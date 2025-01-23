https://sputnik-georgia.ru/20250123/eto-politika---premer-ministr-gruzii-o-tyazhbe-ivanishvili-so-shveytsarskimi-bankami-291863130.html
Это политика - премьер-министр Грузии о тяжбе Иванишвили со швейцарскими банками
Это политика - премьер-министр Грузии о тяжбе Иванишвили со швейцарскими банками
Sputnik Грузия
Вопрос доступа к счетам в банках - это инструмент шантажа против Иванишвили, считает премьер 23.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-23T19:32+0400
2025-01-23T19:32+0400
2025-01-23T19:32+0400
грузия
политика
новости
бидзина иванишвили
ираклий кобахидзе
credit suisse
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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Проблемы почетного председателя партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили со счетами в швейцарских банках имеют политическую подоплеку и напрямую связаны с отказом Грузии открывать второй фронт, заявил Ираклий Кобахидзе. С марта 2022 года, то есть после начала конфликта на Украине, у Иванишвили начались проблемы с трастами Credit Suisse, которые стали отказывать ему в перечислении неоспариваемых денег. По его словам, интерес касался открытия в Грузии второго фронта. "Существовал определенный, очень серьезный, злобный интерес к нашей стране, который предусматривал уничтожение нашей страны, открытие "второго фронта". Именно, с этим связаны эти политические интересы, поэтому швейцарские банки используются против Бидзины Иванишвили", — заявил Ираклий Кобахидзе. По его словам, вопрос доступа к счетам в банках - это инструмент шантажа против Иванишвили, отметив, что к сожалению, для политического шантажа используется некогда знаменитая швейцарская банковская система, славившаяся своей надежностью, однако это не повлияет на Иванишвили. А вот в оппозиции считают, что это частное дело и никак не связано с политикой. "Это частная тяжба Иванишвили, и он должен решать вопросы в рамках частной тяжбы, и он не должен использовать государственные институты и свою партию для защиты своих денег", - заявила член партии "За Грузии" Анна Бучукури. Иванишвили и банки С марта 2022 года, то есть после начала конфликта на Украине, у Иванишвили начались проблемы с трастами Credit Suisse, которые стали отказывать ему в перечислении неоспариваемых денег. Представители Иванишвили расценили происходящее как политический шантаж, связанный с конфликтом на Украине. Судебный процесс в Сингапуре против Credit Suisse завершился успешно. Что касается дела на Бермудских островах, которое было с успехом завершено в первой и второй инстанциях, то его рассмотрение в суде последней инстанции запланировано на лето 2025 года. Большая часть активов, спасенных от незаконных действий Credit Suisse, была переведена в другой швейцарский банк (Julius Baer), в том числе на счета, на которые должны были поступить средства из хедж-фондов". Бидзина Иванишвили подал иск против еще одного швейцарского банка >>По мнению Бидзины Иванишвили, хедж-фонды (CarVal Credit Value Fund III, Promona Capital VIII и TPG Opportunities Partners III) нарушили сроки возврата средств. Julius Baer, согласно договору, обязан принимать меры для обеспечения своевременного выполнения обязательств хедж-фондами. Однако Julius Baer лишь сообщает, что отправляет письма хедж-фондам, не разъясняя содержание этих писем и не информируя о конкретных действиях для обеспечения выполнения обязательств хедж-фондов. Отношения с Julius Baer помимо вопрос хедж-фондов ухудшились в 2024 году. Первоначально банк отказал Бидзине Иванишвили и нескольким членам его семьи в выполнении поручения о переводе средств. После уведомления о намерении обратиться к правовым механизмам банк выполнил поручение, но это заняло почти месяц, хотя такие операции обычно выполняются за один день. Иванишвили заявил, что находится под санкциями >>Затем, в середине декабря 2024 года, Julius Baer фактически пригрозил закрыть личный банковский счет Бидзины Иванишвили, мотивируя это его статусом политически активного лица. Однако банк не аргументировал целесообразность такого решения и не объяснил, почему этот вопрос возник именно в конце 2024 года. Хотя счет так и не был закрыт, Иванишвили посчитал необходимым проинформировать общественность об этом. Кроме того, Julius Baer, по мнению бенефициаров, неправильно (или в своих интересах) интерпретировал т. н. американские санкции и уведомил семью Бидзины Иванишвили и его компании о том, что их банковские счета фактически подпадают под эти санкции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, credit suisse
грузия, политика, новости, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, credit suisse
Это политика - премьер-министр Грузии о тяжбе Иванишвили со швейцарскими банками
Вопрос доступа к счетам в банках - это инструмент шантажа против Иванишвили, считает премьер
ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Проблемы почетного председателя партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили со счетами в швейцарских банках имеют политическую подоплеку и напрямую связаны с отказом Грузии открывать второй фронт, заявил Ираклий Кобахидзе.
С марта 2022 года, то есть после начала конфликта на Украине, у Иванишвили начались проблемы с трастами Credit Suisse, которые стали отказывать ему в перечислении неоспариваемых денег.
"Эти проблемы начались после начала конфликта на Украине, когда Грузии было предъявлено конкретное требование, по которому мы не дали согласия конкретным субъектам и после этого начались проблемы у Бидзины Иванишвили, когда ему заморозили средства на счетах в швейцарском банке. Это от начала до конца политика", - сказал Кобахидзе.
По его словам, интерес касался открытия в Грузии второго фронта.
"Существовал определенный, очень серьезный, злобный интерес к нашей стране, который предусматривал уничтожение нашей страны, открытие "второго фронта". Именно, с этим связаны эти политические интересы, поэтому швейцарские банки используются против Бидзины Иванишвили", — заявил Ираклий Кобахидзе.
По его словам, вопрос доступа к счетам в банках - это инструмент шантажа против Иванишвили, отметив, что к сожалению, для политического шантажа используется некогда знаменитая швейцарская банковская система, славившаяся своей надежностью, однако это не повлияет на Иванишвили.
"Какой бы шантаж ни использовался, Бидзина Иванишвили никогда не откажется от жизненно важных интересов этой страны", - подчеркнул Кобахидзе.
А вот в оппозиции считают, что это частное дело и никак не связано с политикой.
"Это частная тяжба Иванишвили, и он должен решать вопросы в рамках частной тяжбы, и он не должен использовать государственные институты и свою партию для защиты своих денег", - заявила член партии "За Грузии" Анна Бучукури.
С марта 2022 года, то есть после начала конфликта на Украине, у Иванишвили начались проблемы с трастами Credit Suisse, которые стали отказывать ему в перечислении неоспариваемых денег. Представители Иванишвили расценили происходящее как политический шантаж, связанный с конфликтом на Украине.
Судебный процесс в Сингапуре против Credit Suisse завершился успешно. Что касается дела на Бермудских островах, которое было с успехом завершено в первой и второй инстанциях, то его рассмотрение в суде последней инстанции запланировано на лето 2025 года.
Большая часть активов, спасенных от незаконных действий Credit Suisse, была переведена в другой швейцарский банк (Julius Baer), в том числе на счета, на которые должны были поступить средства из хедж-фондов".
По мнению Бидзины Иванишвили, хедж-фонды (CarVal Credit Value Fund III, Promona Capital VIII и TPG Opportunities Partners III) нарушили сроки возврата средств. Julius Baer, согласно договору, обязан принимать меры для обеспечения своевременного выполнения обязательств хедж-фондами. Однако Julius Baer лишь сообщает, что отправляет письма хедж-фондам, не разъясняя содержание этих писем и не информируя о конкретных действиях для обеспечения выполнения обязательств хедж-фондов.
Отношения с Julius Baer помимо вопрос хедж-фондов ухудшились в 2024 году. Первоначально банк отказал Бидзине Иванишвили и нескольким членам его семьи в выполнении поручения о переводе средств. После уведомления о намерении обратиться к правовым механизмам банк выполнил поручение, но это заняло почти месяц, хотя такие операции обычно выполняются за один день.
Затем, в середине декабря 2024 года, Julius Baer фактически пригрозил закрыть личный банковский счет Бидзины Иванишвили, мотивируя это его статусом политически активного лица. Однако банк не аргументировал целесообразность такого решения и не объяснил, почему этот вопрос возник именно в конце 2024 года. Хотя счет так и не был закрыт, Иванишвили посчитал необходимым проинформировать общественность об этом.
Кроме того, Julius Baer, по мнению бенефициаров, неправильно (или в своих интересах) интерпретировал т. н. американские санкции и уведомил семью Бидзины Иванишвили и его компании о том, что их банковские счета фактически подпадают под эти санкции.