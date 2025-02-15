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Грузия сможет пропускать больше грузов по Среднему коридору – Минэкономики
Грузия сможет пропускать больше грузов по Среднему коридору – Минэкономики
Sputnik Грузия
В 2025 году ожидается увеличение оборота грузов по Среднему коридору, и Грузия полностью готова к этому, утверждает замминистра 15.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-15T16:16+0400
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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Пропускная способность Среднего коридора через Грузию до конца года вырастет с 27 до 48 миллионов тонн, заявил заместитель главы Минэкономики Грузии Гурам Гурашвили. Средний коридор – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы. Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. По его словам, в 2025 году ожидается увеличение оборота грузов по Среднему коридору, и Грузия полностью готова к этому. "Страна будет готова к вызовам в пик грузооборота. Условием этого является то, что в 2022 году Грузия с Азербайджаном, Казахстаном и Турцией подписала пятилетний план развития дорог, где по годам расписаны все проекты и мероприятия для решения проблем", – сказал Гурашвили. Грузия для увеличения товарооборота практически полностью завершила расширение трассы Восток-Запад и завершает реабилитацию, реконструкцию и строительство железнодорожного участка Марабда-Карцахи протяженностью 180 км железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Средний коридор Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. В июне 2022 года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Среднего коридора Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути. Рекордные перевозки по Среднему коридору: сколько грузов прошло через Азербайджан>>Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, а также проект строительство первого в стране глубоководного порта в городке Анаклия на Западе Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, турция, казахстан, азербайджан
грузия, экономика, новости, турция, казахстан, азербайджан
Грузия сможет пропускать больше грузов по Среднему коридору – Минэкономики
В 2025 году ожидается увеличение оборота грузов по Среднему коридору, и Грузия полностью готова к этому, утверждает замминистра
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Пропускная способность Среднего коридора через Грузию до конца года вырастет с 27 до 48 миллионов тонн, заявил заместитель главы Минэкономики Грузии Гурам Гурашвили.
Средний коридор – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы. Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии.
"В данный момент идет проект модернизации железной дороги, который завершится уже в этом году, и грузопроводимость вырастет с 27 до 48 миллионов тонн", – сказал Гурашвили.
По его словам, в 2025 году ожидается увеличение оборота грузов по Среднему коридору, и Грузия полностью готова к этому.
"Страна будет готова к вызовам в пик грузооборота. Условием этого является то, что в 2022 году Грузия с Азербайджаном, Казахстаном и Турцией подписала пятилетний план развития дорог, где по годам расписаны все проекты и мероприятия для решения проблем", – сказал Гурашвили.
Грузия для увеличения товарооборота практически полностью завершила расширение трассы Восток-Запад и завершает реабилитацию, реконструкцию и строительство железнодорожного участка Марабда-Карцахи протяженностью 180 км железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.
Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.
В июне 2022 года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Среднего коридора Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути.
Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, а также проект строительство первого в стране глубоководного порта в городке Анаклия на Западе Грузии.