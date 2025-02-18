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Деловая журналистика простыми словами: в Тбилиси прошел очередной модуль SputnikPro

Деловая журналистика простыми словами: в Тбилиси прошел очередной модуль SputnikPro

Sputnik Грузия

SputnikPro – международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik 18.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-18T14:08+0400

2025-02-18T14:08+0400

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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. В Тбилиси прошел двенадцатый по счету модуль просветительской программы SputnikPro, которая представляет собой систему семинаров, лекций и мастер-классов, организованных с участием лучших российских и иностранных медиаменеджеров. На этот раз спикером мероприятия стал Вадим Павлов, заместитель начальника отдела производства контента Sputnik Ближнее Зарубежье. Он провел лекцию для грузинских журналистов в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия на тему "Деловая журналистика в современных реалиях: как писать просто о сложном". Тренинг, проведенный в рамках программы SputnikPro, дал участникам важные практические знания и навыки в области деловой журналистики и написания аналитических материалов. "Я недавно завел телеграм-канал, и все, о чем нам сегодня рассказал спикер, очень поможет мне в его ведении и продвижении, чтобы посты набирали большое количество просмотров", – сказал в интервью Sputnik Грузия политический обозреватель Дмитрий Абазов. Двенадцатый модуль программы SputnikPro прошел в Тбилиси>>Сам Павлов отметил, что модуль состоялся больше в формате дискуссии, нежели монолога спикера, тем самым также отметив опыт и компетентность слушателей, которые пришли на мастер-класс. SputnikPro – международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более 12 700 человек из 80 стран.Sputnik – международное информационное агентство и радио, часть медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на десятках языков, аналоговое и цифровое радиовещание и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 21 миллиона посетителей в месяц, общее число подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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