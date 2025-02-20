https://sputnik-georgia.ru/20250220/gruziya-ne-dolzhna-igrat-nikakoy-roli-v-reshenii-ukrainskogo-voprosa--tsulukiani-292194385.html

Грузия не должна играть никакой роли в решении украинского вопроса – Цулукиани

Грузия не должна играть никакой роли в решении украинского вопроса – Цулукиани

Sputnik Грузия

Давно ясно, что украинский вопрос будет решен без учета мнения украинских властей, заявила вице-спикер 20.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-20T16:31+0400

2025-02-20T16:31+0400

2025-02-20T16:31+0400

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владимир зеленский

грузинская мечта - демократическая грузия

обострение ситуации вокруг украины

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ТБИЛИСИ, 20 фев – Sputnik. Грузия не играет и не должна играть никакой роли в решении украинского вопроса, власти страны продолжать проводить прагматичную политику, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Тея Цулукиани. Власти Грузии не раз заявляли, что сохранение мира в стране для них является важнейшим приоритетом, тогда как оппозиция и ряд международных политиков хотят открытия "второго фронта", что приведет к кризису в стране. Что касается украинского вопроса и перестановки сил, то уже видно и давно ясно, что украинский вопрос будет решен без учета мнения украинских властей, что, по словам Цулукиани, трагично для украинского народа. "Крупные государства будут принимать решения, и в этом процессе перестановок мы должны продолжать нашу прагматичную и национальную политику, которая тяжело, но мирно привела нас к сегодняшнему дню", – заявила Цулукиани. По мнению правящей партии, открытие "второго фронта" – это призыв определенных западных и украинских политиков и видных деятелей к правительству Грузии начать военные действия в Абхазии и Цхинвали, которые Тбилиси считает "оккупированными". Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не раз говорил, что отказ от этого призыва и вызвал разлом в отношениях с Западом. Отношения Грузии и Украины И так натянутые из-за назначения в 2020 году экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Национального совета реформ Украины грузино-украинские отношения ухудшились на фоне конфликта на Украине. После того как власти Грузии отказались организованно отправлять бойцов-добровольцев на Украину и вводить свои санкции против России, в марте 2022 года президент Владимир Зеленский заявил об отзыве посла Украины в Грузии Игоря Долгова. В июне 2022 года Долгов был снят с должности посла Украины в Грузии. Спустя год с небольшим, в июле 2023 года, Зеленский предписал уже послу Грузии на Украине Георгию Закарашвили покинуть Киев в течение 48 часов. Поводом было названо ненадлежащее обращение с осужденным Саакашвили, который является гражданином Украины.Украину погубил клоун – Цулукиани >>Кроме того, под санкции Украины попали брат экс-премьера Грузии, основателя правящей "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, Александр Иванишвили, его супруга Кетеван Хараидзе, а также двоюродный брат Иванишвили, бизнесмен Уча Мамацашвили и его сын Тите Мамацашвили, грузинская авиакомпания Georgian Airways и ее учредитель Тамаз Гаиашвили. С начала конфликта на Украине высшее руководство страны не раз резко критиковало власти Грузии за отказ вводить санкции против России и, более того, обвиняло в оказании РФ помощи в обходе санкций Запада. В правящей партии Грузии в ответ говорили, что высокопоставленные должностные лица Украины стремятся втянуть Грузию в войну, чтобы облегчить свое положение. По словам лидеров "Грузинской мечты", в Грузии к тому же стремятся крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" и ее соратники. В декабре Украина ввела санкции в отношении 19 членов правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", в том числе премьер-министра Ираклия Кобахидзе и почетного председателя партии Бидзины Иванишвили, и их сторонников. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, украина, тея цулукиани, владимир зеленский, грузинская мечта - демократическая грузия, обострение ситуации вокруг украины