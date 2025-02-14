https://sputnik-georgia.ru/20250214/premery-gruzii-i-vengrii-vstretilis-v-dubae--chto-obsudili-storony-292117851.html

Премьеры Грузии и Венгрии встретились в Дубае – что обсудили стороны?

Премьеры Грузии и Венгрии встретились в Дубае – что обсудили стороны?

Sputnik Грузия

Премьеры Грузии и Венгрии договорились, что в Будапеште состоится грузино-венгерский межправительственный саммит 14.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-14T12:55+0400

2025-02-14T12:55+0400

2025-02-14T12:55+0400

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Власти Грузии привержены углублению сотрудничества и выявлению новых возможностей для партнерства с Венгрией в сферах, представляющих общий интерес, написал премьер-министр Ираклий Кобахидзе на своей странице в соцсети Х. По словам премьера, в рамках визита в Дубай он провел плодотворную встречу с венгерским коллегой Виктором Орбаном. В ходе беседы лидеров были затронуты основные вопросы, отражающие позитивную динамику двусторонних отношений между Грузией и Венгрией. В Будапеште состоится грузино-венгерский межправительственный саммит, который еще больше будет способствовать партнерству между странами, отметил премьер.Премьер Венгрии Виктор Орбан был первым, кто поздравил правящую партию "Грузинская мечта" с победой на выборах, и первым лидером государства, который прибыл в Грузию с официальным визитом на третий день после парламентских выборов, состоявшихся в стране в октябре 2024 года. А в конце января состоялся визит грузинской делегации в Венгрию, который стал первым официальным визитом законодательного органа XI созыва, легитимность которого не признает экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили, оппозиция и часть общественности. Они обвиняют власти в фальсификации парламентских выборов и требуют назначения новых. Важное сотрудничество Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, торговли, транспорта, туризма, образования и науки. В декабре 2022 года правительства четырех стран – Грузии, Венгрии, Румынии и Азербайджана – подписали Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу. Орбан призвал Брюссель прекратить нападки на Грузию>>Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале Грузии с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба. Проект нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и на Южнокавказском регионе, на развитие сектора возобновляемой энергетики и увеличение транзитных возможностей. Евросоюз намерен выделить на проект подводного кабеля через Черное море 2,3 миллиарда евро. Всемирный банк обещал выделить Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря. Если проект будет реализован, то кабель мощностью тысячу мегаватт и протяженностью 1 195 км (1,1 тыс. км подводного и 95 км наземного кабеля) соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, венгрия, дубай, ираклий кобахидзе, виктор орбан