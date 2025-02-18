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Измена родине — не технический термин: спикер парламента о поправках в УК
Измена родине — не технический термин: спикер парламента о поправках в УК
Sputnik Грузия
Отдельная статья "государственная измена" в УК Грузии существовала до 2007 года 18.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-18T18:11+0400
2025-02-18T18:11+0400
2025-02-18T18:14+0400
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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Измена родине - это тяжкое преступление, которое должно называться своим именем, а не техническими терминами, заявил спикер парламента Грузии Шалва ПапуашвилиПравящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" приняла решение инициировать восстановление в Уголовном кодексе Грузии статьи о государственной измене. По словам Папуашвили, тяжесть преступлений против государства не должна быть сведена к уровню технических преступлений.Действие должно называться своим именем и не должно обозначаться названием того или иного преступления, в том числе с умалением его значения в Уголовном кодексе, отметил он.До апреля 2007 года в Уголовном кодексе Грузии существовала отдельная статья "государственная измена". Государственной изменой считалось любое преступление против государства, совершенное гражданином Грузии. Отдельного наказания за госизмену не существовало. Cтатью о госизмене вернут в УК Грузии>>Срок наказания определялся конкретной статьей УК Грузии о преступлениях против государства, а при вынесении приговора статья "государственная измена" просто добавлялась в список обвинений. Причиной изъятия статьи о государственной измене было названо то, что статья является декларативной нормой и не несет правовой нагрузки, а также то, что такой статьи не существует в международном законодательстве ведущих стран мира.Преступления против государстваПреступлениями против государства в Грузии считаются: нарушение территориальной неприкосновенности Грузии, заключение антиконституционных договоров или ведение антиконституционных переговоров, посягательство на внешнюю безопасность Грузии, поступление на службу в иностранной разведке и посягательство на обороноспособность Грузии. Так же в перечень подобных преступлений входят: выдача государственной тайны, шпионаж, заговор или мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя Грузии, незаконный захват военного руководства или неподчинение законной власти, призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии и саботаж. В список также входят оказание иностранному государству, иностранной организации или организации, подконтрольной иностранному государству, помощи во враждебной деятельности, разглашение государственной тайны, нарушение порядка соблюдения государственной тайны. Кроме того, под преступлениями против государства понимается также финансирование деятельности, направленной против конституционного устройства и основ национальной безопасности Грузии, или иная материальная поддержка подобной деятельности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, парламент грузии, грузинская мечта - демократическая грузия
грузия, новости, политика, шалва папуашвили, парламент грузии, грузинская мечта - демократическая грузия
Измена родине — не технический термин: спикер парламента о поправках в УК
18:11 18.02.2025 (обновлено: 18:14 18.02.2025)
Отдельная статья "государственная измена" в УК Грузии существовала до 2007 года
ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Измена родине - это тяжкое преступление, которое должно называться своим именем, а не техническими терминами, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили
Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" приняла решение инициировать восстановление в Уголовном кодексе Грузии статьи о государственной измене.
"Это самые тяжкие преступления, преступления, направленные против государства, и измена родине должна называться изменой родине, а не какими-то техническими названиями", - сказал Папуашвили.
По словам Папуашвили, тяжесть преступлений против государства не должна быть сведена к уровню технических преступлений.
"Прежде всего, мы должны понимать, что уголовное преступление и его наказание — это не просто выраженное в годах, штрафе или других подобных санкциях наказание, но также и осуждение данного деяния обществом как преступления", - заявил Папуашвили.
Действие должно называться своим именем и не должно обозначаться названием того или иного преступления, в том числе с умалением его значения в Уголовном кодексе, отметил он.
До апреля 2007 года в Уголовном кодексе Грузии существовала отдельная статья "государственная измена". Государственной изменой считалось любое преступление против государства, совершенное гражданином Грузии. Отдельного наказания за госизмену не существовало.
Срок наказания определялся конкретной статьей УК Грузии о преступлениях против государства, а при вынесении приговора статья "государственная измена" просто добавлялась в список обвинений.
Причиной изъятия статьи о государственной измене было названо то, что статья является декларативной нормой и не несет правовой нагрузки, а также то, что такой статьи не существует в международном законодательстве ведущих стран мира.
Преступления против государства
Преступлениями против государства в Грузии считаются: нарушение территориальной неприкосновенности Грузии, заключение антиконституционных договоров или ведение антиконституционных переговоров, посягательство на внешнюю безопасность Грузии, поступление на службу в иностранной разведке и посягательство на обороноспособность Грузии.
Так же в перечень подобных преступлений входят: выдача государственной тайны, шпионаж, заговор или мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя Грузии, незаконный захват военного руководства или неподчинение законной власти, призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии и саботаж.
В список также входят оказание иностранному государству, иностранной организации или организации, подконтрольной иностранному государству, помощи во враждебной деятельности, разглашение государственной тайны, нарушение порядка соблюдения государственной тайны.
Кроме того, под преступлениями против государства понимается также финансирование деятельности, направленной против конституционного устройства и основ национальной безопасности Грузии, или иная материальная поддержка подобной деятельности.