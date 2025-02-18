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Когда отроется железнодорожное сообщение между Тбилиси и Баку
Когда отроется железнодорожное сообщение между Тбилиси и Баку
Sputnik Грузия
Движение поездов между Грузией и Азербайджаном было приостановлено из-за пандемии коронавируса с марта 2020 года 18.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-18T22:04+0400
2025-02-18T22:04+0400
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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Открытие железнодорожного сообщения между Грузией и Азербайджаном запланировано на 1 мая 2025 года, говорится в сообщении Минэкономики Грузии по итогам встречи главы грузинского ведомства Левана Давиташвили с министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым.О возобновлении пассажирского сообщения между Тбилиси и Баку сообщили в начале января азербайджанские СМИ. Перевозки будут осуществляться поездами швейцарской компании Stadler. По данным Минэкономики Грузии, вопрос открытия пассажирского железнодорожного сообщения между Грузией и Азербайджаном, которое начнется с первого мая текущего года, стал предметом особого внимания на встрече. Также стороны обсудили и вопрос развития железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. "Сегодня во время встречи с моим коллегой обсуждался вопрос строительства совместного проекта – железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. В этом году будут сданы в эксплуатацию работы на последнем этапе. Мы также говорили о совместном предприятии между Грузией и Азербайджаном, которое будет эксплуатировать эту инфраструктуру, что позволит нам более эффективно загружать этот участок и привлекать больше грузов", – сказал Давиташвили. Также стороны обсудили растущую роль Среднего коридора и меры, которые осуществляются при активном участии сторон в направлении повышения его конкурентоспособности и привлечения дополнительных грузов. Движение поездов между Грузией и Азербайджаном было приостановлено из-за пандемии коронавируса с марта 2020 года. Грузия и Азербайджан готовы к дальнейшему развитию сотрудничества >>В департаменте по связям с общественностью ЗАО "Азербайджанские железные дороги" сообщили азербайджанским СМИ, что в настоящее время международные пассажирские перевозки приостановлены из-за закрытия сухопутных границ Азербайджана. Специальный карантинный режим из-за COVID-19 в Азербайджане продлен до 06:00 1 апреля 2025 года согласно распоряжению, подписанному премьер-министром республики Али Асадовым. Карантинный режим включает в себя среди прочего закрытие сухопутных границ, в том числе с Грузией. Ранее этот срок был продлен до 1 января 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, азербайджан, тбилиси, баку, леван давиташвили, азербайджанские железные дороги, грузино-азербайджанские отношения
грузия, экономика, новости, азербайджан, тбилиси, баку, леван давиташвили, азербайджанские железные дороги, грузино-азербайджанские отношения
Когда отроется железнодорожное сообщение между Тбилиси и Баку
Движение поездов между Грузией и Азербайджаном было приостановлено из-за пандемии коронавируса с марта 2020 года
ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Открытие железнодорожного сообщения между Грузией и Азербайджаном запланировано на 1 мая 2025 года, говорится в сообщении Минэкономики Грузии по итогам встречи главы грузинского ведомства Левана Давиташвили с министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым.
О возобновлении пассажирского сообщения между Тбилиси и Баку сообщили в начале января азербайджанские СМИ. Перевозки будут осуществляться поездами швейцарской компании Stadler.
По данным Минэкономики Грузии, вопрос открытия пассажирского железнодорожного сообщения между Грузией и Азербайджаном, которое начнется с первого мая текущего года, стал предметом особого внимания на встрече.
"Пассажирские железнодорожные перевозки очень важны для нашего туризма. На встрече с азербайджанским коллегой мы также обсудили прогноз перевозок на текущий год. Конечно, было очень важно обменяться нашими планами и видениями, чтобы при максимальной координации мы стали более конкурентоспособными в регионе и на международном уровне", – заявил Давиташвили.
Также стороны обсудили и вопрос развития железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.
"Сегодня во время встречи с моим коллегой обсуждался вопрос строительства совместного проекта – железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. В этом году будут сданы в эксплуатацию работы на последнем этапе. Мы также говорили о совместном предприятии между Грузией и Азербайджаном, которое будет эксплуатировать эту инфраструктуру, что позволит нам более эффективно загружать этот участок и привлекать больше грузов", – сказал Давиташвили.
Также стороны обсудили растущую роль Среднего коридора и меры, которые осуществляются при активном участии сторон в направлении повышения его конкурентоспособности и привлечения дополнительных грузов.
Движение поездов между Грузией и Азербайджаном было приостановлено из-за пандемии коронавируса с марта 2020 года.
В департаменте по связям с общественностью ЗАО "Азербайджанские железные дороги" сообщили азербайджанским СМИ, что в настоящее время международные пассажирские перевозки приостановлены из-за закрытия сухопутных границ Азербайджана.
Специальный карантинный режим из-за COVID-19 в Азербайджане продлен до 06:00 1 апреля 2025 года согласно распоряжению, подписанному премьер-министром республики Али Асадовым.
Карантинный режим включает в себя среди прочего закрытие сухопутных границ, в том числе с Грузией. Ранее этот срок был продлен до 1 января 2025 года.