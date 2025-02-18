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Стало известно место проведения футбольного матча Грузия-Армения

Стало известно место проведения футбольного матча Грузия-Армения

Sputnik Грузия

Победитель двухраундового противостояния получит право выступать в Лиге B Лиги наций 18.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-18T13:59+0400

2025-02-18T13:59+0400

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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Матч плей-офф Лиги Наций между сборными Грузии и Армении состоится 23 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси, сообщили в Федерации футбола Грузии (ФФГ).Ранее место проведения матча было под вопросом, так как, по словам руководства клуба "Динамо Тбилиси", которому сейчас принадлежит стадион, арена не может обслужить предстоящие официальные матчи Лиги наций из-за обновления первого яруса, который не отвечает требованиям безопасности УЕФА.В ФФГ заявили, что, согласно обновленному заключению Национального бюро судебной экспертизы им. Левана Самхараули, ограничения касаются только шести секторов первого яруса, где размещается около 4000 мест. При этом ограничения не распространяются на зоны, необходимые для организации матча.Национальный стадион имени Бориса Пайчадзе 25 августа 2011 года был передан тбилисскому клубу "Динамо" с правом пользования на 49 лет и получил название "Динамо Арена". Стадион рассчитан почти на 55 тысяч зрителей.В Тбилиси построят суперстадион для проведения соревнований и концертов>>Сборная Грузии встретится с Арменией в первом матче плей-офф Лиги наций 20 марта в Ереване, а 23 марта сыграет ответную встречу в Тбилиси. Победитель двухраундового противостояния получит право выступать в Лиге B Лиги наций.Сборные Грузии и Армении по футболу встречались между собой трижды. Сборная Грузии выиграла товарищескую встречу в 2011 году. Два других матча состоялись в 2020 году в рамках розыгрыша Лиги наций. Одна встреча завершилась вничью, а во второй сильнее оказался соперник.Четыре команды дивизиона B, занявшие третье место (включая сборную Грузии), были посеяны в первую корзину, а четыре команды лиги C, занявшие вторые места, посеяны во вторую.Что касается сборной Украины, которая заняла второе место в группе В1 и опередила Грузию всего на одно очко, то за путевку в дивизион А подопечные Сергея Реброва сыграют с бельгийцами.Сборная Грузии по итогам группового этапа Лиги наций заняла третье место в группе В1 с семью очками. На первом месте Чехия (11 очков), на втором – Украина (восемь), на последнем – Албания (семь).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, армения, динамо арена, уефа, ффг, тбилиси, анонсы