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Договорились отказаться от печального наследия Байдена – МИД РФ

Договорились отказаться от печального наследия Байдена – МИД РФ

Sputnik Грузия

Первая встреча высокого уровня представителей Москвы и Вашингтона может стать началом отказа от деструктивной политики Джо Байдена 19.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-19T10:37+0400

2025-02-19T10:37+0400

2025-02-19T11:07+0400

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ТБИЛИСИ, 19 фев – Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что переговоры в Эр-Рияде положили начало не только восстановлению диалога Москвы и Вашингтона, но и решению проблем, созданных предыдущей администрацией президента США Джо Байдена, сообщило РИА Новости.Столица Саудовской Аравии приняла во вторник первый раунд российско-американских переговоров высокого уровня. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что в ходе первых за долгий период очных встреч стороны договорились о создании условий для полного восстановления сотрудничества между Россией и США, а также его расширения на новые взаимно интересующие сферы.В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах. Филантроп, политик, олигарх – путь самого богатого грузина Бидзины Иванишвили>>Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США – помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

сша

москва

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