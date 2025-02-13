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Упрощен въезд для граждан Грузии в Малайзию
Упрощен въезд для граждан Грузии в Малайзию
Sputnik Грузия
Правительство Грузии продолжает процесс упрощения передвижения граждан по территории Малайзии 13.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-13T10:15+0400
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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Гражданам Грузии упростили паспортный контроль при въезде в Малайзию, теперь им не нужно дополнительно проходить пункт иммиграционного контроля, сообщило министерство иностранных дел Грузии.По информации ведомства, достичь упрощенного въезда для граждан Грузии удалось благодаря совместной работе сторон. Гражданам Грузии необходимо заполнить онлайн-аппликацию в течение 72 часов до прибытия в Малайзию.На сегодняшний день для граждан Грузии действует безвизовый режим въезда, выезда и транзита через территорию Малайзии. Срок пребывания в стране не должен превышать 30 дней.Грузия и Кувейт решили углублять сотрудничество>>Дипломатические отношения между Грузией и Малайзией установлены с 7 мая 1993 года. Посольство Грузии в Малайзии открылось в декабре 2013 года. В последнее время двусторонние отношения между странами значительно развиваются в различных областях, включая политику, экономику, культуру, туризм и другие сферы. Сотрудничество сторон развивается также в рамках Малазийской программы технического сотрудничества (MTCP). С целью распространения опыта и достижений Малайзии при поддержке MTCP грузинские государственные служащие участвуют в учебных программах, организованных в различных сферах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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грузия, новости, общество, малайзия, безвизовый режим
грузия, новости, общество, малайзия, безвизовый режим
Упрощен въезд для граждан Грузии в Малайзию
10:15 13.02.2025 (обновлено: 10:43 13.02.2025)
Правительство Грузии продолжает процесс упрощения передвижения граждан по территории Малайзии
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Гражданам Грузии упростили паспортный контроль при въезде в Малайзию, теперь им не нужно дополнительно проходить пункт иммиграционного контроля, сообщило министерство иностранных дел Грузии.
По информации ведомства, достичь упрощенного въезда для граждан Грузии удалось благодаря совместной работе сторон. Гражданам Грузии необходимо заполнить онлайн-аппликацию
в течение 72 часов до прибытия в Малайзию.
На сегодняшний день для граждан Грузии действует безвизовый режим въезда, выезда и транзита через территорию Малайзии. Срок пребывания в стране не должен превышать 30 дней.
Дипломатические отношения между Грузией и Малайзией установлены с 7 мая 1993 года. Посольство Грузии в Малайзии открылось в декабре 2013 года.
В последнее время двусторонние отношения между странами значительно развиваются в различных областях, включая политику, экономику, культуру, туризм и другие сферы.
Сотрудничество сторон развивается также в рамках Малазийской программы технического сотрудничества (MTCP). С целью распространения опыта и достижений Малайзии при поддержке MTCP грузинские государственные служащие участвуют в учебных программах, организованных в различных сферах.