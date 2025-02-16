https://sputnik-georgia.ru/20250216/gosudarstvo-dolzhno-otvetstvenno-podkhodit-k-gorodskomu-planirovaniyu-v-gruzii--ombudsmen-292139773.html

Государство должно ответственно подходить к городскому планированию в Грузии – омбудсмен

Государство должно ответственно подходить к городскому планированию в Грузии – омбудсмен

Sputnik Грузия

Народный защитник призвал соответствующие органы обеспечить проведение оперативного и объективного расследования с целью установления виновных 16.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-16T20:11+0400

2025-02-16T20:11+0400

2025-02-16T20:11+0400

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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Трагедия, произошедшая в Батуми, в результате которой погибли дети трех и шести лет, еще раз указывает на обязанность государства ответственно подходить к городскому планированию, обеспечивать безопасность общественных мест, говорится в заявлении народного защитника Грузии Левана Иоселиани. Двое несовершеннолетних трех и шести лет погибли в Батуми в результате падения в канаву на строительной площадке в так называемом "Городе мечты". Детей искали в течение всего дня. Они пропали, играя недалеко от дома. Канава, в которую упали дети, была заполнена водой. МВД Грузии начало расследование по статье "Причинение смерти по неосторожности". Народный защитник выразил соболезнования в связи с гибелью детей семьям и родным погибших, и всей стране. "Мы выражаем соболезнования семье, близким и всей Грузии. Создание безопасной среды для жизни и здоровья людей является первостепенной обязанностью государства. А защита жизни и благополучия детей должна быть главным приоритетом государства", – говорится в заявлении. Народный защитник призвал соответствующие органы обеспечить проведение оперативного и объективного расследования с целью установления виновных и привлечения их к ответственности, предусмотренной законом, а также разработать механизмы превенции. Район "Город мечты" появился в 2012 году. Он находится на окраине Батуми, на территории бывшей военной базы, закрытой в 2005 году. В нем проживают пострадавшие от схода оползня жители Верхней Аджарии. Первые лица Грузии соболезнуют семьям погибших в Батуми детей >>На территории будущего "Города мечты" в Батуми жители в течение многих лет жили в тяжелейших условиях. В феврале 2019 года было принято решение построить на этом месте жилой комплекс и обеспечить население достойными для проживания условиями. Первый этап строительства в "Городе мечты" был завершен в 2024 году. Летом того же года премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о продолжении строительства и анонсировал второй этап, который завершится в 2028 году. К этому времени должны быть построены здание школы, детского сада и еще несколько многоквартирных домов для тысячи семей. Первый этап строительных работ финансировался из бюджета Аджарии, и его стоимость составила 38,7 миллиона лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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