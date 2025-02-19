https://sputnik-georgia.ru/20250219/v-gruzii-menyayut-izbiratelnoe-zakonodatelstvo--novshestva-292164908.html

В Грузии меняют избирательное законодательство – новшества

В Грузии меняют избирательное законодательство – новшества

Sputnik Грузия

Среди прочего, в Избирательный кодекс Грузии вводится запрет на членство в избирательных комиссиях для некоторых чиновников 19.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-19T09:01+0400

2025-02-19T09:01+0400

2025-02-19T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 19 фев – Sputnik. Парламент Грузии рассматривает проект поправок в Избирательный кодекс Грузии, который предполагает введение ряда новшеств в процесс выборов. В частности, в Избирательный кодекс вводится запрет на членство в избирательных комиссиях для ряда чиновников. Согласно представленным изменениям, членами избирательных комиссий не могут быть депутаты парламента или Верховных Советов, члены кабинета министров Грузии, правительства автономий и их заместители, мэры, заместители мэров, губернаторы и депутаты местных Законодательных собраний (сакребуло). Председателю ЦИК Грузии перед местными выборами разрешат носить оружие>>Также членами Избирательной комиссии нельзя будет быть главам администраций президента и правительства, главе аппарата парламента и их заместителям. Запрет распространится на занимающих руководящие должности в Службе госбезопасности Грузии и сотрудников всех силовых ведомств Грузии, а также судей, сотрудников прокуратуры и председателей партий. Также, согласно новшествам, уточняются требования к регистрации местных наблюдателей на выборах. Теперь для того, чтобы наблюдать за выборами, организация должна пройти регистрацию менее чем за год до выборов. Раньше данного ограничения не существовало.Также при регистрации местные наблюдатели должны будут представлять фотокопии документов каждого из регистрируемых наблюдателей. Закон вступит в силу после принятия парламентом в трех чтениях и подписания президентом Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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