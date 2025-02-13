Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250213/uproschen-vezd-dlya-grazhdan-gruzii-v-malayziyu-292100474.html
Упрощен въезд для граждан Грузии в Малайзию
Упрощен въезд для граждан Грузии в Малайзию
Sputnik Грузия
Правительство Грузии продолжает процесс упрощения передвижения граждан по территории Малайзии 13.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-13T10:15+0400
2025-02-13T10:43+0400
грузия
новости
общество
малайзия
безвизовый режим
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23838/53/238385341_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_016de8889f1d8391062f4ee1e46bb003.jpg
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Гражданам Грузии упростили паспортный контроль при въезде в Малайзию, теперь им не нужно дополнительно проходить пункт иммиграционного контроля, сообщило министерство иностранных дел Грузии.По информации ведомства, достичь упрощенного въезда для граждан Грузии удалось благодаря совместной работе сторон. Гражданам Грузии необходимо заполнить онлайн-аппликацию в течение 72 часов до прибытия в Малайзию.На сегодняшний день для граждан Грузии действует безвизовый режим въезда, выезда и транзита через территорию Малайзии. Срок пребывания в стране не должен превышать 30 дней.Грузия и Кувейт решили углублять сотрудничество&gt;&gt;Дипломатические отношения между Грузией и Малайзией установлены с 7 мая 1993 года. Посольство Грузии в Малайзии открылось в декабре 2013 года. В последнее время двусторонние отношения между странами значительно развиваются в различных областях, включая политику, экономику, культуру, туризм и другие сферы. Сотрудничество сторон развивается также в рамках Малазийской программы технического сотрудничества (MTCP). С целью распространения опыта и достижений Малайзии при поддержке MTCP грузинские государственные служащие участвуют в учебных программах, организованных в различных сферах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram &gt;&gt;
малайзия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23838/53/238385341_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d836cbbc3cafcbd3c3216d49d213f98a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, общество, малайзия, безвизовый режим
грузия, новости, общество, малайзия, безвизовый режим

Упрощен въезд для граждан Грузии в Малайзию

10:15 13.02.2025 (обновлено: 10:43 13.02.2025)
© AFP 2024 / Manan VatsyayanaДевушка в храме Гуань Ди в первый день китайского Нового года в Куала-Лумпура, Малайзия
Девушка в храме Гуань Ди в первый день китайского Нового года в Куала-Лумпура, Малайзия - Sputnik Грузия, 1920, 13.02.2025
© AFP 2024 / Manan Vatsyayana
Подписаться
Правительство Грузии продолжает процесс упрощения передвижения граждан по территории Малайзии
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Гражданам Грузии упростили паспортный контроль при въезде в Малайзию, теперь им не нужно дополнительно проходить пункт иммиграционного контроля, сообщило министерство иностранных дел Грузии.
По информации ведомства, достичь упрощенного въезда для граждан Грузии удалось благодаря совместной работе сторон. Гражданам Грузии необходимо заполнить онлайн-аппликацию в течение 72 часов до прибытия в Малайзию.
На сегодняшний день для граждан Грузии действует безвизовый режим въезда, выезда и транзита через территорию Малайзии. Срок пребывания в стране не должен превышать 30 дней.
Грузия и Кувейт решили углублять сотрудничество>>
Дипломатические отношения между Грузией и Малайзией установлены с 7 мая 1993 года. Посольство Грузии в Малайзии открылось в декабре 2013 года.
В последнее время двусторонние отношения между странами значительно развиваются в различных областях, включая политику, экономику, культуру, туризм и другие сферы.
Сотрудничество сторон развивается также в рамках Малазийской программы технического сотрудничества (MTCP). С целью распространения опыта и достижений Малайзии при поддержке MTCP грузинские государственные служащие участвуют в учебных программах, организованных в различных сферах.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0