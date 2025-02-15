https://sputnik-georgia.ru/20250215/gruziya-smozhet-propuskat-bolshe-gruzov-po-srednemu-koridoru--minekonomiki-292129658.html

Грузия сможет пропускать больше грузов по Среднему коридору – Минэкономики

Грузия сможет пропускать больше грузов по Среднему коридору – Минэкономики

Sputnik Грузия

В 2025 году ожидается увеличение оборота грузов по Среднему коридору, и Грузия полностью готова к этому, утверждает замминистра 15.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-15T16:16+0400

2025-02-15T16:16+0400

2025-02-15T16:16+0400

грузия

экономика

новости

турция

казахстан

азербайджан

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/11/281445696_0:103:1280:823_1920x0_80_0_0_987861f629b3d3fcf5d86f7198d10eed.jpg

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Пропускная способность Среднего коридора через Грузию до конца года вырастет с 27 до 48 миллионов тонн, заявил заместитель главы Минэкономики Грузии Гурам Гурашвили. Средний коридор – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы. Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. По его словам, в 2025 году ожидается увеличение оборота грузов по Среднему коридору, и Грузия полностью готова к этому. "Страна будет готова к вызовам в пик грузооборота. Условием этого является то, что в 2022 году Грузия с Азербайджаном, Казахстаном и Турцией подписала пятилетний план развития дорог, где по годам расписаны все проекты и мероприятия для решения проблем", – сказал Гурашвили. Грузия для увеличения товарооборота практически полностью завершила расширение трассы Восток-Запад и завершает реабилитацию, реконструкцию и строительство железнодорожного участка Марабда-Карцахи протяженностью 180 км железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Средний коридор Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. В июне 2022 года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Среднего коридора Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути. Рекордные перевозки по Среднему коридору: сколько грузов прошло через Азербайджан>>Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, а также проект строительство первого в стране глубоководного порта в городке Анаклия на Западе Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

турция

казахстан

азербайджан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, турция, казахстан, азербайджан