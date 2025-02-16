https://sputnik-georgia.ru/20250216/ivanishvili-stal-esche-bogache---sostoyanie-milliardera-po-versii-bloomberg-292137746.html

Иванишвили стал еще богаче – состояние миллиардера по версии Bloomberg.

Иванишвили стал еще богаче – состояние миллиардера по версии Bloomberg.

Sputnik Грузия

Бидзина Иванишвили находится на 399 месте в списке самых богатых людей мира 16.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-16T14:42+0400

2025-02-16T14:42+0400

2025-02-16T15:19+0400

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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Состояние грузинского миллиардера, основателя и почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили достигло рекордных 7,8 млрд долларов, обновленные данные опубликовало агентство Bloomberg. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, с начала 2025 года Иванишвили разбогател на 300 млн долларов. Бидзина Иванишвили находится на 399 месте в списке самых богатых людей мира. Всего в списке издания 500 миллиардеров мира.Бидзина Иванишвили сделал свое состояние в России в 1990-х годах, а после переехал в Грузию, где долгое время занимался благотворительной деятельностью. В 2011 году он заявил о своем намерении заняться политикой и основал партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которая в коалиции с еще четырьмя партиями по итогам выборов в октябре 2012 года пришла к власти, сменив девятилетнее правление партии третьего президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение". Это политика – премьер-министр Грузии о тяжбе Иванишвили со швейцарскими банками >>Иванишвили спустя год после победы коалиции на парламентских выборах ушел из политики. Однако в мае 2018 года вернулся и занял пост председателя единственной правящей партии – "Грузинская мечта — демократическая Грузия". В 2021 году он вновь ушел из политики, заявив, что это навсегда. Тогда же он заявил, что передает большую часть активов благотворительному фонду. Причиной своего возвращения в политику основатель "Грузинской мечты" назвал "защиту чрезмерно усиленной команды от человеческих соблазнов". Иванишвили сказал, что в условиях "отсутствия оппозиции" есть соблазн придумать противостояние внутри команды и растут риски коррупции. В связи с этим он намерен быть главным советником в партии и выполнять миссию центра тяжести. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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