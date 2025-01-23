https://sputnik-georgia.ru/20250123/eto-politika---premer-ministr-gruzii-o-tyazhbe-ivanishvili-so-shveytsarskimi-bankami-291863130.html

Это политика - премьер-министр Грузии о тяжбе Иванишвили со швейцарскими банками

Это политика - премьер-министр Грузии о тяжбе Иванишвили со швейцарскими банками

Sputnik Грузия

Вопрос доступа к счетам в банках - это инструмент шантажа против Иванишвили, считает премьер 23.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-23T19:32+0400

2025-01-23T19:32+0400

2025-01-23T19:32+0400

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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Проблемы почетного председателя партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили со счетами в швейцарских банках имеют политическую подоплеку и напрямую связаны с отказом Грузии открывать второй фронт, заявил Ираклий Кобахидзе. С марта 2022 года, то есть после начала конфликта на Украине, у Иванишвили начались проблемы с трастами Credit Suisse, которые стали отказывать ему в перечислении неоспариваемых денег. По его словам, интерес касался открытия в Грузии второго фронта. "Существовал определенный, очень серьезный, злобный интерес к нашей стране, который предусматривал уничтожение нашей страны, открытие "второго фронта". Именно, с этим связаны эти политические интересы, поэтому швейцарские банки используются против Бидзины Иванишвили", — заявил Ираклий Кобахидзе. По его словам, вопрос доступа к счетам в банках - это инструмент шантажа против Иванишвили, отметив, что к сожалению, для политического шантажа используется некогда знаменитая швейцарская банковская система, славившаяся своей надежностью, однако это не повлияет на Иванишвили. А вот в оппозиции считают, что это частное дело и никак не связано с политикой. "Это частная тяжба Иванишвили, и он должен решать вопросы в рамках частной тяжбы, и он не должен использовать государственные институты и свою партию для защиты своих денег", - заявила член партии "За Грузии" Анна Бучукури. Иванишвили и банки С марта 2022 года, то есть после начала конфликта на Украине, у Иванишвили начались проблемы с трастами Credit Suisse, которые стали отказывать ему в перечислении неоспариваемых денег. Представители Иванишвили расценили происходящее как политический шантаж, связанный с конфликтом на Украине. Судебный процесс в Сингапуре против Credit Suisse завершился успешно. Что касается дела на Бермудских островах, которое было с успехом завершено в первой и второй инстанциях, то его рассмотрение в суде последней инстанции запланировано на лето 2025 года. Большая часть активов, спасенных от незаконных действий Credit Suisse, была переведена в другой швейцарский банк (Julius Baer), в том числе на счета, на которые должны были поступить средства из хедж-фондов". Бидзина Иванишвили подал иск против еще одного швейцарского банка >>По мнению Бидзины Иванишвили, хедж-фонды (CarVal Credit Value Fund III, Promona Capital VIII и TPG Opportunities Partners III) нарушили сроки возврата средств. Julius Baer, согласно договору, обязан принимать меры для обеспечения своевременного выполнения обязательств хедж-фондами. Однако Julius Baer лишь сообщает, что отправляет письма хедж-фондам, не разъясняя содержание этих писем и не информируя о конкретных действиях для обеспечения выполнения обязательств хедж-фондов. Отношения с Julius Baer помимо вопрос хедж-фондов ухудшились в 2024 году. Первоначально банк отказал Бидзине Иванишвили и нескольким членам его семьи в выполнении поручения о переводе средств. После уведомления о намерении обратиться к правовым механизмам банк выполнил поручение, но это заняло почти месяц, хотя такие операции обычно выполняются за один день. Иванишвили заявил, что находится под санкциями >>Затем, в середине декабря 2024 года, Julius Baer фактически пригрозил закрыть личный банковский счет Бидзины Иванишвили, мотивируя это его статусом политически активного лица. Однако банк не аргументировал целесообразность такого решения и не объяснил, почему этот вопрос возник именно в конце 2024 года. Хотя счет так и не был закрыт, Иванишвили посчитал необходимым проинформировать общественность об этом. Кроме того, Julius Baer, по мнению бенефициаров, неправильно (или в своих интересах) интерпретировал т. н. американские санкции и уведомил семью Бидзины Иванишвили и его компании о том, что их банковские счета фактически подпадают под эти санкции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, credit suisse