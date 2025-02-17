"Бакуриани 2025" – президент олимпийских комитетов оценил организацию фестиваля в Грузии
10:45 17.02.2025 (обновлено: 11:01 17.02.2025)
© Georgian National Olympic Committee Президент Европейских олимпийских комитетов Спирос Капралос на закрытии Европейского юношеского зимнего олимпийского фестиваля
© Georgian National Olympic Committee
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Сборная Грузии завершила фестиваль с одной золотой медалью, которую завоевала фигуристка-одиночница Инга Гургенидзе
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Грузия настолько высоко подняла планку проведения международных соревнований, что Румынии, которая принимает Европейский юношеский зимний олимпийский фестиваль в 2027 году, будет сложно провести турнир на аналогичном уровне, заявил президент Европейских олимпийских комитетов Спирос Капралос на церемонии закрытия мероприятия.
Олимпийский фестиваль проходил с 9 по 16 февраля в Бакуриани, Тбилиси и Батуми. В Грузию приехали около тысячи спортсменов из 48 стран Европы. Соревнования прошли в восьми дисциплинах: горнолыжный спорт, биатлон, лыжные гонки, фристайл, сноуборд, хоккей, фигурное катание и шорт-трек.
Европейский юношеский зимний олимпийский фестиваль "Бакуриани-2025"
Европейский юношеский зимний олимпийский фестиваль "Бакуриани-2025"
"Вы так высоко подняли планку этой Олимпиадой, что Румынии будет сложно провести фестиваль так же хорошо", – сказал Капралос.
Свою оценку олимпийскому фестивалю Капралос начал с выражения благодарности, подчеркнув роль организаторов в успешном проведении престижного турнира.
"Мы очень рады и счастливы, что у нас есть Мамука Хабарели и другие организаторы, волонтеры, которые сделали жизнь всех участников фестиваля прекрасной. Мы провели в Грузии целую неделю, семь впечатляющих дней, и мы, делегации, счастливы, что прошли такие фантастические соревнования", – сказал Капралос.
По его словам, организаторами были созданы идеальные условия.
Сборная Грузии, состоящая из восьми спортсменов, завершила фестиваль с одной золотой медалью, которую завоевала фигуристка-одиночница Инга Гургенидзе.
Больше всего медалей завоевала команда Италии – 16 (из них 7 золотых), далее следует Франция – с пятью золотыми и Швейцария – с четырьмя.
© EYOF 2025 BakurianiЕвропейский зимний юношеский олимпийский фестиваль в Бакуриани
Европейский зимний юношеский олимпийский фестиваль в Бакуриани
© EYOF 2025 Bakuriani
За время участия в Европейском зимнем юношеском олимпийском фестивале Грузия завоевала в общей сложности четыре медали, и все четыре завоеваны фигуристами. Первую медаль (серебро) завоевал Вахтанг Мурванидзе в Швеции в 1997 году. Ника Эгадзе – бронзовую медаль в 2017 году, а Константин Супаташвили – серебро в 2023-м.
Основные соревнования олимпийского фестиваля проходили на трассах в Бакуриани, Тбилиси принял хоккейные турниры среди девушек и юношей. А вот выступление фигуристов прошли в Ледовом дворце в курортном городе Батуми.
В 2015 году Грузия впервые стала хозяйкой XIII Европейского юношеского олимпийского фестиваля "Тбилиси 2015". Соревнования в девяти летних видах спорта прошли с 27 июля по 1 августа. В фестивале приняли участие около четырех тысяч спортсменов из 50 стран.
Европейский юношеский олимпийский фестиваль был создан ассоциацией Европейских олимпийских комитетов под эгидой Международного олимпийского комитета. Это региональные международные комплексные спортивные соревнования среди молодых спортсменов из 50 стран ассоциации EOC. Фестиваль как летний, так и зимний проводится раз в два года.