связи с аварией на центральном газопроводе из-за жалоб абонентов в Тбилиси устроит публичные слушания по компании Tbilisi Energy, сообщили в пресс-службе регулятора. Газ поэтапно отключили поздно вечером 9 февраля. По данным Tbilisi Energy, центральный газопровод диаметром 500 мм был поврежден при неизвестных обстоятельствах, вероятно, третьим лицом. Возобновление подачи газа началось 10 февраля днем. Из-за правил безопасности оно целенаправленно не было начато поздно ночью. Третьи сутки часть абонентов остается без газа. Из-за случайного повреждения газопровода подача природного газа была прекращена 150 тысячам абонентов. В результате проведенных компанией соответствующих технических работ на 12 февраля восстановлено газоснабжение 70% отключенных абонентов. Часть центральных районов Тбилиси без газа третьи сутки – последняя информация>>По данным компании, восстановление подачи газа оставшимся абонентам будет завершено до конца сегодняшнего дня. На данный момент, в районе Ваке полностью восстановлена подача газа, в Сабуртало газифицировано 65% абонентов.По факту повреждения газопровода компетентными органами проводится расследование, о результатах которого общественность будет проинформирована. Ранее в Tbilisi Energy заявили, что подача газоснабжения – сложный процесс и из-за правил безопасности он требует времени. Особенности отопления В Грузии нет центрального отопления и горячей воды. Исходя из этого, обеспечение своей недвижимости этими двумя необходимыми вещами лежит на самих жителях страны. Закон в стране контролирует только безопасность самого прибора и метод его установки. Какой тип обогревателя для воды и отопления поставить и где разместить радиаторы – решают сами хозяева, исходя из своих финансовых возможностей. На сегодняшний день в Грузии встречаются два вида приборов: котел для нагрева воды и отопления или два отдельных агрегата – котел для нагрева воды, именуемый в Грузии "колонка", и отдельная система для отопления, вмонтированная в стену квартиры, или "карма" – это стало именем нарицательным в память о первой фирме подобных агрегатов в Грузии. Центральные районы Тбилиси остались без газа из-за аварии – последние новости>>Электрические системы в Грузии – редкость, и их практически невозможно найти в обычных квартирах. Из плюсов подобной системы – возможность самим контролировать температуру как горячей воды, так и температуру в квартире, из минусов – необходимость проверять систему на безопасность. Согласно новым законам, в Грузии обязательной является установка датчиков контроля угарного газа. А также газовые компании раз в год проверяют состояние системы подачи газа в домах и выявляют нарушителей правил безопасности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/0f/277691324_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_79bff24ed55b71c074a641e145bc8c34.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, тбилиси, происшествия
грузия, новости, тбилиси, происшествия
Tbilisi Energy будет отвечать за сбой в подаче газа перед регулирующей комиссией
Регулирующая комиссия Грузии рассмотрит жалобы абонентов в Тбилиси, связанных с неэффективной работой компании Tbilisi Energy
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) 17 февраля в связи с аварией на центральном газопроводе из-за жалоб абонентов в Тбилиси устроит публичные слушания по компании Tbilisi Energy, сообщили в пресс-службе регулятора.
Газ поэтапно отключили поздно вечером 9 февраля. По данным Tbilisi Energy, центральный газопровод диаметром 500 мм был поврежден при неизвестных обстоятельствах, вероятно, третьим лицом. Возобновление подачи газа началось 10 февраля днем. Из-за правил безопасности оно целенаправленно не было начато поздно ночью. Третьи сутки часть абонентов остается без газа.
"На основании претензий граждан, зафиксированных на различных платформах (горячая линия, социальные сети) относительно своевременного информирования общественности о восстановлении подачи газа и связанных с этим вопросах, 17 февраля в Комиссии по регулированию энергетики состоятся публичные слушания по ООО Tbilisi Energy", — говорится в сообщении Комиссии по регулированию энергетики.
Из-за случайного повреждения газопровода подача природного газа была прекращена 150 тысячам абонентов. В результате проведенных компанией соответствующих технических работ на 12 февраля восстановлено газоснабжение 70% отключенных абонентов.
По данным компании, восстановление подачи газа оставшимся абонентам будет завершено до конца сегодняшнего дня. На данный момент, в районе Ваке полностью восстановлена подача газа, в Сабуртало газифицировано 65% абонентов.
По факту повреждения газопровода компетентными органами проводится расследование, о результатах которого общественность будет проинформирована. Ранее в Tbilisi Energy заявили, что подача газоснабжения – сложный процесс и из-за правил безопасности он требует времени.
В Грузии нет центрального отопления и горячей воды. Исходя из этого, обеспечение своей недвижимости этими двумя необходимыми вещами лежит на самих жителях страны.
Закон в стране контролирует только безопасность самого прибора и метод его установки. Какой тип обогревателя для воды и отопления поставить и где разместить радиаторы – решают сами хозяева, исходя из своих финансовых возможностей.
На сегодняшний день в Грузии встречаются два вида приборов: котел для нагрева воды и отопления или два отдельных агрегата – котел для нагрева воды, именуемый в Грузии "колонка", и отдельная система для отопления, вмонтированная в стену квартиры, или "карма" – это стало именем нарицательным в память о первой фирме подобных агрегатов в Грузии.
Электрические системы в Грузии – редкость, и их практически невозможно найти в обычных квартирах. Из плюсов подобной системы – возможность самим контролировать температуру как горячей воды, так и температуру в квартире, из минусов – необходимость проверять систему на безопасность.
Согласно новым законам, в Грузии обязательной является установка датчиков контроля угарного газа. А также газовые компании раз в год проверяют состояние системы подачи газа в домах и выявляют нарушителей правил безопасности.