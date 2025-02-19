https://sputnik-georgia.ru/20250219/chto-poseyali-to-i-pozhali--lider-gruzinskoy-mechty-o-zakidyvanii-yaytsami-292180789.html
"Что посеяли, то и пожали" – лидер "Грузинской мечты" о закидывании яйцами
"Что посеяли, то и пожали" – лидер "Грузинской мечты" о закидывании яйцами
Sputnik Грузия
Исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мдинарадзе не видит уголовной статьи в забрасывании представителей оппозиции яйцами 19.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-19T16:30+0400
2025-02-19T16:30+0400
2025-02-19T17:15+0400
грузия
политика
новости
германия
тбилиси
георгий гахария
мамука мдинарадзе
саломе зурабишвили
тбилисский международный аэропорт
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/01/249897924_0:96:1280:816_1920x0_80_0_0_eeddb95bd349893a7e3f891c2f5e0e82.jpg
ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Забрасывание яйцами экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили и бывшего премьера, лидера парламентской оппозиционной партии "За Грузию" Георгия Гахария плохо в моральном плане, но это не является уголовным преступлением, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе журналистам. Распространилось видео 18 февраля в соцсетях, в котором группа неизвестных оскорбляет экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили в Тбилисском международном аэропорту, куда она вернулась после Мюнхенской конференции по безопасности, а после закидывает ее яйцами. Днем ранее аналогичному нападению подвергся лидер парламентской оппозиционной партии "За Грузию" Георгий Гахария. По словам Мдинарадзе, нынешний лидер крупной оппозиционной партии "Коалиция за перемены" Ника Гварамия и ему подобные зажгли "зеленый свет" такому плохому отношению к политикам и публичным лицам. В связи со случившимся Саломе Зурабишвили подала жалобу в прокуратуру и потребовала провести расследование инцидента. Экс-президента Грузии закидали яйцами – комментарий Каладзе>>Касательно инцидента с Гахария, его также встретили оскорбительными выкриками и закидали яйцами в Тбилисском международном аэропорту. По информации пресс-службы экс-премьера, а ныне оппозиционного лидера, случай произошел 17 февраля на рассвете, когда Гахария вместе со своим соратником, экс-послом Грузии в Германии Элгуджей Хокришвили возвращался на родину из Германии, где принимал участие в Мюнхенской конференции по безопасности. В партии также обвинили находящихся на месте сотрудников полиции в бездействии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
германия
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/01/249897924_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_a219881cc33e0a2643b0270d202d23c2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, политика, новости, германия, тбилиси, георгий гахария, мамука мдинарадзе, саломе зурабишвили , тбилисский международный аэропорт
грузия, политика, новости, германия, тбилиси, георгий гахария, мамука мдинарадзе, саломе зурабишвили , тбилисский международный аэропорт
"Что посеяли, то и пожали" – лидер "Грузинской мечты" о закидывании яйцами
16:30 19.02.2025 (обновлено: 17:15 19.02.2025)
Исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мдинарадзе не видит уголовной статьи в забрасывании представителей оппозиции яйцами
ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Забрасывание яйцами экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили и бывшего премьера, лидера парламентской оппозиционной партии "За Грузию" Георгия Гахария плохо в моральном плане, но это не является уголовным преступлением, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе журналистам.
Распространилось видео 18 февраля в соцсетях, в котором группа неизвестных оскорбляет экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили в Тбилисском международном аэропорту, куда она вернулась после Мюнхенской конференции по безопасности, а после закидывает ее яйцами. Днем ранее аналогичному нападению подвергся лидер парламентской оппозиционной партии "За Грузию" Георгий Гахария.
"Не все плохое является уголовным преступлением. Это может быть морально плохо, но не все является преступлением. Преступлением является только то, что написано в Уголовном кодексе, других видов преступлений не существует. Но является это правонарушением или нет, я не буду присваивать этому квалификацию, в данном случае я политик", – заявил Мдинарадзе.
По словам Мдинарадзе, нынешний лидер крупной оппозиционной партии "Коалиция за перемены" Ника Гварамия и ему подобные зажгли "зеленый свет" такому плохому отношению к политикам и публичным лицам.
"К сожалению, что посеяли, то и пожали", – заявил Мдинарадзе.
В связи со случившимся Саломе Зурабишвили подала жалобу в прокуратуру и потребовала провести расследование инцидента.
Касательно инцидента с Гахария, его также встретили оскорбительными выкриками и закидали яйцами в Тбилисском международном аэропорту.
По информации пресс-службы экс-премьера, а ныне оппозиционного лидера, случай произошел 17 февраля на рассвете, когда Гахария вместе со своим соратником, экс-послом Грузии в Германии Элгуджей Хокришвили возвращался на родину из Германии, где принимал участие в Мюнхенской конференции по безопасности.
В партии также обвинили находящихся на месте сотрудников полиции в бездействии.