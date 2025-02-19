https://sputnik-georgia.ru/20250219/chto-poseyali-to-i-pozhali--lider-gruzinskoy-mechty-o-zakidyvanii-yaytsami-292180789.html

"Что посеяли, то и пожали" – лидер "Грузинской мечты" о закидывании яйцами

"Что посеяли, то и пожали" – лидер "Грузинской мечты" о закидывании яйцами

Sputnik Грузия

Исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мдинарадзе не видит уголовной статьи в забрасывании представителей оппозиции яйцами 19.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-19T16:30+0400

2025-02-19T16:30+0400

2025-02-19T17:15+0400

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мамука мдинарадзе

саломе зурабишвили

тбилисский международный аэропорт

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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Забрасывание яйцами экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили и бывшего премьера, лидера парламентской оппозиционной партии "За Грузию" Георгия Гахария плохо в моральном плане, но это не является уголовным преступлением, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе журналистам. Распространилось видео 18 февраля в соцсетях, в котором группа неизвестных оскорбляет экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили в Тбилисском международном аэропорту, куда она вернулась после Мюнхенской конференции по безопасности, а после закидывает ее яйцами. Днем ранее аналогичному нападению подвергся лидер парламентской оппозиционной партии "За Грузию" Георгий Гахария. По словам Мдинарадзе, нынешний лидер крупной оппозиционной партии "Коалиция за перемены" Ника Гварамия и ему подобные зажгли "зеленый свет" такому плохому отношению к политикам и публичным лицам. В связи со случившимся Саломе Зурабишвили подала жалобу в прокуратуру и потребовала провести расследование инцидента. Экс-президента Грузии закидали яйцами – комментарий Каладзе>>Касательно инцидента с Гахария, его также встретили оскорбительными выкриками и закидали яйцами в Тбилисском международном аэропорту. По информации пресс-службы экс-премьера, а ныне оппозиционного лидера, случай произошел 17 февраля на рассвете, когда Гахария вместе со своим соратником, экс-послом Грузии в Германии Элгуджей Хокришвили возвращался на родину из Германии, где принимал участие в Мюнхенской конференции по безопасности. В партии также обвинили находящихся на месте сотрудников полиции в бездействии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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грузия, политика, новости, германия, тбилиси, георгий гахария, мамука мдинарадзе, саломе зурабишвили , тбилисский международный аэропорт