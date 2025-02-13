https://sputnik-georgia.ru/20250213/zimniy-olimpiyskiy-festival-bakuriani-2025---figuristka-iz-gruzii-poka-tretya-292108290.html
Зимний олимпийский фестиваль "Бакуриани-2025" - фигуристка из Грузии пока третья
Зимний олимпийский фестиваль "Бакуриани-2025" - фигуристка из Грузии пока третья
Sputnik Грузия
В четверг Гургенидзе выступит в произвольной программе, к участию в которой были допущены 24 фигуристки 13.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-13T15:40+0400
2025-02-13T15:40+0400
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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Грузинская фигуристка, 15-летняя Инга Гургенидзе показала третий результат по итогам исполнения короткой программы на европейском зимнем юношеском Олимпийском фестивале "Бакуриани-2025". Европейский юношеский зимний олимпийский фестиваль проходит с 9 по 16 февраля в Бакуриани, Тбилиси и Батуми. Грузию посетило около тысячи спортсменов из 48 стран Европы. Соревнования проходят в восьми дисциплинах: горнолыжный спорт, биатлон, лыжные гонки, фристайл, сноуборд, хоккей, фигурное катание и шорт-трек. В четверг Гургенидзе выступит в произвольной программе, к участию в которой были допущены 24 фигуристки, показавшие лучшие результаты в короткой программе. В рамках "Бакуриани-2025" соревнования по фигурному катанию принимает Ледовый дворец в Батуми. Что касается грузинских лыжников и сноубордистов, то никто из них пока не вошел даже в лучшую двадцатку. Европейский юношеский олимпийский фестиваль был создан ассоциацией Европейских олимпийских комитетов под эгидой Международного олимпийского комитета. Это региональные международные комплексные спортивные соревнования среди молодых спортсменов из 50 стран ассоциации EOC. Фестиваль как летний, так и зимний проводится раз в два года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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грузия, новости, спорт, международный олимпийский комитет, тбилиси, батуми, бакуриани, фигурное катание
грузия, новости, спорт, международный олимпийский комитет, тбилиси, батуми, бакуриани, фигурное катание
Зимний олимпийский фестиваль "Бакуриани-2025" - фигуристка из Грузии пока третья
В четверг Гургенидзе выступит в произвольной программе, к участию в которой были допущены 24 фигуристки
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Грузинская фигуристка, 15-летняя Инга Гургенидзе показала третий результат по итогам исполнения короткой программы на европейском зимнем юношеском Олимпийском фестивале "Бакуриани-2025".
Европейский юношеский зимний олимпийский фестиваль проходит с 9 по 16 февраля в Бакуриани, Тбилиси и Батуми. Грузию посетило около тысячи спортсменов из 48 стран Европы. Соревнования проходят в восьми дисциплинах: горнолыжный спорт, биатлон, лыжные гонки, фристайл, сноуборд, хоккей, фигурное катание и шорт-трек.
Гургенидзе набрала 58,84 балла. Эстонская фигуристка Элина Гойдина заняла первое место с результатом 62,60 балла, а Леандра Цимпукакис из Швейцарии заняла второе место с результатом 59,66 балла.
В четверг Гургенидзе выступит в произвольной программе, к участию в которой были допущены 24 фигуристки, показавшие лучшие результаты в короткой программе.
В рамках "Бакуриани-2025" соревнования по фигурному катанию принимает Ледовый дворец в Батуми.
Что касается грузинских лыжников и сноубордистов, то никто из них пока не вошел даже в лучшую двадцатку.
Европейский юношеский олимпийский фестиваль был создан ассоциацией Европейских олимпийских комитетов под эгидой Международного олимпийского комитета. Это региональные международные комплексные спортивные соревнования среди молодых спортсменов из 50 стран ассоциации EOC. Фестиваль как летний, так и зимний проводится раз в два года.