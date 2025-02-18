https://sputnik-georgia.ru/20250218/filantrop-politik-oligarkh--put-samogo-bogatogo-gruzina-bidziny-ivanishvili-292142769.html

Филантроп, политик, олигарх – путь самого богатого грузина Бидзины Иванишвили

Филантроп, политик, олигарх – путь самого богатого грузина Бидзины Иванишвили

Sputnik Грузия

Бидзина Иванишвили прошел тернистый путь от филантропа, не афиширующего благие дела, до любимого многими политического лидера, которого сейчас оппоненты... 18.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-18T08:00+0400

2025-02-18T08:00+0400

2025-02-18T08:00+0400

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Сегодня день рождения известного грузинского филантропа, миллиардера, бизнесмена, политика и, для кого-то, "агента Кремля", Бидзины Иванишвили. Человек, который успел не просто создать огромный общественный капитал, ни разу не выходя из тени, но и значительным образом его потратить во благо Грузии, взойдя на общественный пьедестал.Он уходил из политики и возвращался столько раз, что сложно понять, кем он является и каким будет его наследие. Одни проклинают его за "неформальное управление", а другие благодарят за спасение от авторитарных действий Михаила Саакашвили.Сейчас, когда геополитические ставки в стране сделаны и все ждут, оправдаются ли ожидания "Грузинской мечты" от прихода к власти в США Дональда Трампа, было бы неплохо вспомнить тернистый путь Иванишвили к деньгам, славе, власти и к статусу "русского олигарха" в Грузии.Тише едешь, дальше будешьВ конце 1980-х годов Иванишвили, совместно с Виталием Малкиным, начал предпринимательскую деятельность в России.К 1990 году они стали одними из крупнейших продавцов электронной техники. В этом же году грузинский предприниматель стал соучредителем банка "Российский кредит", а в 1993 году – "Импэксбанка". Он также основал компанию "Металлоинвест", агропромышленную компанию "Стойленская нива" и сеть аптек "Доктор Столетов".Иванишвили владел долями в Стойленском и Михайловском ГОКах. К началу 2005 года он продал эти предприятия, а также несколько более мелких активов, за $2,5 млрд. Его стратегия заключалась в приобретении невостребованных компаний за десятки миллионов долларов и последующей их продаже за миллиарды.Все это он делал тихо, спокойно, без суеты, ориентируясь на конфиденциальность. В отличие от другого известного грузинского бизнесмена Бадри Патаркацишвили, Иванишвили знал, когда прийти, а когда уйти, так, чтобы ему было невозможно что-нибудь предъявить или же в чем-нибудь обвинить.Такая уникальная способность сделала его успешным и самым богатым человеком Грузии, чье состояние уже достигло рекордных 7,8 млрд долларов, по данным агентства Bloomberg.Всемирно неизвестный филантропВ 2004 году Иванишвили получил гражданство Грузии и стал полноценной частью социально-политического процесса за кулисами. Как раз свершилась т.н. Революция роз, и он начал активно участвовать в построении "новой", постреволюционной Грузии.Иванишвили не только финансировал разные мероприятия, но и активно дружил с правительством Михаила Саакашвили, которое остается у него в долгу за многомиллионные капиталовложения, приписанные себе Саакашвили, якобы его политическому гению.Как ни парадоксально, несмотря на все это, в реальности мало кто знал его в лицо, шли слухи, что это был неприметный мужчина невысокого роста.Основанный грузинским филантропом Международный Благотворительный Фонд "Карту" и лично Иванишвили выделяли пенсии и гонорары известным грузинским актерам, музыкантам и другим деятелям, которые в период после развала Советского Союза не просто оказались на обочине, но на грани выживания.Многие видные политические лица, представители искусства, бизнеса и науки не просто получали деньги, чтобы существовать, в случае надобности, лечиться за рубежом, но и возможность продолжать работать, вкладываться в будущее собственной страны. Общественный капитал Иванишвили к моменту его политической карьеры был неоспорим.О его спасительной роли говорили все, в том числе и известная грузинская телеведущая, журналист и общественный деятель Нанука Жоржолиани, которая не раз восхваляла заслуги почетного председателя партии "Грузинская мечта", указывая на его беспристрастную помощь людям.Та же Жоржолиани, называвшая Иванишвили "дедушкой" Грузии, на фоне событий последних месяцев теперь "переобулась" и желает ему "адских мук", активно участвуя в антиправительственных акциях. Как и многие другие, позабыла про спасательный круг, полученный от "русского олигарха"?Наверное, самым большим вложением в культурное развитие страны со стороны Иванишвили стала беспрецедентная помощь в строительстве Цминда Самеба (с груз. "Святая Троица"), второго по значимости после Светицховели кафедрального собора Грузинской православной церкви, расположенного в Тбилиси на холме Святого Илии, на левом берегу Куры, на месте монастыря Ходживанк XVII века.Замысел строительства собора возник в 1989 году и был приурочен к празднованию 1500-летия автокефалии Грузинской православной церкви и 2000-летия христианства. Позже филантроп профинансировал и весь процесс его росписи.Нельзя говорить об Иванишвили как о филантропе в прошлом времени. В 2024 году за успехи на чемпионате Европы по футболу фонд "Карту" выделил футболистам и тренерскому штабу премии в размере 30 млн лари, что, кстати, вновь стало причиной политических упреков.А еще годом ранее, в 2023 году, фонд "Карту" передал Союзу регби инфраструктуру для регби стоимостью 200 миллионов лари. Речь идет о созданных в Грузии в 2011-2018 годах при финансировании фонда 28 стадионах, двух академиях регби и пяти отелях, деятельность которых также финансируется фондом "Карту".Кстати, это первый случай, когда Иванишвили и фонд "Карту" активно вкладывались в развитие вида спорта, который мало кому был известен в начале 1990-х и 2000-х. Еще в 2017 году в Батуми состоялось открытие регбийной базы, построенной по международным стандартам, которую фонд "Карту" передал мэрии города.Среди самых запоминающихся "подарков" грузинскому обществу были дендрологические парки близ села Цвермагала и в Шекветили (Западная Грузия), которые собрали в себе всевозможные чудеса со всего света.Многие оппоненты власти смеялись, говоря о том, что Иванишвили построил для себя парк, но и в этот раз "Грузинская мечта" смогла аккумулировать успех общества в избирательные голоса и подтвердить, что "хорошо смеется тот, кто смеется последним".Мало кто знает, что Иванишвили помогал не только людям, но и системе Михаила Саакашвили.Но в один прекрасный день, если верить словам самого Бидзины, Саакашвили пошел по пути авторитаризма, это и заставило олигарха выйти из тени и начать бороться с кровавым режимом. Так Иванишвили трансформировался в политика, и люди стали узнавать его в лицо.Иванишвили-политикСитуация в Грузии периода Саакашвили была странной. С одной стороны, многие восхваляли его борьбу с коррупцией и "воровским миром", а с другой стороны, насилие представителей власти стало носить систематический характер. От правительства Революции роз отвернулся пока главный донор Патаркацишвили, а потом и другие сторонники Саакашвили, которые посчитали его методы управления страной и борьбы с оппонентами неприемлемыми.Однако политическая оппозиция была в кризисе, разобщена, медиа контролировалась и общество находилось на грани социального бунта. Вот тут-то и появилась фигура Бидзины Иванишвили как своеобразного политического Мессии. У него было все – имя, общественный капитал и, что самое главное, большие финансовые возможности.В первую очередь, в октябре 2011 года он объявил о продаже всего своего бизнеса в России, объяснив это решением создать в Грузии оппозиционную партию для борьбы с президентом Михаилом Саакашвили. Он сделал все для того, чтобы грузинские власти не могли обвинить его в связях с Москвой, в том числе, отказался от российского гражданства.После этого Иванишвили начал создавать политическую коалицию с т.н. прозападными силами, чтобы заручиться симпатиями стратегических партнеров извне, указав им на новую политическую силу, которой можно доверять и которая может заменить Саакашвили. В эту коалицию входили известный грузинский политик Давид Усупашвили и бывший посол страны в ООН Ираклий Аласания.Чтобы решить вопрос распространения информации, Иванишвили основал новый телеканал "ТВ 9" прямо перед парламентскими выборами в октябре 2012 года, куда набрал молодых и оппозиционно настроенных журналистов, готовых бороться с ненавистным режимом Саакашвили.Со стороны правительства были предприняты многие шаги, чтобы не только заблокировать вещание нового канала, но удалить Иванишвили с политической сцены. Например, у него забрали дарованное в 2004 году гражданство. А у "ТВ 9" блокировали банковские транзакции, крали и накладывали запреты на технику.Разгневанная "предательством" Иванишвили власть пыталась ограничить его важнейший ресурс – деньги. Эта эпопея была связана с попыткой Саакашвили обанкротить принадлежавший Иванишвили банк "Карту". Интересно, что именно здесь появляется один из лидеров сегодняшнего протестного движения Никанор Мелиа, который был позже осужден судом по этому делу.Массовое недовольство в обществе и внешнее давление вынудили Саакашвили признать поражение на парламентских выборах 2012 года. Бидзина Иванишвили, говоря словами известного римского главнокомандующего "Veni, Vidi, Vici" (с лат. пришел, увидел, победил).Саакашвили ничего не оставалось, как полностью передать бразды правления человеку, который стоял во главе не только собственной партии, но и всего протестного движения. Иванишвили превратился в национального героя, "спасителя", "освободителя", который должен был наконец-то привнести то, чего не было у Саакашвили – справедливость.Нынче "русский олигарх"Разговоры о "темных российских деньгах" Иванишвили начались сразу же, как он объявил о своей политической карьере. Все предыдущие благодарности были аннулированы, и Бидзина из филантропа превратился в т.н. агента российского влияния.Так, с 2012-13 годов окончательно сформировался целый политический сказ о пророссийских силах в стране, которые не дремлют и стараются изо всех сил вернуть страну в "злобное российское болото". И это в противовес "светлому европейскому будущему", которое нас всех "скоро" ожидает.Тяжело, конечно же, не вспомнить "светлое советское будущее", которое тоже все строили и которое всех "скоро" должно было постигнуть, но оно пропало, а обманутый народ остался.В рамках этого противостояния и начали уже находившееся в оппозиции "Единое национальное движение", его партийные деятели, разбежавшиеся по разным секторам внутри страны, продвигать идею о пророссийской сути "Грузинской мечты" и "русском олигархе" Бидзине Иванишвили.Однако этот сказ долгое время не пользовался популярностью ни среди населения, ни за рубежом, где политику умиротворения и баланса Иванишвили по отношению к Москве чистосердечно поощряли и поддерживали. Не было нужды Вашингтону и Брюсселю ссориться с Кремлем ради Тбилиси.Можно вспомнить слова бывшего профессора Колумбийского университета и советника "Грузинской мечты" Линкольна Митчелла, который подметил, что правительство Саакашвили "обзывало" всех оппонентов "пророссийскими", что было удобно для стигматизации.И все же главной ошибкой Иванишвили стали политические кадры и допущенные этими кадрами просчеты. В первую очередь, это вовлечение партии Иванишвили и его представителей в риторику "предателей" и "агентов". Иванишвили допустил формирование политической конъюнктуры в стране, которая крутится не вокруг фактов, а вокруг обвинений и клеветы. "Грузинская мечта" стала пророссийской, а оппозиция – "агентами влияния" и предателями.В этой обоюдной клевете побеждала правящая партия, которая проводила прагматическую политику, устраивавшую всех – и граждан, и друзей за рубежом. Всегда были "враги" в оппозиции, против которых надо было объединиться перед выборами, и проголосовать, конечно же, за "Грузинскую мечту".Навязывание "второго фронта" ЗападомНо, как говорится, "недолго музыка играла...". Началась СВО, и как открыто заявила пятый президент Саломе Зурабишвили, ситуация значительным образом переменилась. Западу нужно было уже не сотрудничать с Москвой, а нанести Кремлю "стратегическое поражение", к чему политические элиты в Тбилиси оказались не готовы.Грузинская оппозиция превратилась из антироссийских агрессивных деятелей, в прозападных "борцов за свободу", которые желали помочь Украине одолеть врага. "Грузинская мечта" и Бидзина Иванишвили же просто не вписались в переменившуюся геополитическую риторику и превратились из умеренных, ориентированных на национальные интересы сил в "защитников российских интересов".Все обвинения в сторону Иванишвили внезапно всплыли, получили поддержку от некоторых европейских и американских политиков. Ну, а когда стало понятно, что Запад хочет видеть в Грузии в правительстве соответствующих существующим трендам людей, "Грузинская мечта" инициировала закон "об иноагентах" и сразу же стала "пророссийской".Иванишвили же стал "русским олигархом", который все эти годы якобы убивал грузинскую демократию и творил другие ужасные вещи; вещи, которые никто не видел до этого из-за "пелены тьмы" со стороны Москвы, но сейчас тайное стало явным. Против него ввели санкции, которые если не бьют по его власти и по его карману, то точно нанесли сильнейший ущерб его наследию и престижу на международной арене.Благодарность – дело сложное Так получилось, что Иванишвили в полной мере познал значение слова "неблагодарность". Те, что остались с ним и представляют позиции "Грузинской мечты", не предупредили его о пагубности политики "предателей" и "агентов", застряв в устаревшей риторике.Многие же, получив от него все блага, не просто отвернулись от своего донора, но и до сих пор "копают ему могилу" как дома, так и за рубежом. Четвертый и пятый президенты Георгий Маргвелашвили и Саломе Зурабишвили, бывший фаворит и премьер-министр Георгий Гахария – это лишь малая часть тех политиков, которые сейчас представляют прямую и реальную угрозу.Эти политические и общественные деятели, получившие имя, должность, положение благодаря Иванишвили, разъезжают по западным странам, требуя ввести санкции против него, называя его "русским олигархом" и "путинистом". Конечно, ни западные журналисты, ни избиратель оппозиционно настроенных партий не задаются вопросом о том, имеют ли эти "бывшие" соратники "русского олигарха", т.е. в прошлом сами члены "пророссийского движения", моральное право представлять демократию.Да не суть важно, поскольку ни Иванишвили, ни его соратники никакими агентами Кремля не являются, а местная оппозиция – точно не поголовно предатели и проводники внешних интересов. Они политические игроки, которые привыкли "бить исподтишка" и доносить на своих на Западе. А чем можно больше всего испугать грузинского избирателя? Предателями. А западных партнеров Тбилиси? Кремлевской агентурой. Вот и превратилась вся оппозиция в предателей, а Иванишвили – в "российского олигарха". Конечно, есть и предатели, и агенты, но не может же вся страна быть таковой.Да, с днем рождения вас, Бидзина Иванишвили!Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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аналитика, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, европа, сша, россия, михаил саакашвили, единое национальное движение, политика, колумнисты