https://sputnik-georgia.ru/20250212/tbilisi-energy-budet-otvechat-za-sboy-v-podache-gaza-pered-reguliruyuschey-komissiey-292096809.html

Tbilisi Energy будет отвечать за сбой в подаче газа перед регулирующей комиссией

Tbilisi Energy будет отвечать за сбой в подаче газа перед регулирующей комиссией

Sputnik Грузия

Регулирующая комиссия Грузии рассмотрит жалобы абонентов в Тбилиси, связанных с неэффективной работой компании Tbilisi Energy 12.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-12T13:59+0400

2025-02-12T13:59+0400

2025-02-12T13:59+0400

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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) 17 февраля в связи с аварией на центральном газопроводе из-за жалоб абонентов в Тбилиси устроит публичные слушания по компании Tbilisi Energy, сообщили в пресс-службе регулятора. Газ поэтапно отключили поздно вечером 9 февраля. По данным Tbilisi Energy, центральный газопровод диаметром 500 мм был поврежден при неизвестных обстоятельствах, вероятно, третьим лицом. Возобновление подачи газа началось 10 февраля днем. Из-за правил безопасности оно целенаправленно не было начато поздно ночью. Третьи сутки часть абонентов остается без газа. Из-за случайного повреждения газопровода подача природного газа была прекращена 150 тысячам абонентов. В результате проведенных компанией соответствующих технических работ на 12 февраля восстановлено газоснабжение 70% отключенных абонентов. Часть центральных районов Тбилиси без газа третьи сутки – последняя информация>>По данным компании, восстановление подачи газа оставшимся абонентам будет завершено до конца сегодняшнего дня. На данный момент, в районе Ваке полностью восстановлена подача газа, в Сабуртало газифицировано 65% абонентов.По факту повреждения газопровода компетентными органами проводится расследование, о результатах которого общественность будет проинформирована. Ранее в Tbilisi Energy заявили, что подача газоснабжения – сложный процесс и из-за правил безопасности он требует времени. Особенности отопления В Грузии нет центрального отопления и горячей воды. Исходя из этого, обеспечение своей недвижимости этими двумя необходимыми вещами лежит на самих жителях страны. Закон в стране контролирует только безопасность самого прибора и метод его установки. Какой тип обогревателя для воды и отопления поставить и где разместить радиаторы – решают сами хозяева, исходя из своих финансовых возможностей. На сегодняшний день в Грузии встречаются два вида приборов: котел для нагрева воды и отопления или два отдельных агрегата – котел для нагрева воды, именуемый в Грузии "колонка", и отдельная система для отопления, вмонтированная в стену квартиры, или "карма" – это стало именем нарицательным в память о первой фирме подобных агрегатов в Грузии. Центральные районы Тбилиси остались без газа из-за аварии – последние новости>>Электрические системы в Грузии – редкость, и их практически невозможно найти в обычных квартирах. Из плюсов подобной системы – возможность самим контролировать температуру как горячей воды, так и температуру в квартире, из минусов – необходимость проверять систему на безопасность. Согласно новым законам, в Грузии обязательной является установка датчиков контроля угарного газа. А также газовые компании раз в год проверяют состояние системы подачи газа в домах и выявляют нарушителей правил безопасности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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