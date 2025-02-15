https://sputnik-georgia.ru/20250215/v-aeroportu-tbilisi-obustroeny-novye-stoyanki-dlya-samoletov-i-vertoletov-292128152.html

В аэропорту Тбилиси обустроены новые стоянки для самолетов и вертолетов

В аэропорту Тбилиси обустроены новые стоянки для самолетов и вертолетов

Sputnik Грузия

Компания TAV Georgia инвестировала в эти инфраструктурные работы 6,5 млн лари 15.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-15T11:58+0400

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2025-02-15T11:58+0400

грузия

новости

экономика

тбилисский международный аэропорт

tav georgia

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. В Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели обустроены дополнительные стоянки для воздушных судов и отремонтирована часть существующих, говорится в сообщении компании Tav Georgia, управляющей аэропортами в Тбилиси и Батуми. Компания TAV Georgia инвестировала в эти инфраструктурные работы 6,5 млн лари. Также была отремонтирована территория площадью 12,5 тысячи квадратных метров, которая предназначена для среднеразмерных (узкофюзеляжных) самолетов с кодом "С" по стандартам ICAO. Кроме того, была отремонтирована вертолетная стоянка, расположенная на площади 3,5 тысячи м2. Концерн TAV Airports Holding представлен в Грузии дочерней компанией TAV Georgia. Ее деятельность в Грузии началась в 2005 году и будет продолжаться до 2027 года по действующему контракту. Сколько пассажиров приняли аэропорты Грузии в 2024 году? >>Общий объем инвестиций компании в Грузию за последние 20 лет на данный момент достигает 225 миллионов долларов. В результате инвестиций в 2007 году были введены в эксплуатацию новые пассажирские терминалы международных аэропортов Тбилиси и Батуми. В результате инвестиций, сделанных в 2016-17 годах, в Тбилисском международном аэропорту были проведены полная реабилитация существующей взлетно-посадочной полосы и строительство нового терминала прилета. Благодаря многомиллионным инвестициям, сделанным TAV Airports Holding в разных странах мира, многолетнему опыту эксплуатации аэропортов и мудрому управлению, TAV Georgia стала одной из самых надежных, стабильных и динамичных компаний в Грузии. В настоящее время в компании в Грузии работает 1,3 тысячи сотрудников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, тбилисский международный аэропорт, tav georgia